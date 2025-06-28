Зачем на шпагах перед самой рукояткой делали узкий участок

Тупой участок перед лезвием - это рикассо или пята, если по-русски. |Фото: bokershop.ru.

Есть даже на некоторых штыках. |Фото: nozhikov.ru.

Итальянский хват. ¦Фото: ya.ru.

Пята есть даже у двуручных мечей. ¦Фото: carposting.ru.