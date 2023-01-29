8 реальных фактов о самом известном вымышленном сыщике Шерлоке Холмсе

Одним из самых ожидаемых кинособытий 2017 года станет сезон британского сериала «Шерлок Холмс». Уже появился трейлер к новому фильму. Мы же решили вспомнить любопытные факты о самом известном, пускай и вымышленном детективе.
IQ Шерлока Холмса составляет около 190
В книге под названием «Интеллект Шерлока Холмса и другие проблемы трех трубок» Джон Редфорд попытался вычислить IQ Шерлока путем использования трех различных методов. Он пришел к выводу, что его IQ составляет 190, т. е. примерно как у его его соотечественника, сэра Исаака Ньютона.
Шерлок значит локон
По мнению большинства источников, Конан Дойл, вероятно, взял имя Шерлок от староанглийской фамилии Shearlock, которая означает «локон светлых волос». Другие люди предполагают, что его вдохновил известный скрипач Альфред Шерлок. По третьим данным, это сочетание фамилий двух известных игроков в крикет: Шервин и Шеклок.
Холмс – самый популярный вымышленный персонаж
Книга рекордов Гиннесса утверждает, что Шерлок Холмс появился в общей сложности в 254 фильмах и телевизионных шоу. В базе данных Internet Movie (IMDB) упоминается еще большее число – 292 фильма и телевизионных шоу. По крайней мере 90 различных актеров играли роль Шерлока в различных сериалах и фильмах. Существует еще один вымышленный персонаж, который изображается в кино еще чаще, но он не совсем человек – это Дракула.
Шерлок Холмс – вдохновитель реальных следователей
Многие из стандартных методов расследования, используемые сегодня, на самом деле были упомянуты в романах о Шерлоке Холмсе, прежде чем они были использованы в реальной жизни. К примеру, снятие отпечатков пальцев Шерлок использовал еще в 1890 году. Первое зарегистрированное использование отпечатков пальцев было зафиксировано в Аргентине в 1893 году. Скотланд-Ярд начал использовать этот метод в 1901 году.
221Б Бейкер-стрит
В то время, когда мог был жить Холмс, Бейкер-стрит была очень короткой улицей, а максимальный номер на ней был «85″. После того, как в 1930 году изменили градостроительные планы, вся главная улица в Вестминстере была переименована в Бейкер-стрит. В течение короткого времени действительно существовал дом на Верхней Бейкер-стрит под номером 221, но он был снесен через несколько месяцев после переименования улицы. Сегодня, однако, знаменитый адрес существует. Под ним находится частный музей, посвященный Шерлоку Холмсу.
Любимая шапка Холмса
Знаменитая шапка охотника за оленями, которую сегодня Холмс носит во всех фильмах, на самом деле изначально не фигурировал в книгах Конан Дойла. Ее нарисовал иллюстратор Сидни Пэджет, который рисовал иллюстрации к рассказам о Холмсе для журналов. Также Шерлок не использовал трубку «калабаш». В рассказах он носил викторианскую кепку и курил трубку из глины и бриара.
Старший брат Холмса
Майкрофт Холмс, старший брат Шерлока, – удивительный персонаж. Его обычно изображают, как человека, который знает и может даже больше, чем его брат. Майкрофта часто показывают в сериале Он часто появляется в сериале «Шерлок Холмс», но на самом деле о нем упоминалось всего в двух историях Конана Дойла: «Греческий переводчик» и «Чертежи Брюса-Партингтона».
Собака Баскервилей
Страшная история о семье Баскервилей, которую преследовало легендарное проклятие призрачной собаки, является одной из самых снимаемых историй о Шерлоке Холмсе. Когда история впервые появилась в журнале Strand, то она увеличила объем его продаж на 30000 экземпляров. До сегодняшнего дня было сделано более 20 фильмов и сериалов по истории о собаке Баскервилей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии