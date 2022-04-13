Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Пишут о лечебном эффекте алюминиевых полосок на проблемные места. Дескать, они сокращают рассеяние энергии тела и ...5 «отраслей» кото...
  • Астон Мартин
    Великий человек необычайно высокого таланта !👍Идеальная свадьба...
  • Сергей Дмитриев
    Татушные заслуживают такого же отношения, как наркоманы. В объявлениях о вакансиях, о приёме в учебные заведения дела...10 вещей, которые...

Пакуйте чемоданы: 5 красивейших городов мира, которые готовы профинансировать ваш переезд


5 красивых городов, которые готовы профинансировать ваш переезд.

5 красивых городов, которые готовы профинансировать ваш переезд.

 

Говорят, что хорошо там, где нас нет. Позвольте не согласиться с народной мудростью. Хорошо там, где хорошо жить. Просто иногда к «хорошей жизни» нужно подтолкнуть. Что и делают власти этих живописных уголков земного шара, предлагая материально поддержать каждого, кто решится туда переехать. Чем не повод призадуматься о смене обстановки? Ну, хотя бы, на парочку лет.

1. Все города Аляски, США


Суровая, но такая красивая Аляска.

Суровая, но такая красивая Аляска.

 

Мечтаете раз и навсегда забыть о летней жаре и автобусах, забитых потными пассажирами? Тогда Аляска ждёт вас. Суровая красота заснеженных лесов, свежая рыба круглый год и соседство с медведями – кажется, жизнь на Аляске не так уж сильно отличается от некоторых регионов России. Кроме того, что власти с удовольствием платят новоприбывшим, желающим пожить в северных условиях. При том, каждому по способностям: сумма выплаты зависит от опыта работы и образования. Кстати, об образовании. Тут же можно выиграть и грант на обучение, размером в 25 000 долларов. Звучит заманчиво, правда?

2. Ниагара-Фолс, США


Суровая, но такая красивая Аляска.

Суровая, но такая красивая Аляска.

 

Если вы питаете слабость к огромным массивам воды и всегда мечтали увидеть Ниагарский водопад, ловите хорошие новости: власти города, ближайшего к знаменитому шедевру природы, предлагают 7 тысяч долларов молодым специалистам.
Условие только одно – нужно честно проработать на одном из местных предприятий два года.

3. Мисима, Япония


Живописная и тихая Мисима.

Живописная и тихая Мисима.

 

Никогда не мечтали жить в Америке? А как насчёт Японии? Например, небольшая, но очень живописная японская деревня Мисима предлагает 100 тысяч йен (около 900 долларов США) на переезд плюс ежемесячное пособие в первые три года проживания. Но это ещё не всё. Желающие поселиться там получат необычное поощрение в виде…коровы! Так что на молоке, сыре или твороге можно будет сэкономить. Самое то, если мечтаете убежать от суеты большого города подальше, к мирной деревенской жизни.

4. Утрехт, Нидерланды


Готический, но динамичный Утрехт.

Готический, но динамичный Утрехт.

 

Если вы любите тюльпаны, хороший сыр и стереотипы, то перспектива перебраться на пару лет в Нидерланды может показаться весьма заманчивой. А начать лучше с относительно большого города Утрехт. Здесь 334 000 человек населения, много красивой архитектуры, неплохой футбольный клуб и приятный бонус в виде тысячи долларов на переезд.

5. Кандела, Италия


Итальянская Кандела: как с картинки!

Итальянская Кандела: как с картинки!

 

Коммуна в Италии на восточном побережье провинции Фоджа может стать личным кусочком рая для каждого. Посудите сами: в вашем распоряжении будут горы, близость к морю, чистейший воздух, прекрасные дома из белого камня с большими террасами и минимум соседей (а как иначе при населении менее 3 000 человек?). Всё, что требуется, это переехать, снять жильё и устроиться на работу с годовой (!) зарплатой в 7 500 евро. Более того, власти сами готовы пополнить кошельки новоприбывших. Каждый новичок получит около 800 евро на расходы, пара – 1200 евро, а семья и вовсе 2000. Так что «оптом» выгоднее. Неплохая идея для переезда, правда?

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Пакуйте чемоданы: 5 красивейших городов мира, которые готовы профинансировать ваш переезд

И не забудьте:
Пакуйте чемоданы: 5 красивейших городов мира, которые готовы профинансировать ваш переездПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх