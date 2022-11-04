Почему реклама из 1960-х не прошла бы проверку современной цензуры

Кто в семье главный?

Реклама кофе. Источник: businessinsider.com

Примеры рекламы шестидесятых.

Гендерные и расовые различия

Машина, которую просто водить, и кетчуп, который просто открывать: вот что иллюстрировало присутствие женщины в рекламе

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Польза для здоровья?

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