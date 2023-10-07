5 рецептов, с которыми вы откроете для себя хумус

Нут — необычайно полезный вид бобовых, который произрастает в Средней Азии и Закавказье. На наших столах нут не пользуется особой популярностью, и абсолютно зря!



В нуте содержится более 80 видов минералов и витаминов, он богат белком, клетчаткой и даже фолиевой кислотой. Особенно любят нут за содержание в нем витаминов группы В, калия, магния, железа, фосфора, а также за аминокислоту метионин, которая нормализует уровень холестерина и является антидепрессантом.



Этот вид гороха полезен людям, придерживающимся вегетарианского питания, поскольку в нем фантастическое содержание белка. В 100 г нута содержится целых 20 г белка, по качеству приближенного к яичному.



Мы нашли 5 идеальных рецептов хумуса из нута и с удовольствием делится ими с вами.









1. Хумус классический

2. Сэндвичи с морковной начинкой и хумусом

3. Барабулька хрустящая на подушке из хумуса

4. Баранина и хумус в пите

5. Хумус из пророщенного нута (сыроедный)