Настоящий Ленинград: Фотографии города на Неве, которые сравнивают с поэзией Бродского

Ленинград на фотографиях мастера городского пейзажа Бориса Смелова
Борис Смелов – признанный классик советской фотографии. Он воспевал петербуржскую романтику, снимал городские пейзажи, портреты и натюрморты. Именно его фотографии города на Неве сравнивают с поэзией Бродского. Он снимал днём и ночью, экспериментировал с ракурсами и плёнками, лазил по крышам и блуждал по улицам. Именно поэтому на его фотографиях по настоящему живой город.
1. Взгляд вниз
Город, который хранит свои секреты. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
2. Сушеная рыбка
Любимый морепродукт. СССР, Ленинград, 1970-е годы. Автор фотографии: Boris Smelov.
3. Путь в тумане
Фантастический снимок в плохую погоду. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
4. Сумерки
«Тут все куда-то спешат, ускоряя свой шаг». СССР, Ленинград, 1983 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
5. Научно-исследовательский музей Российской академии художеств
Художественный музей, который находится в здании Императорской Академии художеств на Университетской набережной. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
6. Любитель кислого
Случайный снимок в одном из дворов. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
7. Неподдельная радость
Портретный снимок ребёнка на фоне пятнистых лилий. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
8. Вид во двор
Вид из окна. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
9. Фонтанка зимой
Протока дельты реки Невы. СССР, Ленинград, 1987 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
10. Одинокий рыбак
Рыбак на мосту. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
11. Продавец щенка
Трогательный снимок. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
12. Панорама Исаакиевского собора
Собор преподобного Исаакия Далматского. Россия, Санкт-Петербург, 1992 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
13. Голубь
Символ свободы. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
14. Луций Анней Сенека
Римский философ и крупнейший представитель стоицизма. СССР, Ленинград, 1970 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
15. Утро в Летнем саду
Памятник садово-паркового искусства. СССР, Ленинград, 1972 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
16. Старинный деревенский домик
Традиционное жилище. СССР, Ленинград, 1976 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
17. Старый дворик
Фотография старого Ленинграда. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
18. У гаражей
Любимая дворовая игра. СССР, Ленинград, 1980-е годы. Автор фотографии: Boris Smelov.
19. Снегопад
Панорама Санкт-Петербурга. Россия, 1997 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
20. Человек с топором
Мрачная фотография. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.
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