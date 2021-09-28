Звёзды, которые блистали на российской эстраде в «лихие 90-е»: «Стрелки», «Ранетки», «Тату» и другие

Забытые кумиры 90-х.

1. «Акула» (Оксана Александровна Почепа)

Королева дискотек 90-х годов – знаменитая российская поп-исполнительница, выступающая под псевдонимом Акула. /Фото: ruspekh.ru

2. Алсу (Алсу Ралифовна Абрамова)

Алсу является исполнителем песен «Иногда», «Зимний сон», которые стали визитной карточкой певицы. /Фото: boombob.ru

3. «Братья Гримм»

Группа стала легендой отечественного поп-рока, созданная братьями Борисом и Константином Бурдаевыми. /Фото: ufor.pp.ru

4. Децл (Кирилл Александрович Толмацкий)

Музыкальный исполнитель, известный под сценическим псевдонимом Децл, который в начале двухтысячных находился на пике популярности . /Фото: 24smi.org

5. Группа «Фактор 2»

Солисты группы Илья Подстрелов и Владимир Панченко. /Фото: 24smi.org

6. Поп-группа «Краски»

/Фото: filescosmo.weebly Группа под руководством продюсера Алексея Воронова, ворвалась на сцену с песней «Старший брат » и прогремела по всей стране с невероятным успехом./Фото: filescosmo.weebly

7. Группа «Премьер-министр»

Российская группа покорила сердца слушателей своими хитами «Восточная», «Два бриллианта», «Девочка с севера». /Фото: samru.ru

8. Группа «Вирус»

Популярный коллектив образовался в 1997 году и известен широкой публике хитами «Ты меня не ищи», «Ручки». /Фото: muzolenta.ru

9. МакSим (Марина Сергеевна Абросимова)

МакSим - российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. /Фото: sde.in.ua

10. Малинин Никита Александрович (Никита Выгузов)

Харизматичный Малинин-младший, который кружит голову миллионам молодых девушек. /Фото: infinitiv.ru

11. Никита (Алексей Михайлович Фокин)

Песни Никиты звучали со всех радиостанций, а клипы показывали на музыкальных каналах. /Фото: kirov-portal.ru

12. Группа «Отпетые мошенники»

Российская поп-группа, продюсером которой выступает Евгений Орлов. /Фото: discogs.com

13. Группа «Пропаганда»

Российская женская поп-группа, основанная в 2001 году, исполнявшая песни в стиле – рэп и поп. /Фото: orss.spb.ru

14. Группа «Ранетки»

По названию группы был снят одноименный автобиографический сериал, где главными героями были участницы коллектива. /Фото: po4emu.ru

15. Саша Project (Оксана Кабунина)

Певица Саша Project напоминает своим обликом Бритни Спирс . /Фото: bolshoyvopros.ru

16. Группа «Стрелки»

Российская женская поп-группа, существовавшая с 1997 по 2006 год, напоминает британскую женскую поп-группу «Spice Girls» («Спайс Гёрлз»). /Фото: starhit.ru

17. Группа «Тату»

Дуэт объехал с концертами весь свет и записал множество интересных композиций, каждая из которых впоследствии стала настоящим хитом. /Фото: uznayvse.ru

18. Витас (Виталий Владасович Грачёв)

Украинский эстрадный певец, автор песен получил известность исполнением музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом. /Фото: newsland.com

19. Юлия Чичерина

Российская рок-певица и музыкант, создатель собственной группы «Чичерина». /Фото: 24smi.org