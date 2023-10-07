5 рецептов, с которыми вы откроете для себя хумус

Нут — необычайно полезный вид бобовых, который произрастает в Средней Азии и Закавказье. На наших столах нут не пользуется особой популярностью, и абсолютно зря!
В нуте содержится более 80 видов минералов и витаминов, он богат белком, клетчаткой и даже фолиевой кислотой. Особенно любят нут за содержание в нем витаминов группы В, калия, магния, железа, фосфора, а также за аминокислоту метионин, которая нормализует уровень холестерина и является антидепрессантом.
Этот вид гороха полезен людям, придерживающимся вегетарианского питания, поскольку в нем фантастическое содержание белка. В 100 г нута содержится целых 20 г белка, по качеству приближенного к яичному.
Мы нашли 5 идеальных рецептов хумуса из нута и с удовольствием делится ими с вами.
1. Хумус классический
Ингредиенты:
горох нут (сухой) — 300 г
семена кунжута — 30-100 г (по вкусу)
зира — 0,5 ч. л.
чеснок — 2-3 зубчика
сок лимона — 4-7 ст. л. (по вкусу)
оливковое масло — 2 ст. л.
соль — 2 ч. л.
специи (асафетида, кумин, перец чили) — по вкусу
Этап 1 — Готовим нут
Замачиваем нут водой комнатной температуры на ночь.
Затем сливаем воду, промываем его и заливаем в кастрюлю с новой чистой водой.
Варим нут до готовности 30 минут, солим за 10 минут до готовности.
Откидываем нут на дуршлаг. Но воду не выливаем полностью, она понадобится для приготовления хумуса.
Этап 2 — Готовим хумус
Добавляем в нут кунжут и лимонный сок. Не переборщите с лимоном! Хумус не должен быть кислым.
Теперь добавляем оливковое масло.
Взбиваем всю эту смесь блендером, постепенно добавляя нутовую воду.
Когда нут превратится в пюре, добавляем специи (зиру, чеснок, асафетиду, перец чили, кумин). По консистенции нут должен быть достаточно густым и гладким без комочков.
Этап 3 — Подаем хумус на стол
Традиционно хумус сервируют в виде кольца. Это можно сделать при помощи кондитерского шприца. Если такого нет, то можно воспользоваться обычным целлофановым пакетом, отрезав от него угол.
Готовый хумус можно подать в теплом или охлажденном виде.
С хумусом отлично сочетаются лепешки пита.
2. Сэндвичи с морковной начинкой и хумусом
Ингредиенты:
цельнозерновая булочка — 2 шт.
хумус классический — 4 ст. л.
морковь — 2 шт.
кресс-салат — 1 пучок
Этап 1 — Готовим хумус по классическому рецепту
Этап 2 — Готовим сэндвичи
Разрезаем булочки на 2 части.
Намазываем каждую половинку булочки хумусом.
Натираем на крупной терке морковь, выкладываем на нижние половинки булочек.
Выкладываем кресс-салат и накрываем вторыми половинками булочек.
3. Барабулька хрустящая на подушке из хумуса
Ингредиенты:
барабулька — 500 г
соль — по вкусу
перец черный молотый — по вкусу
масло растительное — 300 г
хумус — 300 г
мука пшеничная — 100 г
Этап 1 — Готовим рыбу
Промываем рыбу, обсушиваем бумажным полотенцем и вынимаем жабры.
Барабульку обваливаем в муке, смешанной с солью и перцем.
Масло разогреваем в течение 5 минут на сковородке.
Рыбку бросаем на сковородку и обжариваем до золотистой корочки.
Готовую рыбу кладем на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.
Этап 2 — Добавляем хумус
Готовим хумус по классическому рецепту.
Смешиваем хумус с кедровыми орешками и перцем чили.
Обмазываем теплым хумусом дно тарелки.
Сверху кладем рыбу, рядом — кусочек лимона.
На стол можно подать с баклажанами и маслинами.
4. Баранина и хумус в пите
Ингредиенты:
бараний фарш — 500 г
лук репчатый — 1 головка
чеснок — 5 зубчиков
листья кориандра — 30 г
масло оливковое — 2 ст. л.
заатар — 1 ст. л.
пита — 4 шт.
нут консервированный — 300 г
смесь салатных листьев — 75 г
тахини — 1 ст. л.
сок лимонный — 3 ст. л.
Этап 1 — Готовим сосиски из баранины
Выкладываем в блендер баранину, 3 зубчика чеснока, лук, заатар и листья кориандра. Хорошо измельчаем, перекладываем в миску, накрываем и ставим в холодильник на 1 час.
Мокрыми руками лепим из фарша 8 сосисок. Сосиски можно пожарить на сковороде или запечь в духовке. Если в сковороде, то смазываем маслом сосиски и обжариваем до готовности с обеих сторон примерно 8 минут. Если в духовке, то также смазываем сосиски маслом и ставим в духовку на 200 градусов с обдувом на 20 минут.
Этап 2 — Готовим хумус
Сливаем воду из банки с хумусом, оставив жидкость. Выкладываем нут в блендер, добавляем измельченный оставшийся чеснок и тахини.
Взбиваем полученную массу, добавляя лимонный сок и 3 ст. л. жидкости из нута. Взбиваем до состояния пасты. Солим, перчим.
Этап 3 — Подготавливаем питу
Смазываем маслом одну из сторон пит, посыпаем заатаром. Выкладываем на сковороду, жарим масляной стороной вниз 2-3 минуты.
Этап 4 — Формируем блюдо
Выкладываем питы на сервировочные тарелки, мажем хумусом, выкладываем бараньи сосиски и листья салата. Сворачиваем в рулет.
5. Хумус из пророщенного нута (сыроедный)
Ингредиенты:
нут пророщенный — 250 г
сельдерей — по вкусу
зеленый лук — по вкусу
лимонный сок — 2 ст. л.
тхина (кунжутная паста) — 4 ст. л.
чеснок — по вкусу
соль — 2 ч. л.
зира или кориандр — по вкусу
Этап 1 — Готовим пророщенный нут
Замачиваем нут на несколько дней. Периодически сливаем воду.
Можно использовать нут, замоченный на ночь. Но он будет просто разбухший, а не пророщенный.
Этап 2 — Готовим хумус
Добавляем в блендер пророщенный нут, тхину или просто кунжут, сельдерей, зеленый лук, чеснок. Взбиваем и постепенно добавляем лимонный сок и жидкость из нута.
Добавляем зиру или кориандр. Подаем к столу с оливковым маслом и паприкой.
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