5 самых известных русских народных узоров

В каждой русской деревне были мастера и художники со своими собственными оригинальными стилями. Но конкретные стили, перечисленные ниже, стали известны по всей стране и за ее пределами

Хохлома - это "визитная карточка" всех русских узоров, самая популярная и узнаваемая. Вид изделия, как и узор, традиционно носит название места своего происхождения и производства. В случае с Хохломой, это деревня Хохлома в Нижегородской области. Существует легенда, что этот узор происходит от старообрядческих иконописцев XVII века.

Часто говорят, что гжель очень напоминает делфтский фаянс и китайскую бело-голубую керамику, но прямых доказательств такого «заимствования» нет. Вид керамического ремесла происходит из села Гжель Московской области и окрестных деревень, где испокон веков добывали особую глину.

Роспись кованых жестяных подносов в селе Жостово Московской области восходит к 1825 году — промысел был «завезен» с Урала князьями Демидовыми (в Тагиле уже было успешное производство расписных подносов). Изготовлением этих подносов занимались местные жостовские художники, уже расписывавшие миниатюры на деревянных изделиях. Результатом этого синтеза декоративно-прикладного искусства стали жостовские подносы, ныне один из самых популярных «народных» брендов.

Палехская лаковая миниатюра — относительно молодой народный промысел. После революции 1917 года ею занялись талантливые художники, бывшие иконописцы и мастера храмовой росписи из села Палех (Ивановская область). В новом антирелигиозном советском государстве художники сосредоточили свое мастерство на «старинной живописи». Они изображали сцены из народных сказок и литературных произведений, используя иконографические приемы, в частности темперные краски.

Родом из Городца Нижегородской области, этот узор датируется 19 веком. Впервые он был использован для украшения швейных приспособлений (называемых «прялками»). Позднее его также находили на деревянной мебели и других предметах — сундуках, шкатулках, санях, оконных ставнях и даже дверях. Народные мастера изображали жанровые сценки из быта купцов и крестьян.