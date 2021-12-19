Как быть оригинальным: 7 самых неожиданных мест, где невесты нашли свои обручальные кольца

7 самых неожиданных мест, где невесты нашли свои обручальные кольца
Пожалуй, каждая дама помнит тот день, когда любимый человек сделал ей предложение руки с сердца. Но истории, о которых пойдёт речь в этом обзоре - особые. Ведь найти обручальное кольцо, которое преподнёс им жених, оказалось не так просто.
1. В кулоне на шее
В кулоне на шее.
Множество мужчин, которые хотят сделать предложение, ломают себе голову, как сделать это оригинально. Австралийцу Терри удалось «заставить» свою девушку Анну невольно носить кольцо на шее целых 18 месяцев. А добился он этого довольно просто, спрятав обручальное кольцо в деревянном кулоне, который сделал своими руками и подарил девушке.
Терри сделал кулон из тасманской сосны и подарил его Анне на юбилей их знакомства в 2015 году. Затем они встречались еще полтора года, после чего решили жениться. Стоит ли говорить, что Анна была в шоке, когда Терри открыл кулон на шее девушки, и сразу же ответила «да».
2. Внутри раны
Кольцо внутри раны.
В 2017 году мужчина из России предложил своей девушке... достать обручальное кольцо из раны в его животе. Подобный случай произошел в Карачаево-Черкесии. Девушка была медсестрой в больнице и доставала кольцо со слезами на глазах (правда, прежде чем надеть кольцо, она все же вымыла его).
Неизвестно, как мужчина получил ранения, но местные СМИ сообщили, что он придумал подобный способ сделать предложение медсестре уже после этого, и убедил хирурга спрятать кольцо внутри раны.
3. В бомбочке для ванны
Самая приятная в мире ванна.
Одна женщина показала всем прекрасный пример того, как предложение можно делать креативно. Пользователь Twitter Кеннесси поделилась некоторыми фотографиями того, что, по ее мнению, было обычной бомбочкой для ванны, которую подарил ей парень.
Когда бомба начала растворяться в горячей воде, Кеннесси обнаружила в ней маленький прозрачный пластиковый шар, в котором было сверкающее кольцо.
4. Кольцо ручной работы в резной деревянной головоломке
Предложение руки и сердца для самых сообразительных дам.
42-летний Эрик Пейдж из Сан-Франциско задал самый важный вопрос своей подруге, 39-летней Ширин Орейзи накануне ее дня рождения. Они гуляли в Национальном парке Сиона в Юте, их «самом любимом месте в мире», когда Эрик подарил Ширин сделанную вручную деревянную книгу с головоломками (доступ к следующей открывался после разгадывания предыдущей). Эрик объяснил, что каждый раздел посвящен какому-то моменту из их совместной жизни. Кольцо же ждало в самом конце, для того, чтобы открыть «страницу» с ним, нужно было разгадать все головоломки.
Мало того, что он сделал невероятно особенное предложение, адаптированное к романтическим моментам их совместной жизни, кольцо Эрик сделал также собственными руками.
5. Внутри коробки Chicken McNuggets
Ждала наггетсы, а оказалось кольцо.
Каждая девушка мечтает однажды, чтобы ей преподнесли обручальное кольцо, но в случае с Карсин Лонг это было очень необычно. «Я не был уверен, что она любит меня больше куриных наггетсов, - рассказал впоследствии ее жених Кристиан Хелтон. - Ведь она настолько любит наггетсы, что каждый день ходит за ними в McDonald's».
Кристиан подарил на День святого Валентина девушке коробку наггетсов, внутри которой лежало кольцо и записка : «МакВыйдешь за меня?». Удивительно, но Карсин сказала «да».
6. В бесконечной коробке-матрешке
Добраться до заветного кольца было не просто.
Трей Амслер подарил своей девушке обручальное кольцо в коробочке. Которая лежала внутри другой, большей коробки. Упакованной еще в большую коробку. И т. д. Как девушке хватило терпения добраться до кольца, история умалчивает.
7. Внутри яйца
Кольцо в яйце.
В 2014 году Дэн хотел сделать предложение своей подружке уникальным способом и решил, что оно должно быть связано с едой.
Эрика Экман работала ведущей на телеканале DevHour и думала, что снимает эпизод о выпекании блинов. Она не знала, ее парень договорился с одним из продюсеров. Когда Эрика разбила яйцо для блинов, но внутри его оказалось кольцо и записка от Дэна.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии