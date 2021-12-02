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Тревожные пейзажи: сюрреалистическая серия работ на пересечении живописи и фотомантажа


Тревожные пейзажи. Автор: Suzanne Moxhay.

Тревожные пейзажи. Автор: Suzanne Moxhay.

 

Современный фотохудожник Сюзанна Моксхэй (Suzanne Moхhay) сочетая фотомонтаж, матовую покраску и реди-мэйд, создала серию тревожных пейзажей, овеянных таинственной атмосферой и сумеречным настроением. Её работы напоминают кадры из постапокалиптического кино, где безмолвный мир выглядит весьма гармонично и без людей.


Сумерки. Автор: Suzanne Moxhay.

Сумерки. Автор: Suzanne Moxhay.

 
Аванзал. Автор: Suzanne Moxhay.

Аванзал. Автор: Suzanne Moxhay.

 
Перелесок. Автор: Suzanne Moxhay.

Перелесок. Автор: Suzanne Moxhay.

 
Разделы. Автор: Suzanne Moxhay.

Разделы. Автор: Suzanne Moxhay.

 

«Для создания своих работ, которые смело можно отнести к искусству живой картины, я стараюсь смешивать собственные фотографии и старинные изображения, найденные в архивах или на блошиных рынках. Но, чтобы достичь нужного эффекта, мне приходится применять технику матовой живописи, которая пользовалась огромной популярностью в ХХ веке у кинематографов. Художники прошлого столетия писали свои картины на стеклянных панелях, в последствии совмещая их с отснятыми ранее кадрами. В итоге получались прекрасные пейзажные декорации (которые, кстати, теперь создают при помощи трёхмерной графики), помогающие добиться более правдоподобной и реалистичной картинки. Так же, для своих коллажей я использую фотомантаж и цифровые манипуляции, сочетая их с реди-мэйдами – различные растения, всевозможные предметы, статуи и многое другое, что позволяет создать необходимую атмосферу таинственной мрачности.
..» - рассказывает Сюзанна.
Чаща. Автор: Suzanne Moxhay.

Чаща. Автор: Suzanne Moxhay.

 
Вестибюль. Автор: Suzanne Moxhay.

Вестибюль. Автор: Suzanne Moxhay.

 
Коридор. Автор: Suzanne Moxhay.

Коридор. Автор: Suzanne Moxhay.

 
Дикий. Автор: Suzanne Moxhay.

Дикий. Автор: Suzanne Moxhay.

 
Роща. Автор: Suzanne Moxhay.

Роща. Автор: Suzanne Moxhay.

 

«Мои работы напоминают кадры из фильмов, где каждый может увидеть происходящее в том месте, которое явно существует лишь в ирреальном мире. Оставляя свои коллажи не до конца заполненными, я умудряюсь добиться эффекта декораций, позволяя зрителю задуматься над тем, какими действиями их можно наполнить. Поверьте, это огромное поле для фантазии и воображения, ведь здесь нет как таковых правил и границ...» - говорит Моксхэй.
Гармония. Автор: Suzanne Moxhay.

Гармония. Автор: Suzanne Moxhay.

 
Антресоль. Автор: Suzanne Moxhay.

Антресоль. Автор: Suzanne Moxhay.

 
Арка. Автор: Suzanne Moxhay.

Арка. Автор: Suzanne Moxhay.

 
Возвышение. Автор: Suzanne Moxhay.

Возвышение. Автор: Suzanne Moxhay.

 

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Тревожные пейзажи: сюрреалистическая серия работ на пересечении живописи и фотомантажа

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Тревожные пейзажи: сюрреалистическая серия работ на пересечении живописи и фотомантажаПодписаться на мой Instagram
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