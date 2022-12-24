Как есть и не поправляться: 8 полезных ингредиентов

1. Основной принцип правильной диеты

Изменив основные принципы питания, не придется переживать о лишнем весе. /Фото: i.pinimg.com

2. Рыба

Рыбу можно приготовить множеством различных способов. /Фото: zedbazar.com

3. Творог

Творог — это полезный и вкусный перекус, которого надолго хватает. /Фото: i.iplsc.com

4. Яйца

Одно яйцо способно притупить приступ голода. /Фото: markzmarketing.com

5. Попкорн

Попкорн — не самый худший перекус, даже когда необходимо придерживаться диеты. /Фото: cdn.segodnya.ua

6. Яблоки

Одно яблоко в день — отличное дополнение для диеты. /Фото: i.pinimg.com

7. Сельдерей

Сельдерей можно есть во время диеты без опасений. /Фото: i.ytimg.com

8. Бобовые

Бобовые — полезное и здоровое питание, которое сделает диету приятной и насыщенной. /Фото: english.cdn.zeenews.com

9. Капуста

Капусту можно есть целый день в неограниченном количестве. /Фото: today.ua