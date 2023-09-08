Как на месте деревни в Румынии появилось озеро из токсичных химикатов

Научно-технический прогресс и разработка природных ресурсов, бесспорно, должны оказывать благотворное влияние на жизнь человека. Однако, к сожалению, так происходит не всегда, и порой даже самые благие намерения, которыми сопровождается очередные мероприятия по добыче ископаемых заканчиваются настоящей катастрофой для целой группы людей. Именно так произошло с жителями небольшой деревушки, из которой им пришлось буквально бежать, ведь уже на протяжении нескольких десятилетий на месте их домов расположилось токсичное озеро из химикатов.
Трудно поверить, что раньше на этом месте была живописная деревушка. /Фото: billionnews.ru
Эта печальная, но поучительная история произошла в румынском уезде Алба. А началось всё с добычи меди в шахтах Розия Пойени в Западно-Румынских горах. А рядом с этими месторождениями много лет спокойно существовали две деревушки, расположенные у самого подножья гор, где и находились шахты. Однако их размеренная жизнь закончилась в 1977 году, когда тогдашний румынский руководитель Николае Чаушеску принял решение выгодно использовать найденное месторождение меди.
Так выглядела деревня до затопления. /Фото: bigpicture.ru
Проблема в том, что заняться добычей без фактического уничтожения как минимум одной из деревень было попросту невозможно. Однако правительство это не смутило: они просто вынудили жителей Джамана покинуть свои дома, забыв о своём старом укладе жизни, потому что только так получилось бы освободить необходимое место, куда планировалось выводить наружу токсичные отходы из шахт.
Когда-то в этом доме жили люди. /Фото: news.mail.ru
В результате под эвакуацию попало примерно четыре сотни семей, а на месте их малой родины стало появляться искусственное озеро, представляющее собой своеобразный водосбор, куда стекаются воды, загрязненные токсичными отходами. Вода в этом озере критически вредна для здоровья человека и окружающей среды, так как, по информации редакции Novate.ru, она под завязку набита цианидом и другими химикатами.
Сегодня от деревни почти ничего не осталось. /Фото: news.mail.ru
На этом история населённого пункта Джамана и закончилась, ведь чем дольше шла разработка месторождения, тем сильнее разрасталось озеро, в конечном итоге попросту поглотив некогда красивую румынскую деревушку. Однако совсем о трагедии своей гибели она не даёт забыть и сегодня: над поверхность токсичной воды по-прежнему возвышается башня местной церквушки и несколько домов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии