Крутой парник с откидным верхом из остатков доски и пластиковых труб

В конце дачного сезона дачники не только радуются собственным достижениям, но и строят планы на будущее. Далеко не последнее место отводится при этом обустройству грядок и парников. Крутая, при этом легкая в исполнении, идея создания парника с откидным верхом понравится многим. Еще бы! На такой грядке можно обеспечить тепло ночью или во время возвратных заморозков и не допустить перегрева в теплые солнечные дни. Отлично подойдет конструкция и для закаливания растений. При наличии материала собрать подобный парник самостоятельно можно даже за 1 день. Ничто не помешает дополнить такой конструкцией и уже существующие грядки.

Короб собран из поставленной на ребро доски 50х200, закрепленной по бокам длинными шурупами. Если парник со временем не планируется переносить, то для надежности по периметру можно вбить с наружной стороны небольшие куски арматуры.

Из бруса 50х50 собираем над коробом раму тех же размеров. Она станет в будущем основой откидного верха. При сборке каркаса и рамы пользуемся уровнем, чтобы избежать перекосов.

Верх рамы дополнительно скрепляем уголками. В местах крепления дуг, сделав предварительную разметку, всверливаем длинные шурупы глухари. Именно на них и будут насажены дуги из пластиковой трубы, являющиеся основой для купола.

На крайние дуги нанизываем по 3 тройника, остальные 2 дополняем держателями так, чтобы проложенные вдоль трубы находились под дугами. В последующем это позволит избежать ненужных сложностей при обтяжке и эксплуатации. Чтобы крепеж со временем не смещался, дополнительно фиксируем его при помощи саморезов.

Для того чтобы сделать откидной верх используем дверные петли. Крышку дополняем ручкой.

С боков крепим цепочки-фиксаторы. Длину их рассчитываем так, чтобы купол в открытом положении не касался земли. Каркас полностью готов.

Осталось обтянуть парник. Для летней обтяжки отлично подходит укрывной материал, способный обеспечить теплолюбивым культурам надежную защиту от холодной росы. Ранней весной и к осени наружным слоем станет пленка. Растянув полотно, делаем небольшие припуски, а затем натягиваем и закрепляем к корпусу при помощи дополнительной планки и саморезов.

По бокам, сначала собираем излишки к середине, закладывая склады и дополнительно фиксируем полотно при помощи степлера, и только после этого прокладываем планку.

Излишки укрывного материала обрезаем по всему периметру.

Удобный и практичный парник готов к эксплуатации, осталось решить, что именно высадить на грядки в этот раз.

Для заинтересовавшихся больше подробностей, касающихся обустройства удобного парника с откидным верхом, в видео: