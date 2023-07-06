Как приготовить суп так, чтобы даже дети просили добавку

Супы и бульоны – неизменные гости на каждой кухне, которые помогают внести разнообразие в сухое и привычное меню. А если все классические варианты первых блюд уже попросту надоели, а поесть лёгкого и вкусного всё же хочется – попробуйте эти восемь удивительных вариантов супов, что оценят даже гурманы.
1. Суп с горошком и ветчиной
Аппетитный гороховый суп. \ Фото: letstalkmommy.com.
Зеленый горошек – то, что может превратить любой суп в нечто интересное, пикантное и вкусное. А его присутствие в рецепте делает всё не только вкуснее, но и значительно ускоряет готовку, что будет на руку каждой хозяюшке.
Ингредиенты:
• Лук – 1 шт;
• Масло растительное;
• Ветчина – 500 г;
• Горошек (свежий или в банке) – 400 г;
• Соль и перец – по вкусу;
• Вода.
Вкусно и очень просто! \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить, нарезать произвольно и отправить жариться на сковородке до золотистой корочки;
• Выложить его в кастрюлю по готовности;
• Порезать на кусочки ветчину, добавив к луку;
• Следом засыпать специи и горошек;
• Залить водой так, чтобы все ингредиенты были ею покрыты;
• Тушить на маленьком огне, пока не разварится горошек до пюре;
• Выключить огонь и дать потомиться под крышкой минут двадцать;
• После высыпать в чашу блендера всё, кроме мяса, и перебить до однородности;
• Ветчину выложить сверху и подавать к столу.
2. Томатный суп с индейкой и фасолью
Суп с томатами. \ Фото: cookmaster.online.
Что может быть вкуснее привычного супа с мясом? Конечно же, его новая вариация, куда можно добавить нежную индейку, несколько видов фасоли, а также итальянскую, фигурную пасту, что сделает это первое блюдо сытным и таким, что всем захочется добавки.
Ингредиенты:
• Масло оливковое;
• Фарш (индейка) – 500 г;
• Лук – 2 шт;
• Морковь средняя – 1 шт;
• Сельдерей – пара стеблей;
• Перец болгарский зеленый – 1 шт;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Томаты в своем соку – 1 банка;
• Томатная паста – 1 банка;
• Бульон – 850 мл;
• Фасоль консервированная (красная и белая) – по 1 банке;
• Перец, соль и прованские травы по вкусу;
• Паста итальянская (фигурная) – 250 г.
Для всей семьи. \ Фото: web-recept.com.
Способ приготовления:
• В глубокую и толстостенную кастрюлю залить масло, обжарить фарш до полной готовности, после переложить в тарелку;
• В ту же кастрюлю накрошить очищенный лук, нарезанную кубиками морковку, сельдерей и перец, перемешать;
• Жарить пять минут, помешивая лопаткой;
• Добавить чеснок и жарить ещё две минуты;
• Всыпать в кастрюлю томаты, влить томатную пасту, перемешать;
• Добавить бульон, два вида фасоли, специи, дать потомиться пару минут;
• После добавить готовый фарш из мяса и накрыть крышкой;
• Готовить на огне около часа, периодически помешивая;
• Отдельно отварить пасту до состояния аль денте, затем добавить её к супу;
• Варить ещё минут десять;
• Снять с огня и подавать к столу.
3. Суп-пюре из тыквы и сельдерея
Красочный овощной супчик. \ Фото: taste.com.au.
А этот вариант супа отлично подходит тем, у кого совсем нет времени стоять у плиты, ведь приготовить его можно всего за полчаса! Кроме того, он состоит целиком из полезных овощей, которые нужны как взрослым, так и детям.
Ингредиенты:
• Сельдерей – пучок;
• Тыква – 450 г;
• Лук – 1 шт;
• Специи – любые по вкусу;
• Хлебные сухарики – горсть.
Простейший суп за пару минут. \ Фото: blondelish.com.
Способ приготовления:
• Овощи промыть под водой, накрошить произвольным образом;
• В кастрюлю влить воду и поставить на огонь, доведя до кипения;
• Всыпать овощи, перемешать и накрыть крышкой, проваривая 10-15 минут;
• Часть бульона слить так, чтобы остаток покрывал овощи;
• Дать провариться ещё пару минут;
• Затем перелить содержимое кастрюли в чашу блендера, перебить до однородности;
• Добавить в пюре специи, перемешать;
• Перед подачей добавить сухарики.
4. Щавелевый суп
Весенний суп со щавелем. \ Фото: anews.com.
Щавелевый суп – традиционное для многих стран блюдо, которое удивляет своей простотой, а также позволяет насытить свой организм чем-то легким и невероятно полезным. А тот факт, что такой суп можно и нужно есть холодным, лишь прибавит ему изюминки.
Ингредиенты:
• Щавель – 250 г;
• Вода – 550 мл;
• Огурцы – 3 шт;
• Лук зеленый;
• Яйца куриные – 4 шт;
• Соль и сахар – по вкусу;
• Сметана – 100 г;
• Укроп – пара веточек.
Сытно и полезно. \ Фото: zira.uz.
Способ приготовления:
• Щавель промыть под проточной водой, мелко накрошить;
• Бросить в кастрюлю, заливая горячей кипяченой водой;
• Проварить пару минут;
• Снять с огня и охладить;
• Яйца отварить вкрутую;
• Лук накрошить, затем нарезать на кусочки огурцы;
• Перемешать овощи между собой;
• Добавить в кастрюлю со щавелем;
• Залить сметаной, перемешать;
• Всыпать специи;
• Перед подачей украсить рваными листочками укропа.
