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Звёзды, которые блистали на российской эстраде в «лихие 90-е»: «Стрелки», «Ранетки», «Тату» и другие


Забытые кумиры 90-х.

Забытые кумиры 90-х.

В "лихие 90-е" они пользовались просто огромной популярностью. Без их песен не обходилась ни одна дискотека, а девушки и молодые люди считали их настоящими кумирами. И хотя сегодня их хиты остались в прошлом, как только из динамика раздаётся мелодия из того времени, обязательно найдётся тот, кто её подхватит.

1. «Акула» (Оксана Александровна Почепа)


Королева дискотек 90-х годов – знаменитая российская поп-исполнительница, выступающая под псевдонимом Акула. /Фото: ruspekh.ru

Королева дискотек 90-х годов – знаменитая российская поп-исполнительница, выступающая под псевдонимом Акула. /Фото: ruspekh.ru

 

2. Алсу (Алсу Ралифовна Абрамова)


Алсу является исполнителем песен «Иногда», «Зимний сон», которые стали визитной карточкой певицы. /Фото: boombob.ru

Алсу является исполнителем песен «Иногда», «Зимний сон», которые стали визитной карточкой певицы. /Фото: boombob.ru

 

3. «Братья Гримм»


Группа стала легендой отечественного поп-рока, созданная братьями Борисом и Константином Бурдаевыми. /Фото: ufor.pp.ru

Группа стала легендой отечественного поп-рока, созданная братьями Борисом и Константином Бурдаевыми. /Фото: ufor.pp.ru

 

4. Децл (Кирилл Александрович Толмацкий)


Музыкальный исполнитель, известный под сценическим псевдонимом Децл, который в начале двухтысячных находился на пике популярности. /Фото: 24smi.org

Музыкальный исполнитель, известный под сценическим псевдонимом Децл, который в начале двухтысячных находился на пике популярности. /Фото: 24smi.org

 

5. Группа «Фактор 2»


Солисты группы Илья Подстрелов и Владимир Панченко. /Фото: 24smi.org

Солисты группы Илья Подстрелов и Владимир Панченко. /Фото: 24smi.org

 

6. Поп-группа «Краски»


Группа под руководством продюсера Алексея Воронова, ворвалась на сцену с песней «Старший брат» и прогремела по всей стране с невероятным успехом. /Фото: filescosmo.weebly

Группа под руководством продюсера Алексея Воронова, ворвалась на сцену с песней «Старший брат» и прогремела по всей стране с невероятным успехом.
/Фото: filescosmo.weebly

 

7. Группа «Премьер-министр»


Российская группа покорила сердца слушателей своими хитами «Восточная», «Два бриллианта», «Девочка с севера». /Фото: samru.ru

Российская группа покорила сердца слушателей своими хитами «Восточная», «Два бриллианта», «Девочка с севера». /Фото: samru.ru

 

8. Группа «Вирус»


Популярный коллектив образовался в 1997 году и известен широкой публике хитами «Ты меня не ищи», «Ручки». /Фото: muzolenta.ru

Популярный коллектив образовался в 1997 году и известен широкой публике хитами «Ты меня не ищи», «Ручки». /Фото: muzolenta.ru

 

9. МакSим (Марина Сергеевна Абросимова)


МакSим - российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. /Фото: sde.in.ua

МакSим - российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. /Фото: sde.in.ua

 

10. Малинин Никита Александрович (Никита Выгузов)


Звёзды, которые блистали на российской эстраде в «лихие 90-е»: «Стрелки», «Ранетки», «Тату» и другие

Харизматичный Малинин-младший, который кружит голову миллионам молодых девушек. /Фото: infinitiv.ru

 

11. Никита (Алексей Михайлович Фокин)


Песни Никиты звучали со всех радиостанций, а клипы показывали на музыкальных каналах. /Фото: kirov-portal.ru

Песни Никиты звучали со всех радиостанций, а клипы показывали на музыкальных каналах. /Фото: kirov-portal.ru

 

12. Группа «Отпетые мошенники»


Российская поп-группа, продюсером которой выступает Евгений Орлов. /Фото: discogs.com

Российская поп-группа, продюсером которой выступает Евгений Орлов. /Фото: discogs.com

 

13. Группа «Пропаганда»


Российская женская поп-группа, основанная в 2001 году, исполнявшая песни в стиле – рэп и поп. /Фото: orss.spb.ru

Российская женская поп-группа, основанная в 2001 году, исполнявшая песни в стиле – рэп и поп. /Фото: orss.spb.ru

 

14. Группа «Ранетки»


По названию группы был снят одноименный автобиографический сериал, где главными героями были участницы коллектива. /Фото: po4emu.ru

По названию группы был снят одноименный автобиографический сериал, где главными героями были участницы коллектива. /Фото: po4emu.ru

 

15. Саша Project (Оксана Кабунина)


Певица Саша Project напоминает своим обликом Бритни Спирс. /Фото: bolshoyvopros.ru

Певица Саша Project напоминает своим обликом Бритни Спирс. /Фото: bolshoyvopros.ru

 

16. Группа «Стрелки»


Российская женская поп-группа, существовавшая с 1997 по 2006 год, напоминает британскую женскую поп-группу «Spice Girls» («Спайс Гёрлз»). /Фото: starhit.ru

Российская женская поп-группа, существовавшая с 1997 по 2006 год, напоминает британскую женскую поп-группу «Spice Girls» («Спайс Гёрлз»). /Фото: starhit.ru

 

17. Группа «Тату»


Дуэт объехал с концертами весь свет и записал множество интересных композиций, каждая из которых впоследствии стала настоящим хитом. /Фото: uznayvse.ru

Дуэт объехал с концертами весь свет и записал множество интересных композиций, каждая из которых впоследствии стала настоящим хитом. /Фото: uznayvse.ru

 

18. Витас (Виталий Владасович Грачёв)


Украинский эстрадный певец, автор песен получил известность исполнением музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом. /Фото: newsland.com

Украинский эстрадный певец, автор песен получил известность исполнением музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом. /Фото: newsland.com

 

19. Юлия Чичерина


Российская рок-певица и музыкант, создатель собственной группы «Чичерина». /Фото: 24smi.org

Российская рок-певица и музыкант, создатель собственной группы «Чичерина». /Фото: 24smi.org

 

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Звёзды, которые блистали на российской эстраде в «лихие 90-е»: «Стрелки», «Ранетки», «Тату» и другие

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Звёзды, которые блистали на российской эстраде в «лихие 90-е»: «Стрелки», «Ранетки», «Тату» и другиеПодписаться на мой Instagram
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