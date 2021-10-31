Настоящий Ленинград: Фотографии города на Неве, которые сравнивают с поэзией Бродского

Ленинград на фотографиях мастера городского пейзажа Бориса Смелова

1. Взгляд вниз

Город, который хранит свои секреты. СССР , Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

2. Сушеная рыбка

Любимый морепродукт. СССР, Ленинград, 1970-е годы. Автор фотографии: Boris Smelov.

3. Путь в тумане

Фантастический снимок в плохую погоду. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

4. Сумерки

«Тут все куда-то спешат, ускоряя свой шаг». СССР, Ленинград, 1983 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

5. Научно-исследовательский музей Российской академии художеств

Художественный музей, который находится в здании Императорской Академии художеств на Университетской набережной. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

6. Любитель кислого

Автор фотографии: Boris Smelov. Случайный снимок в одном из дворов. СССР, Ленинград, 1985 год.Автор фотографии: Boris Smelov.

7. Неподдельная радость

Портретный снимок ребёнка на фоне пятнистых лилий. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

8. Вид во двор

Вид из окна. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

9. Фонтанка зимой

Протока дельты реки Невы. СССР, Ленинград, 1987 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

10. Одинокий рыбак

Рыбак на мосту. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

11. Продавец щенка

Трогательный снимок. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

12. Панорама Исаакиевского собора

Собор преподобного Исаакия Далматского. Россия, Санкт-Петербург, 1992 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

13. Голубь

Символ свободы. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

14. Луций Анней Сенека

Римский философ и крупнейший представитель стоицизма. СССР, Ленинград, 1970 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

15. Утро в Летнем саду

Памятник садово-паркового искусства. СССР, Ленинград, 1972 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

16. Старинный деревенский домик

Традиционное жилище. СССР , Ленинград, 1976 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

17. Старый дворик

Фотография старого Ленинграда. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

18. У гаражей

Любимая дворовая игра. СССР, Ленинград, 1980-е годы. Автор фотографии: Boris Smelov.

19. Снегопад

Панорама Санкт-Петербурга. Россия, 1997 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

20. Человек с топором

Мрачная фотография. СССР, Ленинград , 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.