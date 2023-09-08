Как на месте деревни в Румынии появилось озеро из токсичных химикатов

Трудно поверить, что раньше на этом месте была живописная деревушка. /Фото: billionnews.ru

Так выглядела деревня до затопления. /Фото: bigpicture.ru

Когда-то в этом доме жили люди. /Фото: news.mail.ru

Сегодня от деревни почти ничего не осталось. /Фото: news.mail.ru