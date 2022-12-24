Как есть и не поправляться: 8 полезных ингредиентов

Худшая составляющая диеты — это необходимость заставлять себя есть меньше и отказывать в чем-то вкусном. Однако при правильном подходе этого можно избежать и есть не меньше, а даже больше, чем раньше без подсчета калорий и взвешивания еды. Novate.ru дает несколько полезных советов, которые основаны на рекомендациях диетологов и желает всем худеющим приятного аппетита.
1. Основной принцип правильной диеты
Изменив основные принципы питания, не придется переживать о лишнем весе. /Фото: i.pinimg.com
Чтобы худеть и поддерживать правильный образ жизни было приятно, необходимо сосредоточиться не на том, от чего нужно отказаться, а что лучше добавить в свой рацион. Именно так советуют поступить многие диетологи. Увеличение потребления белка, клетчатки и воды — это здоровая привычка, которую стоит развивать и укоренять в своей жизни, причем не только на период похудения, а навсегда. Этот набор продуктов поможет сбалансировать уровень сахара в крови и поможет уменьшить чувство голода, благодаря чему человек естественным путем будет есть меньше. Лучший и самый простой способ сделать вашу диету более питательной и сбросить пару лишних килограммов — это включать клетчатку и белок в каждый прием пищи, включая перекусы, и сопровождать их большим количеством воды. Рассмотрим продукты, которые можно не боятся включать в свой рацион в неограниченном количестве.
2. Рыба
Рыбу можно приготовить множеством различных способов. /Фото: zedbazar.com
Рыба — это отличный источник белка, который помогает похудеть. В ходе одного исследования выяснилось, что мужчины с избыточным весом, которые ели рыбу три раза в неделю в течение восьми недель, теряли больше веса, чем те, кто не включал рыбу в свой рацион. Не стоит переживать, что в рыбе содержится жир — это полезные жиры, которые укрепляют здоровье и благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Однако в употреблении рыбы нужно придерживаться основного правила — не есть ее жареной. Масло для жарки добавит много лишних калорий и сведет на нет всю полезность и безопасность для похудения этого вкусного продукта.
3. Творог
Творог — это полезный и вкусный перекус, которого надолго хватает. /Фото: i.iplsc.com
Творог — это низкокалорийный продукт с высоким содержанием белка, который имеет низкий гликемический индекс. Это обозначает, что он не вызывает скачков уровня глюкозы в крови и способствует правильному обмену веществ в организме. Помимо этого творог достаточно сытный, поэтому быстро насыщает и устраняет чувство голода. Всего небольшая порция способна отбить желание кушать как минимум на пару часов.
4. Яйца
Одно яйцо способно притупить приступ голода. /Фото: markzmarketing.com
Яйца — это низкокалорийная, белковая пища с необходимыми для поддержания здоровья и хорошего самочувствия минералами и витаминами. Научный опыт Рочестерского центра исследований ожирения показал, что употребление яиц на завтрак снижает дневное потребление еды на 400 калорий, которые обычно составляют полноценный прием пищи. При этом яйца очень полезные и достаточно сытные. Во время диеты стоит держать при себе парочку отварных яиц и съесть одно, когда захочется перекусить.
5. Попкорн
Попкорн — не самый худший перекус, даже когда необходимо придерживаться диеты. /Фото: cdn.segodnya.ua
Многие считают, что попкорн — это плохой выбор для перекуса. Однако, если он сделан правильно, без большого количества масла и соли, то наоборот станет хорошей альтернативой многим другим калорийным продуктам. Попкорн — это цельное зерно, которое хорошо уменьшает голод и предотвращает переедание. Поскольку в нем мало калорий по сравнению с размером порции, употребление воздушной кукурузы вместо продуктов с высоким содержанием калорий, таких как пакет чипсов, может помочь похудеть.
6. Яблоки
Одно яблоко в день — отличное дополнение для диеты. /Фото: i.pinimg.com
Яблоки — волокнистые фрукты с низким содержанием калорий, содержат всего около 45 калорий на порцию. Оба этих фактора считаются ключевыми, когда речь идет о снижении веса. Клетчатка усиливает чувство сытости, снижая вероятность переедания, в то время как низкое содержание калорий означает, что их не придется отрабатывать в тренажерном зале. В день вполне можно съедать одно или даже несколько яблок в качестве перекуса, не переживая о том, что это отразится на фигуре.
7. Сельдерей
Сельдерей можно есть во время диеты без опасений. /Фото: i.ytimg.com
Когда речь заходит о правильном и низкокалорийном питании, сельдерей отличается тремя преимуществами: он низкокалорийный, волокнистый и содержит большое количество воды. Одна тарелка сельдерея — это всего 16 калорий. На 95 процентов этот продукт состоит из воды, поэтому не только обеспечивает организму необходимый объем жидкости, но и заставляет чувствовать себя сытым. Содержание клетчатки в тарелке сельдерея всего около 2 граммов. Можно есть его хоть весь день и не беспокоиться о калориях.
8. Бобовые
Бобовые — полезное и здоровое питание, которое сделает диету приятной и насыщенной. /Фото: english.cdn.zeenews.com
Продукты с высоким содержанием клетчатки, белка и низким гликемическим индексом являются ключевыми факторами в борьбе с лишними килограммами. Вот почему бобовые входят в список здоровых закусок — в них есть все три. Немного приготовленных бобовых можно превратить в простой и вкусный салат, если добавить немного соли и сока лайма или лимона. Можно их также сочетать с огурцами или помидорами, которые также низкокалорийные и отвечают за хорошее насыщение организма.
9. Капуста
Капусту можно есть целый день в неограниченном количестве. /Фото: today.ua
Капуста — продукт, который может творить чудеса, когда дело касается здоровья. Она богата клетчаткой и белком, поэтому ее можно есть в неограниченном количестве и не переживать за лишний вес. Порция в одной тарелке составит всего около 33 калорий, но при этом также насытит организм антиоксидантами, которые улучшат настроение и самочувствие.
Полезный совет: Не все любят свежие овощи. Но современные кулинарные изделия позволяют есть такие необычные вещи как капустные чипсы и при этом не поправляться.
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