Как быть оригинальным: 7 самых неожиданных мест, где невесты нашли свои обручальные кольца

7 самых неожиданных мест, где невесты нашли свои обручальные кольца

1. В кулоне на шее

В кулоне на шее.

2. Внутри раны

Кольцо внутри раны.

3. В бомбочке для ванны

Самая приятная в мире ванна.

4. Кольцо ручной работы в резной деревянной головоломке

Предложение руки и сердца для самых сообразительных дам.

5. Внутри коробки Chicken McNuggets

Ждала наггетсы, а оказалось кольцо.

6. В бесконечной коробке-матрешке

Добраться до заветного кольца было не просто.

7. Внутри яйца

Кольцо в яйце.