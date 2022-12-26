Как в наши дни выглядят актеры из фильмов 90-х: «Кудряшка Сью», «Охотники за привидениями» и др.

Кажется, что совсем недавно были 90-е годы, и зрители впервые увидели такие культовые картины, как: «День сурка», «Леон», «Бетховен» и многие другие. В то время вышло много фильмов и сериалов, которые до сих пор не утратили своей актуальности и любви зрителей. В тех фильмах, пожалуй, было больше души, а любимцами молодых людей были не звезды Тик-Тока, а актеры, которые затронули душу зрителей своими запоминающимися и яркими ролями. Много из этих фильмов с удовольствием пересматривают и в наши дни, хотя знают их буквально наизусть. Но как же сейчас выглядят и чем занимаются кумиры из этих дорогих сердцу фильмов? Как они изменились за два десятка лет?
Жан Рено
Жан Рено
Наверное, самая любимая и известная работа этого прекрасного актера - киллер в мегапопулярном телефильме «Леон» (1994). Этот образ подарил ему славу и определил в список наилучших актеров 90-х годов. Роль наемного убийцы стала поистине культовой и повлекла за собой много новых предложений от режиссеров.
На данный момент у французского актера за плечами более 80 героев в различных картинах. Хотя Рено уже 73 года, он активно продолжает актерскую деятельность. Причем среди его работ есть не только эпизодические роли, но и главные. К примеру, в прошлом году актер засветился в пяти различных картинах, а в боевике «Малышка с характером» Рено досталась одна из главных ролей.
Кристофер Кастиль
Кристофер Кастиль
Фильм «Бетховен» (1991) не мог оставить никого равнодушным, как и мальчишка Тед Ньютон. После этого душевного фильма парень снялся еще в нескольких картинах, в том числе и продолжении кино о добром сенбернаре, но связывать свою судьбу с актерской профессией юноша не захотел. Последней работой на телевидении у Кристофера было озвучивание героя в мультфильме «Эй, Арнольд!».
Кастиль получил степень магистра в Университете Биола в Калифорнии. Сейчас Кристоферу уже 41 год, он работает преподавателем истории. Исходя из его интервью, ему нравится его профессия, он нашел себе дело по душе. Кастиль любит учить студентов, видеть их горящие глаза, когда они узнают что-то новое и интересное. И он не жалеет, что не стал актером, так как съемочный процесс давался ему трудно и изнурял его, а преподавание наоборот наполняет его смыслом жизни.
Мег Райан
Мег Райан
Эта американская актриса - звезда многих романтических мелодрам и комедий тех времен. Телезрители ее полюбили за роли в картинах «Кейт и Лео», «Неспящие в Сиэтле», «Город ангелов» и прочих. Ее карьера стремительно набирала обороты. Если взять только 90-е, то Мег успела засветиться в около 15 проектах. Но вот в двухтысячные все изменилось.
Кино, в котором снималась Райан, обычно критиковали и давали низкие оценки, да и новые молодые актрисы начали наступать на пятки, забирая роли привычного Мег амплуа. Скорей всего виной тому изменившаяся внешность актрисы, так как в нулевые она начала корректировать свое лицо при помощи хирургического вмешательства: подтянула скулы, изменила форму глаз и губ. К тому же в то время актриса увлеклась строгими диетами настолько, что сбросила около пятнадцати килограмм, что сделало ее слишком худой и даже изможденной.
Последний раз Райан снялась в 2015 году в картине «Итака», в которой выступала еще и как режиссер. На сегодняшний день Райан продюсирует, озвучивает мультфильмы, блистает на вручении различных наград в киноиндустрии, участвует в фитнес-форумах. Впрочем, Райан заявила, что никогда не мечтала быть актрисой, все получилось случайно.
Элисан Портер
Элисан Портер
Элисан Портер - это та милая малышка из мегапопулярного фильма 90-х «Кудряшка Сью». Прелестная Элисан восхитительно вжилась в роль кудряшки, когда ей было всего 10 лет. Кстати, это была не дебютная роль маленькой актрисы в кино, но одна из последних. До этого культового фильма она уже успела сняться в около 10 картинах. Как ни странно, но после своей самой известной роли юная актриса пропала с телеэкранов, снявшись лишь в паре незначительных ролей. Это произошло по причине того, что Элисан решила связать свою жизнь с театром, а не кинематографом.
