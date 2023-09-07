10 автомобилей Джеймса Бонда, каждый из которых достоин отдельного фильма о себе

Самые крутые автомобили Джеймса Бонда.
Почти треть населения планеты Земля знает, кто такой Джеймс Бонд. Фильмы о легендарном шпионе, основанные на произведениях Яна Флеминга, пользуются неизменной популярностью уже множество десятилетий. И почти в каждой новой серии у агента 007 был яркий запоминающийся автомобиль. В этом обзоре – самая «крутая» десятка машин легендарного Бонда.
1. Sunbeam Alpine Convertible
Один из первых автомобилей 007.
Первыми двумя фильмами о Джеймсе Бонде, снятыми полностью по романам Яна Флеминга, стали «Доктор Но» и «Из России с любовью». На экраны картины вышли в 1962 и 1963 годы соответственно. Роль британского разведчика в них исполнил Шон Коннери. Ездил агент 007 преимущественно на Sunbeam Alpine Convertible.
2. Ford Mustang Mk1
Американские авто Бонд также использовал.
Седьмой частью франшизы о Джеймсе Бонде стала картина «Бриллианты навсегда». Даже сегодня фильм считается одним из самых зрелищных в бондиане. Зрители увидели его в 1971 году. В одном из моментов 007 уходил от погони на Ford Mustang Mk1. Водил Бонд настолько лихо, что даже мог поставить машину на два колеса.
3. AMC Hornet
На ней выполнен один из самых крутых трюков кинематографа.
В фильме «Человек с золотым пистолетом» Джеймс Бонд оказался за рулем угнанной из салона AMC Hornet. В одном из моментов фильма он даже осуществляет на автомобиле головокружительный, невероятно зрелищный трюк – прыжок с моста через реку. Кстати, этот трюк выполнен каскадерами вживую.
4. Lotus Esprit
Машина была подводной лодкой.
По сюжету фильма «Шпион, который меня любил» Джеймс Бонд получает новый автомобиль от главного инженера МИ6. Это Lotus Esprit. Автомобиль в кино был наделен многими весьма занятными способностями. Превращение автомобиля в подводную лодку стало одним из самых запоминающихся сцен в этой части.
5. Aston Martin V8 Volante
Крутой и стильный автомобиль.
В фильме «Искры из глаз» Джеймс Бонд вновь сел за руль Aston Martin. Машина преимущественно сохранила старые шпионские гаджеты, хотя и получила несколько принципиально новых, в числе которых – лыжи.
6. BMW Z3
Неожиданный выбор для 007.
Картина «Золотой глаз» вышла на экраны в 1995 году. Вначале фильма Джеймс Бонд появляется на своем фирменном Aston Martin, однако уже совсем скоро пересаживается на BMW Z3. Кстати, «Баварцев» агент 007 будет исправно использовать на протяжении еще нескольких фильмов. Интересно, что «Золотой глаз» стал первым фильмом, в котором позволили отступление от произведений Флеминга.
7. Aston Martin Vanquish V12
Третье пришествие легендарной марки.
В фильме «Умри, но не сейчас» случилось уже третье пришествие Aston Martin в бондиану. Фильм вышел в 2002 году. В нем Джеймс Бонд оказался за рулем роскошного Vanquish V12, который был укомплектован огромным количеством шпионского оборудования. У машины даже была (неожиданно) – невидимость.
8. BMW Z8
Машина очень подходит.
В фильме «И целого мира мало» агент 007 ездил за рулем достаточно редкого BMW Z8. Впрочем, очень скоро после попадания в кадр машина разбивается и тонет в море. Вот она - печальная судьба машины шпиона.
9. Aston Martin DBS
Стильный автомобиль для агента.
Фильм «Казино Рояль» был знаковым, ведь он снимался по первой книге о Джеймсе Бонде, которая вышла из-под пера Яна Флеминга. В нем агент 007 садился за руль автомобиля Aston Martin DBS. В фильме машина была разбита в одной из сцен, которая также снималась без использования компьютерной графики.
10. Land Rover Defender
Разбили таких штук 10 на съемках.
В фильме «Координаты Скайфолл» Джеймс Бонд использует несколько автомобилей, одним из которых становится огромный Land Rover Defender в кузове пикап. По некоторым данным, для того чтобы отснять сцену погони Бонда за главным злодеем фильма пришлось разбить около 10 Land Rover Defender.
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