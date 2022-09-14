Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР

Автор блога SSSR в Tumblr собирает фотографии знаков, установленных на въезде в города бывшего СССР и стран социалистического лагеря. Кроме них, в коллекции есть муляжи военной техники и другие памятники архитектуры того времени. Название блога коллекционер расшифровывает как «Советские суперстранные реликвии».











Россия.





Румыния.



Украина



Украина.



Киргизия.



Украина.



Украина.



Россия.



Россия.



Россия.



Киргизия.



Россия.



Украина.



Россия.



Россия.



Россия.



Россия.



Литва.



Украина.



Украина.



Румыния.



Россия.



Россия.





Россия.



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