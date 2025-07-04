Для некоторых дача до сих пор остаётся местом, куда свозится всё то, что уже не нужно в квартире. Это может быть мебель, посуда, одежда, а также и громоздкая бытовая техника. Она заполняет все сараи и хозблоки, стоит некрасивой грудой металла на территории участка.









И выбросить её жалко, и при этом нет идей, как начать использовать повторно.

1. Холодильник

2. Стиралка

3. Микроволновка

4. Пылесос

5. Утюг

6. Духовка

7. Телевизор

8. Дачные нужды

Но, всё-таки существуют несколько интересных идей, как вдохнуть вторую жизнь в уже неработающие бытовые приборы, чтобы они могли послужить своим владельцам.Отличный шкафчик.Холодильник, пусть, и не работающий, может также продолжать выполнять свою функцию на дачах, где отсутствует свет или бывают с ним частые перебои. Дело в том, что даже в невключённом состоянии он способен обеспечивать внутри прохладу из-за своей герметичности. Так же он отлично подойдёт для хранения овощей и консервной продукции. Там можно держать свои закрутки, которые не требуют холода для хранения, но всё равно нуждаются в месте, где на них не будет попадать солнечный свет. Однако, обязательно стоит помнить, что любой холодильник может быть подвержен появлению плесени. Потому перед использованием старый холодильник, которым давно не пользовались необходимо хорошенько помыть и проветрить от скопившегося запаха резины, иначе всё, что в нём хранится, тоже приобретёт неприятный аромат.К тому же он отлично подойдёт как контейнер с использованием сухого льда всё также для хранения продуктов. Отличный вариант при отключении электричества. И всё же, если не хочется делать его местом хранения, можно преобразовать холодильник в шкаф, поместить там телевизор и стереосистему и при закрытии дверцы прятать её, чтобы в комнате было меньше визуального шума и лишних проводов.Кроме этого он подойдёт для книг, заменив шкаф, или места, где можно складировать свои атрибуты для хобби. Но если в доме места для старого холодильника недостаточно, то это прекрасное приспособление для сооружения компоста. Герметичная крышка не позволит запахам от него распространиться по участку.Лучше не придумаешь.В целом сложно сделать что-то из старой стиральной машины целиком, но вот её барабан имеет особую ценность! Он отлично подходит для сооружения мангала или барбекю. Смотреться такой барабан будет очень стильно, а особых затрат, сил и времени для его извлечения и установки не понадобится. Если барабан выполнен из хороших материалов, что способен выдерживать высокие температуры, то сможет прослужить долго и в столь агрессивной среде. К тому же у него уже сразу есть перфорация для циркуляции воздуха, в таком барабане будет проще развести огонь, чтобы пожарить мясо. Если же приложить к его преобразованию немного усилий, то он превратится в отличную дачную коптильню или небольшую мобильную печку. Для этого потребуется установить его на треногу, а сбоку прорезать отверстие. Туда будут закладываться дрова, сверху же ставится казан или обычная кастрюля подходящего размера. Отличный вариант для тех, кто не хочет просто так выбрасывать старую стиральную машинку и не знает при этом, что из неё можно сделать.Кроме мангала барабан также может превратиться в интересное напольное кашпо, имеющее дренаж и отлично подходящее для улицы, он не будет долго ржаветь. Места в нём для создания небольшой цветочной композиции при этом будет вполне достаточно.Необычный подход — ящик для писем.Хоть и не такая громоздкая техника как холодильник, всё-таки тоже занимает место и мешается. Из неё на даче можно сделать отличные садовые горшки. Прямоугольная форма будет смотреться необычно, но при этом такое напольное кашпо будет достаточно прочным и при этом иметь дренаж. Также чудесная идея повторного использования микроволновой печи это организация внутри неё органайзера для инструментов. Необходимо убрать всю электрику, а можно и оставить, чтобы был свет и найти мелкие детали было проще.А вот уж совсем нестандартная идея это оборудование внутри террариума или аквариума. Если со вторым дело обстоит сложнее, микроволновая печь должна быть полностью герметична, то террариум сделать своими руками вполне реально. Подсветка уже есть, будет необходимо только заменить дверцу на стекло.Надувание бассейна.Если старый пылесос уже не может выполнять свои функции и отправляется на дачу, то это не значит, что оттуда он должен ехать на свалку. Он может продолжить чистить коврики в машине, компьютер или труднодоступные места, стоит его просто перенастроить. И тогда из пылесоса уже будет воздух выходить, а не входить, так он сможет ещё некоторое время прослужить практически по своему назначению. Однако, такая возможность есть лишь у старых моделей.К тому же он вполне подойдёт при перенастройке для надувания матрасов или целых бассейнов, не придётся покупать дополнительное и порой очень дорогостоящее оборудование. А сам двигатель может пригодиться и в мастерской для сбора мелких опилок или стружки. К тому же мотор может продолжить подавать воздух например в аквариум сделанный в старой микроволновке. Такой невероятной конструкции не будет точно ни у кого.Вакуумация.Старые утюги тоже могут быть на даче, и вполне подойдут для того, чтобы с их помощью запечатывать заготовки на зиму. Он прекрасно подойдёт для того, чтобы запечатывать пластиковые пакеты и вакуумировать их. Но при этом утюг, конечно, должен работать. А вот если он вышел из строя, кроме того, что всегда можно его и в целом любую бытовую технику сдать на металлолом и получить за это некоторые деньги, использовать и в совсем иных целях. Прекрасный вариант сделать из него миниподсвечник, просто удалив снизу нагревательный элемент. Очень оригинально, можно даже превратить его в ночник, и повесить на стену, будет смотреться интересно. А если сделать его более герметичным и удалить уже все внутренности то и в виде необычной вазы он тоже вполне сойдёт.В целом утюгом можно не только гладить вещи, но также и дезинфицировать мебель, так что ели гладить вещим им уже точно нет нужды, то просто стоит начать гладить что-то другое. При этом стоит устанавливать нагрев только на средний режим.Вторая жизнь духовки.Старая духовка тоже может получить новую функцию — стать прекрасной коптильней. При этом крайне важна герметичность корпуса, потому стоит проверить, и, если есть какие-то дыры, заделать их как можно лучше. Для коптильни понадобится щепа и само место, где будут подвешены продукты. При этом такое приспособление в отличие от того, что продаётся в магазинах для копчения еды, будет гораздо компактнее и даже более мобильным. Так что духовку точно не стоит отправлять на свалку, эта бытовая техника может разнообразить стол новыми вкусами.Отличное применение телевизора.Старых телевизоров на даче у всех уже слишком много накопилось, и идей, во что их переделать, тоже стало достаточно много. Каждый найдёт что-то по своему вкусу. Из коробки телевизора необходимо вынуть все внутренности и сделать из него бар, мини-шкафчик, аквариум, поставить там сувениры добавив подсветку. Такие самодельные проекты набирают всё больше популярности в последнее время. Они добавляют стиля, ярких красок и в целом под них можно подстраивать всю концепцию дизайна интерьера в комнате.Отличное применение холодильника.Ну и конечно, любую бытовую технику можно превратить в место для хранения садового инвентаря в углу участка, складывать там землю, высаживать цветы или съедобные культуры. Такая грядка, например из холодильника, будет достаточно неплохим решением. В ней растениям станет теплее, поливать их нужно будет только чаще. Потому что они не смогут брать влагу из земли. Однако от грызунов или слизней все плоды будущего урожая точно окажутся защищены. Так что из большой бытовой техники получаются замечательные, так называемые, высокие грядки. Стоит только добавить немного креатива в свою жизнь и каждой вещи найдётся полезное применение.