Зачем на шпагах перед самой рукояткой делали узкий участок

Шпага – один из самых изящных, красивых и утонченных родственников средневекового меча. Метр скорбной привлекательности, способный вызвать культурологический экстаз у большинства любителей холодного оружия! При этом даже те, кто далек от темы холодного оружия должны были обращать внимание на загадочный тупой участок у самой рукоятки большинства клинков нового времени. Как он называется, какие функции выполняет, когда на самом деле появился и не становится ли от него оружие хуже?
Тупой участок перед лезвием - это рикассо или пята, если по-русски. |Фото: bokershop.ru.
Конструкциям шпаги или рапиры с загадочным сужением у рукояти может показаться странной, однако только на первый взгляд. На самом деле упомянутые клинки Нового времени в обсуждаемом вопросе ни разу не уникальны… Загадочный тупой участок клинка есть не что иное, как рикассо (от итал. «ricasso»). В Германии этот же конструктивный элемент называют фельшарфе (от нем. «Fehlscharfe»). В англоязычных странах используется слово, которое должно быть неплохо знакомо многим современным «ножеманам» - чойл (от англ. «Choil»). Ну, а в русском языке синонимом всех перечисленных понятий является - пята (ударение на «а»).
Есть даже на некоторых штыках. |Фото: nozhikov.ru.
Увидеть пяту можно на самых разных клинках: ножах, кинжалах, самых разнообразных мечах от уже упомянутых изящных шпаг до гигантских двуручных фламбергов, палашах. Чего уж там, пята присутствует даже на штыках! Хотя чойл стал особенно популярен среди европейских кузнецов лишь в XV веке, в принципе до него додумались еще в глубокой древности. Отдельные образцы клинков с примитивной пятой встречаются в археологии разных народов еще во времена бронзового века. При таком ассортименте несложно самостоятельно сделать вывод о том, что на прочностные характеристики клинкового оружия в сторону ухудшения она (пята) точно никак не влияет. Ну, или во всяком случае она не влияет на столько, чтобы сделать оружие каким-то ненадежным. Но зачем же она тогда нужна?
Итальянский хват. ¦Фото: ya.ru.
Функций у пяты клинка несколько. Во-первых, для кузнеца клинок такой конструкции проще монтировать в рукоятку. Во-вторых, и кузнецу, и будущему хозяину точить клинок с рикассо намного проще, чем без него. В-третьих, это красиво… В-четвертых, в некоторых клинках пята повышает прочность конструкции в наиболее уязвимом месте. Даже в некоторых рапирах пята может быть не уже, а шире острой части клинка. В любом случае, пята на клинке все равно остается достаточно широкой и прочной. В-пятых, чойл может повышать безопасность клинкового оружия или инструмента, если речь идет о моделях без развитой рукоятки.
Пята есть даже у двуручных мечей. ¦Фото: carposting.ru.
Возвращаясь к холодному оружию позднего средневековья и раннего нового времени, отдельно стоит упомянуть еще об одной интересной особенности. Дело в том, что в эпоху Возрождения рикассо использовалось фехтовальщиками, в том числе для хвата оружия. Для шпаги существовал так называемый «итальянский хват», когда указательный палец клался на чойл. Свои специфические техники с хваткой оружия за пяту существовали и для двуручных мечей. В случае со шпагами считалось, что подобный хват позволяет лучше управляться с клинком. Правда, едва ли хват итальянской школы фехтования стал причиной появлений рикассо в Новое время. Скорее последовательность была обратной: итальянский хват (и другие приемы) придумали вслед за появлением чойла. Впрочем, не исключено, что появление соответствующих приемов если и не стало причиной появления пяты, то вполне могло поспособствовать ее популяризации среди кузнецов и покупателей.
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