Со временем девушка поняла, что ее призвание - музыка. Пять лет назад Элисон попала в команду певицы Кристины Агилеры в американском шоу «Голос». Девушка произвела огромное впечатление на зрителей и судей, что и привело ее к победе в этом вокальном шоу. Кроме того, Элисан Портер пишет себе песни, а еще у нее есть своя музыкальная группа. В настоящее время девушка строит карьеру певицы. Что касается личной жизни, то она счастлива в браке, воспитывает двоих очаровательных детей.
Марлон Уэйанс
Марлон Уэйанс
Американский актер Марлон Уэйанс, похоже, вообще не меняется. За последние два десятка лет этот актер практически не изменился. Он снялся во многих популярных фильмах: «Без чувств», «Очень страшное кино», «Реквием по мечте», «Шестой игрок» и прочих. И хотя многие из них - герои второго плана, незамеченным актер не остался.
Сейчас 49-летний актер продолжает сниматься в кино, а также выступает как сценарист, режиссер и продюсер. Уэйанс счастлив в браке и воспитывает двоих детей. Самые свежие из его работ: «Последняя капля» (2020), где он сыграл главного героя Дина и «Респект» (2021)
Энди Макдауэлл
Энди Макдауэлл
Изначально Энди строила модельную карьеру, но вскоре решила попробовать свои силы и в кино. Пик ее актерской карьеры пришелся как раз на 90-е. Тогда зрители ее увидели в таких популярных картинах: «День сурка», «Вид на жительство», «Четыре свадьбы и одни похороны». Несмотря на то, что в то время актриса играла зачастую ключевых персонажей в успешных кинолентах, последующие ее проекты были менее удачны. Виной тому было участие в паре картин, которые, провалились в прокате. Энди не забросила актерскую карьеру, но таких успешных картин вроде «Дня сурка», у нее больше не было.
В 2000-е годы Макдауэлл вернулась в мир модельного бизнеса. И, кстати, весьма успешно. Энди стала одним из ключевых амбассадоров и лицом косметической марки L’Oréal. Но и о съемках в кино актриса не забывает. Одна из ее крайних работ - «Уборщица. История матери-одиночки» (2021). Актриса состояла дважды в браке. У нее есть сын и две дочери, идущие по стопам звездной матери в киноиндустрии и модельном бизнесе.
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
«Бестолковые» - это, пожалуй, одна из самых известных комедий 90-х. А роль добродушной Шер быстро помогла стать Сильверстоун знаменитой. Также Алисия засветилась в паре клипов культовой группы Aerosmith. Кстати, после этого актрису прозвали «девочкой из Aerosmith». Также Алисия участвовала во многих кассовых фильмах: «Бэтмен и Робин», «Взрыв из прошлого», «Лишний багаж» и прочие.
Однако в нулевые ее карьера начала угасать. Продюсеры считали, что Алисия повзрослела, утратив свое юное очарование, плюс немного поднабрала лишних килограмм. Из-за этого актриса уже не подходила для молодежных картин, а в более взрослые фильмы она не вписалась. Поэтому Сильверстоун сосредоточилась на работе в театре и в независимых картинах.
Так что с экранов она не исчезла, однако новые фильмы с ее участием были менее успешны, за исключением пары картин. Актриса — строгая вегетарианка и ярая защитница прав животных. Она использует в доме солнечные батареи, выращивает органические овощи, содержит приют для собак и выступает против использования натурального меха.
Мэттью Лиллард
Мэттью Лиллард
Первым успешным проектом с участием этого актера были «Хакеры» (1995). А спустя год вышел нашумевший ужастик «Крик», который и принес славу Лилларду. Фильмография актера достаточно внушительная, причем большинство картин с высоким рейтингом: «Это все она», «Одержимость», «Хорошие девчонки», «Без чувств» и другие.
Однако мировую известность Мэттью принес его персонаж Шэгги в киноверсии «Скуби-Ду». Кстати, Мэттью озвучивал этого персонажа в мультипликационных фильмах, сериалах и видеоиграх, хотя в картине, вышедшей в прошлом году, озвучивание отдали другому актеру. Около десяти лет назад Мэтью попробовал себя в режиссуре. Актер состоит в счастливом браке уже более 20 лет, за время которого на свет появилось трое детей.
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Этот прекрасный американский актер больше всего запомнился зрителям по роли доктора Питера Венкмена в фильме «Охотники за привидениями», а также ведущего прогноза погоды, репортера в «Дне сурка». Вообще 90-е годы, можно сказать, были пиком его карьеры, сделав любимцем как взрослых, так и детей. Вскоре актер начал выбирать для себя более драматические роли, став в буквальном смысле неизменным актером в работах режиссера Уэса Андерсона. Актер играл почти во всех его фильмах.
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