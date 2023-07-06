Как приготовить суп так, чтобы даже дети просили добавку

1. Суп с горошком и ветчиной

Аппетитный гороховый суп. \ Фото: letstalkmommy.com.

Вкусно и очень просто! \ Фото: pinterest.com.

2. Томатный суп с индейкой и фасолью

Суп с томатами. \ Фото: cookmaster.online.

Для всей семьи. \ Фото: web-recept.com.

3. Суп-пюре из тыквы и сельдерея

Красочный овощной супчик. \ Фото: taste.com.au.

Простейший суп за пару минут. \ Фото: blondelish.com.

4. Щавелевый суп

Весенний суп со щавелем. \ Фото: anews.com.

Сытно и полезно. \ Фото: zira.uz.

4. Рамен с говядиной

Японский суп на скорую руку. \ Фото: questionjapan.com.

Секрет долголетия. \ Фото: menza-cafe.ru.

5. Магрибский суп с мёдом

Классический магрибский суп. \ Фото: hearstapps.com.

Просто пальчики оближешь! \ Фото: bonappetit.com.

6. Латышский хлебный суп

Оригинальный суп из хлеба. \ Фото: google.com.

Думаете, это десерт? А вот и нет! \ Фото: pinterest.com.

7. Суп с арбузом и огурцом

Освежающее, летнее блюдо. \ Фото: onceuponachef.com.

Вкуснятина для любителей фруктов. \ Фото: janeskrazy.com.