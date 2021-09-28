Звёзды, которые блистали на российской эстраде в «лихие 90-е»: «Стрелки», «Ранетки», «Тату» и другие

Забытые кумиры 90-х.
В "лихие 90-е" они пользовались просто огромной популярностью. Без их песен не обходилась ни одна дискотека, а девушки и молодые люди считали их настоящими кумирами. И хотя сегодня их хиты остались в прошлом, как только из динамика раздаётся мелодия из того времени, обязательно найдётся тот, кто её подхватит.
1. «Акула» (Оксана Александровна Почепа)
Королева дискотек 90-х годов – знаменитая российская поп-исполнительница, выступающая под псевдонимом Акула. /Фото: ruspekh.ru
2. Алсу (Алсу Ралифовна Абрамова)
Алсу является исполнителем песен «Иногда», «Зимний сон», которые стали визитной карточкой певицы. /Фото: boombob.ru
3. «Братья Гримм»
Группа стала легендой отечественного поп-рока, созданная братьями Борисом и Константином Бурдаевыми. /Фото: ufor.pp.ru
4. Децл (Кирилл Александрович Толмацкий)
Музыкальный исполнитель, известный под сценическим псевдонимом Децл, который в начале двухтысячных находился на пике популярности. /Фото: 24smi.org
5. Группа «Фактор 2»
Солисты группы Илья Подстрелов и Владимир Панченко. /Фото: 24smi.org
6. Поп-группа «Краски»
Группа под руководством продюсера Алексея Воронова, ворвалась на сцену с песней «Старший брат» и прогремела по всей стране с невероятным успехом. /Фото: filescosmo.weebly
7. Группа «Премьер-министр»
Российская группа покорила сердца слушателей своими хитами «Восточная», «Два бриллианта», «Девочка с севера». /Фото: samru.ru
8. Группа «Вирус»
Популярный коллектив образовался в 1997 году и известен широкой публике хитами «Ты меня не ищи», «Ручки». /Фото: muzolenta.ru
9. МакSим (Марина Сергеевна Абросимова)
МакSим - российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. /Фото: sde.in.ua
10. Малинин Никита Александрович (Никита Выгузов)
Харизматичный Малинин-младший, который кружит голову миллионам молодых девушек. /Фото: infinitiv.ru
11. Никита (Алексей Михайлович Фокин)
Песни Никиты звучали со всех радиостанций, а клипы показывали на музыкальных каналах. /Фото: kirov-portal.ru
12. Группа «Отпетые мошенники»
Российская поп-группа, продюсером которой выступает Евгений Орлов. /Фото: discogs.com
13. Группа «Пропаганда»
Российская женская поп-группа, основанная в 2001 году, исполнявшая песни в стиле – рэп и поп. /Фото: orss.spb.ru
14. Группа «Ранетки»
По названию группы был снят одноименный автобиографический сериал, где главными героями были участницы коллектива. /Фото: po4emu.ru
15. Саша Project (Оксана Кабунина)
Певица Саша Project напоминает своим обликом Бритни Спирс. /Фото: bolshoyvopros.ru
16. Группа «Стрелки»
Российская женская поп-группа, существовавшая с 1997 по 2006 год, напоминает британскую женскую поп-группу «Spice Girls» («Спайс Гёрлз»). /Фото: starhit.ru
17. Группа «Тату»
Дуэт объехал с концертами весь свет и записал множество интересных композиций, каждая из которых впоследствии стала настоящим хитом. /Фото: uznayvse.ru
18. Витас (Виталий Владасович Грачёв)
Украинский эстрадный певец, автор песен получил известность исполнением музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом. /Фото: newsland.com
19. Юлия Чичерина
Российская рок-певица и музыкант, создатель собственной группы «Чичерина». /Фото: 24smi.org
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