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Настоящий Ленинград: Фотографии города на Неве, которые сравнивают с поэзией Бродского


Ленинград на фотографиях мастера городского пейзажа Бориса Смелова

Ленинград на фотографиях мастера городского пейзажа Бориса Смелова

Борис Смелов – признанный классик советской фотографии. Он воспевал петербуржскую романтику, снимал городские пейзажи, портреты и натюрморты. Именно его фотографии города на Неве сравнивают с поэзией Бродского. Он снимал днём и ночью, экспериментировал с ракурсами и плёнками, лазил по крышам и блуждал по улицам. Именно поэтому на его фотографиях по настоящему живой город.

1. Взгляд вниз


Город, который хранит свои секреты. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Город, который хранит свои секреты. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

2. Сушеная рыбка


Любимый морепродукт. СССР, Ленинград, 1970-е годы. Автор фотографии: Boris Smelov.

Любимый морепродукт. СССР, Ленинград, 1970-е годы. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

3. Путь в тумане


Фантастический снимок в плохую погоду. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Фантастический снимок в плохую погоду. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

4. Сумерки


Настоящий Ленинград: Фотографии города на Неве, которые сравнивают с поэзией Бродского

«Тут все куда-то спешат, ускоряя свой шаг». СССР, Ленинград, 1983 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

5. Научно-исследовательский музей Российской академии художеств


Художественный музей, который находится в здании Императорской Академии художеств на Университетской набережной. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Художественный музей, который находится в здании Императорской Академии художеств на Университетской набережной. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

6. Любитель кислого


Случайный снимок в одном из дворов. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Случайный снимок в одном из дворов. СССР, Ленинград, 1985 год.
Автор фотографии: Boris Smelov.

 

7. Неподдельная радость


Портретный снимок ребёнка на фоне пятнистых лилий. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Портретный снимок ребёнка на фоне пятнистых лилий. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

8. Вид во двор


Вид из окна. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Вид из окна. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

9. Фонтанка зимой


Протока дельты реки Невы. СССР, Ленинград, 1987 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Протока дельты реки Невы. СССР, Ленинград, 1987 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

10. Одинокий рыбак


Рыбак на мосту. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Рыбак на мосту. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

11. Продавец щенка


Трогательный снимок. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Трогательный снимок. СССР, Ленинград, 1985 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

12. Панорама Исаакиевского собора


Собор преподобного Исаакия Далматского. Россия, Санкт-Петербург, 1992 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Собор преподобного Исаакия Далматского. Россия, Санкт-Петербург, 1992 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

13. Голубь


Символ свободы. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Символ свободы. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

14. Луций Анней Сенека


Римский философ и крупнейший представитель стоицизма. СССР, Ленинград, 1970 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Римский философ и крупнейший представитель стоицизма. СССР, Ленинград, 1970 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

15. Утро в Летнем саду


Памятник садово-паркового искусства. СССР, Ленинград, 1972 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Памятник садово-паркового искусства. СССР, Ленинград, 1972 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

16. Старинный деревенский домик


Традиционное жилище. СССР, Ленинград, 1976 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Традиционное жилище. СССР, Ленинград, 1976 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

17. Старый дворик


Фотография старого Ленинграда. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Фотография старого Ленинграда. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

18. У гаражей


Любимая дворовая игра. СССР, Ленинград, 1980-е годы. Автор фотографии: Boris Smelov.

Любимая дворовая игра. СССР, Ленинград, 1980-е годы. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

19. Снегопад


Панорама Санкт-Петербурга. Россия, 1997 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Панорама Санкт-Петербурга. Россия, 1997 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

20. Человек с топором


Мрачная фотография. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

Мрачная фотография. СССР, Ленинград, 1975 год. Автор фотографии: Boris Smelov.

 

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Настоящий Ленинград: Фотографии города на Неве, которые сравнивают с поэзией Бродского

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