4. Рамен с говядиной
Японский суп на скорую руку. \ Фото: questionjapan.com.
Классический японский рамен – это невероятно полезный суп, который придется кстати как на обед, так и на ужин. Приготовленный из овощей и постного мяса, он точно станет причиной хорошего настроения и истинно азиатского долголетия.
Ингредиенты:
• Говяжья вырезка – 700 г;
• Бульон на мясной основе – 8 стаканов;
• Вода – 3 стакана;
• Соевый соус – полстакана;
• Имбирь – 100 г;
• Анис – 1 звездочка;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – 3 зубочка;
• Грибы шиитаке – 250 г;
• Лук зеленый – пара перьев;
• Удон – 1 уп;
• Соль по вкусу.
Секрет долголетия. \ Фото: menza-cafe.ru.
Способ приготовления:
• Мясо промыть, бросить в кастрюлю, залив бульоном, водой и соевым соусом;
• Добавить нарезанный имбирь, анис, перемешать;
• Накрошить чеснок и лук, добавляя в кастрюлю;
• Поставить на небольшой огонь и накрыть крышкой, проваривая до мягкости мяса;
• После готовности мяса вытащить его, отправив остывать;
• Затем разделить его на равномерные и небольшие кусочки;
• Оставшийся бульон процедить, залив обратно в кастрюлю;
• Всыпать обратно мясо, порванные кусочки зеленого лука и мелко нарезанные грибы;
• Варить двадцать минут, пока шиитаке не станут мягкими;
• В отдельной емкости лапшу отварить до состояния аль денте;
• Слить воду и забросить в суп, после чего снять его с огня и подавать к столу.
5. Магрибский суп с мёдом
Классический магрибский суп. \ Фото: hearstapps.com.
Томатный суп – визитная карточка каждой хозяйки, ведь аппетитный запах помидоров, их насыщенный вкус и легкость, с которой они усваиваются организмом, просто невозможно описать словами. А потому вооружайтесь новым, простым рецептом вкусного, немного сладкого супчика с томатами.
Ингредиенты:
• Лук (красный) – 1 шт;
• Оливковое масло;
• Имбирь – 15 г;
• Корица и тмин – по щепотке;
• Помидоры – 1 кг;
• Бульон куриный – 1 л;
• Мёд – 2 ч.л;
• Петрушка и кинза – пара веточек;
• Соль и перец – по вкусу;
• Лимон – 1 шт.
Просто пальчики оближешь! \ Фото: bonappetit.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить и мелко накрошить;
• Обжарить на оливковом масле вместе с нарезанным имбирем;
• Всыпать корицу, тмин, перемешать и томить до золотистости лука и яркого запаха;
• Помидоры промыть и накрошить мелкими кусочками;
• Всыпать в кастрюлю, добавив готовый лук и залив бульоном;
• Влить мёд;
• Нарезать часть петрушки и кинзы, добавив следом вместе с солью и перцем;
• Довести до кипения, затем уменьшить уровень огня и проваривать пять минут, тщательно вымешивая;
• Готовый суп охладить;
• Перед подачей добавить пару капель лимонного сока и оставшуюся зелень.
6. Латышский хлебный суп
Оригинальный суп из хлеба. \ Фото: google.com.
Латыши знают толк в уникальных блюдах, и хлебный суп не стал исключением. Такое блюдо можно легко отнести к категории настоящих деликатесов, ведь он совсем не похож на классическое первое, к которому мы привыкли, однако попробовать его определенно стоит.
Ингредиенты:
• Черствый хлеб (ржаной) – 150 г;
• Вода – 550 мл;
• Сахар – по вкусу;
• Корица – на кончике ножа;
• Сухофрукты – 150 г;
• Клюква – 35 г;
• Сливки (не больше 40%) – 70 г;
• Ванильный сахар – щепотка.
Думаете, это десерт? А вот и нет! \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Хлеб залить кипятком, дать ему набухнуть и постоять тридцать минут;
• Сухари перебить миксером или блендером до состояния крема;
• Всыпать сахар и корицу, перемешать;
• Следом добавить сухофрукты, после чего варить, постоянно помешивая, пятнадцать минут;
• Дать остыть и подавать прохладным;
• Во время подачи украсить кусочками клюквы или залить сливками.
7. Суп с арбузом и огурцом
Освежающее, летнее блюдо. \ Фото: onceuponachef.com.
А этот освежающий, летний вариант супчика точно оценят дети, что обожают всё новое и необычное. Лёгкий и простой, он готовится всего за десять минут, однако при этом утоляет голод ничуть не хуже привычной для нас окрошки.
Ингредиенты:
• Арбуз (мякоть) – 500 г;
• Перец чили (зеленый) – 1 шт;
• Лук зеленый – 1 перо;
• Мята – пучок;
• Огурец средний – 1 шт;
• Лайм – 1 шт;
• Уксус – 2 ст.л;
• Оливковое масло;
• Соль и перец по вкусу.
Вкуснятина для любителей фруктов. \ Фото: janeskrazy.com.
Способ приготовления:
• Из мякоти арбуза удалить все косточки, снять её с кожуры;
• Мелко накрошить на небольшие кубики;
• Следом нарезать перец, лук и половину мяты;
• Огурец промыть под водой и нарезать на кубики (можно снять кожуру);
• Всыпать все ингредиенты в глубокую миску, перемешать;
• Сбрызнуть соком лайма, добавить уксус и оливковое масло;
• Всё содержимое перебить миксером или блендером до однородности;
• Остатки процедить с помощью сита, убрав лишнее;
• Посыпать солью и перцем;
• Отправить в холодильник на час;
• Подавать охлажденным, украсив мятой.
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