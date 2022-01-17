Реог понорого - «рычащий» ритуальный танец в маске, которая весит 60 кг

Маска танцующего танец реог понорого. | Фото: 500px.com.
Страшная маска тигра-монстра, обрамленная павлиньими перьями, надетая на голову человека, исполняющего причудливые движения - все это часть традиционного яванского танца реог понорого. Танцующие не просто двигаются под ритм и рычат, а демонстрируют так свою могучую физическую силу. История возникновения столь причудливого танца уходит своими корнями в глубокую древность.
Исполнители танца реог понорого, 1920 год. | Фото: beritaapasaja.blogspot.com.
Реог Понорого (Reog ponorogo) – это традиционный танец, созданный в Понорого (регентство в Восточной Яве, Индонезия). Существует несколько версий происхождения реога. Самые популярные из них звучат так. Когда территория Понорого была еще джунглями, там в мире и согласии жили тигры (в других вариантах львы) и павлины. Они вместе защищали территорию от врагов, исполняя нечто наподобие танца.
Фестиваль реог понорого. | Фото: ancient-origins.net.
Когда на острове Ява появился индуизм, легенду о реоге стали рассказывать по-другому. Раджа Клана Севандана решил просить руки принцессы Деви Сангалангит. Для этой цели он отправил эскорт во главе со своим визирем. По дороге к принцессе отряду преградили путь павлины и тигры, подчинявшиеся властелину джунглей Сингабаронга. Животные победили воинов, а визирь в страхе бежал.
Танцор с маской, которая весит более 60 кг.
Раджа в ярости собрал огромную армию и отправился в джунгли. Сингабаронга вызвал Севандану на поединок. Раджа проиграл, но не отчаялся. Он стал медитировать, и ему открылась истина: победить властителя леса можно, исполнив под звуки ксилофонов замысловатые движения в пугающих масках. В итоге Сингабаронга был разбит.
Реог понорого - традиционный танец на Яве. | Фото: ancient-origins.net.
Спустя столетия, «зоологическая» составляющая сама собой сошла на нет, и танец реог стал исполняться в случае любого проявления доблести и героизма. Маски в виде тигров или львов, украшенные павлиньими перьями, могут весит до 60 килограммов. На сегодняшний день реог танцуют на тематических фестивалях и для туристов.
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