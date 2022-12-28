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Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Хельмут Ньютон родился в Берлине, в еврейской семье, и с малых лет начал интересоваться фотографией.

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).

Однако его путь к славе был долгим и непростым. Ньютон прошел войну, миграцию на восток, упреки знаменитых редакторов и ссоры с известными агентствами и фотографами. Когда же он сам создал для себя все условия для хорошей работы, мир наконец увидел, от какого фотографа он чуть не отказался. Хельмут Ньютон обрел славу мастера фотографий в стиле ню, причем такую, что ему хотели позировать практически все знаменитости того времени: Мадонна, Сигурни Уивер, Дэвид Боуи, Сальвадор Дали и многие другие.

Сегодня мы предлагаем вам посмотреть самые редкие снимки этого знаменитого фотографа, на которых вы увидите немало знакомых лиц в совершенно непривычной обстановке.

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

Необычные снимки немецкого фотографа Хельмута Ньютона

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