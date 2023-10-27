10 способов сделать переезд на новую квартиру простым и удобным

Переезд - это весело.
Перед теми, кто переезжает на новую квартиру, встаёт масса проблем: как не потерять ложки и вилки, как вынести мебель, как не забыть кошку, которая забилась в дальний угол. В этом обзоре советы, которые помогут сделать переезд простым, удобным и к тому же экологичным.
1. Еда
Совсем не обязательно перевозить в новый дом содержимое холодильника..
Стоит начать опустошать кухонные шкафы и холодильник заранее. Нужно постараться доесть перед переездом все, чтобы не брать с собой лишнего и ненужного. Если лишняя еда все же осталась, можно раздать ее друзьям или связаться с местными благотворительными организациями, чтобы пожертвовать им излишки.
2. Уменьшение веса
Чем меньше вес - тем легче переезд.
Перед переездом нужно помнить о том, что многие транспортные компании взимают плату за вес и размер груза. Поэтому, если избавиться от ненужных вещей, то это поможет сэкономить деньги. Это также сократит экологические издержки, ведь выбросов CO2 на транспортных предприятиях и предприятиях по удалению и переработке отходов будет гораздо меньше, а также не будут разрастаться свалки. Более того, благотворительные магазины, друзья, семья, школы и т. д. только будут благодарны за «лишнюю» одежду, обувь, книги, игрушки и DVD-диски.
3. Выбор перевозчика
Отдайте предпочтение профессионалам.
Об этом не задумывается практически никто, но на самом деле есть компании-перевозчики, которые используют автомобили с низким уровнем выбросов EEV Standard (усовершенствованные экологически чистые транспортные средства). Это может обойтись дороже, но если кто-то действительно обеспокоен вопросом сохранения окружающей среды, об этом стоит поинтересоваться.
4. Не нужно ничего усложнять
Профессиональные упаковщики - разумный выбор.
Сегодня вовсе не нужно упаковать и распаковывать все вещи при переезде, а также убирать новую квартиру своими руками. Можно буквально за полчаса найти в Сети специализированную организацию, которая сделает все гораздо быстрее и экологичнее. Что самое неожиданное, это может обойтись даже дешевле, чем делать все самому.
5. Правильная упаковка
Сохраняйте упаковочную тару.
Когда человек распакует свое имущество после переезда, не нужно выбрасывать пустые ящики, коробки и чемоданы, в которые были упакованы все вещи. Во-первых, их можно сохранить (если они не слишком захламляют пространство) в случае, если переезды довольно частые. Если же человек не часто меняет квартиру, то упаковочные коробки с удовольствием всегда заберут другие люди (на площадках бесплатных объявлений куча подобных запросов).
6. «Зеленая» упаковка
Упаковка должна быть экологичной.
Количество выброшенной бумажной и картонной упаковки, попадающей на свалку, выросли на потрясающие 110 процентов в период с 2013 по 2016 годы. Если кто-то не хочет вносить свой вклад в эту гору отходов, ему стоит приобрести для упаковки (или попросить об этом компанию-перевозчика) и использовать биоразлагаемую пузырчатую пленку. Помимо этого стоит осмотреть квартиру на предмет того, что еще можно использовать для упаковки.
Для перевозки не хрупких предметов хорошо подойдут старые газеты, журналы, рекламные буклеты, приходящие по почте, или даже одежда. Кроме того, футболками, носками, полотенцами и даже мягкими игрушками можно хорошо перекладывать предметы в коробках.
7. Мебель для нового дома
Чтобы старая мебель не стала головной болью...
Об этом почти никто не знает, но в одной Москве каждый год выбрасывают на свалку несколько десятков тысяч тонн вполне рабочей мебели. Слишком многие люди просто выбрасывают совершенно приличные вещи, а не перерабатывают их и не отдают на благотворительность. Это не просто создает десятки тысяч тонн отходов, но также является бессмысленной тратой денег, если посчитать, во сколько обойдется новая мебель из салона. Если в новой квартире нет места, к примеру, для кофейного столика, стоит пожертвовать его благотворительной организации или продать через Интернет.
8. Выбрасывать - не выбрасывать
Утилизируем правильно.
Некоторые вещи человек просто не будет брать с собой при переезде на новую квартиру, и в подарок их никто не захочет. Сломанные холодильники, не подлежащие восстановлению ноутбуки и старые гнутые грабли... от этого всего нужно избавиться. Если перевозчик предлагает за определенную плату сделать это, нужно проверить у него наличие разрешения на утилизацию. Ведь если груда отходов окажется свалена где-то в ненадлежащем месте, а в накладных найдут фамилию заказчика, то это чревато штрафом.
9. Переработка
Выбрасывать старьё на свалку тоже нужно правильно.
Итак, если нужно избавиться от нерабочих холодильника или громоздких электроприборов (например, телевизора), их не стоит выбрасывать на свалку. На самом деле, тем, кому небезразлична охрана окружающей среды, стоит сдать их в ближайший центр переработки.
10. Чистота
Генеральная уборка - первое, что стоит сделать при переезде.
Мало кто захочет жить в грязи, поэтому после переезда все устраивают генеральную уборку. Может, это и обойдется немного дороже, но стоит избегать экологически токсичных продуктов, полных фосфатов, поскольку, когда они попадают в сточные воды, то опасны для морской жизни. Стоит использовать «зеленые» экологически чистые или природные средства, такие как лимон и уксус.
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