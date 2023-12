10 сферических зданий мира, которые можно считать шедеврами инженерной мысли

1. Музыкальный центр La Seine Musicale в Париже (Франция)

Музыкальный центр La Seine Musicale является ключевым объектом Cultural Valley of Hauts-de-Seine (Франция).

Главный концертный зал La Seine Musicale (Париж, Франция). | Фото: in.pinterest.com.

2. Многофункциональный центр Globe Arena в Стокгольме (Швеция)

Многофункциональный центр Ericsson Globe является крупнейшим в мире сферическим зданием (Стокгольм, Швеция).

Захватывающие аттракционы ждут посетителей Globe Arena (Стокгольм, Швеция).

3. Музей экологии «Биосфера» в Монреале (Канада)

Музей экологии «Биосфера» – единственный музей в Северной Америке, полностью посвященный проблемам экологии и окружающей среде (Монреаль, Канада). | Фото: architime.ru.

Архитектурный шедевр, впечатляющий размерами и красотой, разработал культовый американский архитектор Бакминстер Фуллер (Монреаль, Канада).

4. Библиотека Чикагского Университета имени Джо и Рики Мансуэто (Чикаго, США)

Библиотеку Чикагского Университета имени Джо и Рики Мансуэто смело можно считать зданием будущего (США).

Опорные колонны в читальном зале под куполом не только его удерживают, но и позволяют замаскировать системы вентиляции, кондиционирования и отопления (The Joe and Rika Mansueto Library, США).

5. Купол тысячелетия в Лондоне (Великобритания)

Гигантский павильон Millennium Dome стал одним из самых популярных развлекательных центров Лондона. | Фото: architecturalrecord.com.

Стометровые мачты удерживают купол окружностью более километра, под которым создано 80 тыс. квадратных метров полезной площади.

6. Штаб-квартира компании Amazon в Сиэтле (США)

Новая штаб-квартира гигантской торговой площадки Amazon – это композиция из трех стеклянных куполов, органично соединяющаяся с существующей архитектурой Сиэтла (The Spheres Amazon, США). | Фото: architectmagazine.com.

Среди многоуровневого ботанического сада находятся рабочие пространства сотрудников и места отдыха (The Spheres Amazon, Сиэтл).

7. Дома-шары общины Bolwoningen в Хертогенбосе (Нидерланды)

Bolwoningen – уникальный жилой квартал в Хертогенбосе, состоящий из 50-ти сферических домов, которые можно в любой момент демонтировать и перевезти в другое место (Нидерланды).

Дома-шары – притягательное жилище для богемы, студентов и любителей экспериментов (квартал Bolwoningen, Хертогенбос). | Фото: angstrem-mebel.ru.

8. Идиллическое убежище на острове Сардиния (Италия)

Легендарное идиллическое убежище Микеланджело Антониони и Моники Витти на острове Сардиния (Италия). | Фото: autrecarnetdejimidi.wordpress.com.

Сейчас купольная летняя резиденция находится в плачевном состоянии, хотя реконструкция планируется (о-в Сардиния, Италия).

9. Планетарий Brother Earth в Научном музее Нагоя (Япония)

Brother Earth Planetarium – ультрасовременный планетарий, где максимально точно воспроизводится реальное звездное небо (Нагоя, Япония). | Фото: museknoxville.wordpress.com.

В новом планетарии Нагоя находится крупнейший в мире проекционный экран (Brother Earth Planetarium, Япония).

10. Концепт Moon World Resorts (Дубай, ОАЭ)

В Дубае вскоре появится собственная Луна, пребывание в которой будет напоминать путешествие в космосе (Концепт Moon World Resorts, Дубай).

За всю историю человечества архитекторы и инженеры не раз обращали свой взор на нетрадиционную форму зданий – сферическую, которая имеет ряд неоспоримых преимуществ перед более привычными строениями. Несмотря на кажущуюся простоту купольных/сферических конструкций, в которых нет ни единой прямой стены, поверхности или угла, проектирование и строительство подобных объектов требует особых знаний и даже хитростей, позволяющих создавать настоящие архитектурные , а порой и скульптурные шедевры.La Seine Musicale (Музыкальный центр) на острове Сеген является ключевым проектом Cultural Valley of Hauts-de-Seine (Культурной долины высокогорья), проект которой разработал Жан Нувель. Это культурное заведение появилось на месте бывшего автомобильного завода Рено в рамках реорганизации промышленных зон. Благодаря стараниям архитекторов Шигера Бана и Жана де Гастина вместо производственных корпусов красуется эллипсообразное здание, часть которого прикрывает изогнутая гигантская панель в виде паруса.В La Seine Musicale проходят разнообразные музыкальные шоу, для которых организовано несколько залов, один из них является главной сценой, рассчитанной от 4 до 6 тыс. зрителей. Такая разница в количестве людей обусловлена инновационными внедрениями, позволяющими изменять конфигурацию сценического пространства и зрительного зала, где проходят наиболее значимые концерты, требующие особенное акустическое сопровождение, которое также можно адаптировать под разные стили музыки.В Стокгольме есть сферическое здание, которое на данный момент считается самым большим в мире строением такой конфигурации – это спортивно-развлекательный центр Globe Arena, который еще называют Ericsson Globe. Гигантская сферическая спортивная арена достигает в диаметре 110 метров и возвышается над землей на 85 метров (часть этажей – подземные), она может вместить на своих трибунах до 16 тыс. болельщиков. Основой конструкции гигантского шара стали 48 изогнутых колонн из стали, больше похожие на меридианы, на которые условно разделен земной шар. А вот в качестве параллелей выступает решетчатый алюминиевый каркас.Вся эта конструкция покрыта тончайшими металлическими панелями, которые и создают законченный образ грандиозному объекту. Помимо спортивных соревнований и концертов, которые проводятся на арене, посетителей комплекса ждет множество не менее захватывающих приключений. Чего только стоит смотровая площадка на его вершине и наружный лифт с прозрачными кабинами, подъем в которых запомнится надолго.Удивительной красоты музей появился в Монреале (Канада) еще в 1967 году и приурочили строительство к проведению Международной выставки Expo-67. Это был грандиозный павильон Соединенных Штатов, который после мероприятия не демонтировали, а трансформировали в Музей экологии «Биосфера», расположив его в парке Жан-Драпо на острове Святой Елены. Геодезический купол (диаметр 76 м) в виде ажурной оболочки, созданной из огромного количества металлических трубок, покрытых специальной акриловой краской, которая, мерцая на солнце, делает его похожим на гигантскую жемчужину, покрыт полимерной прозрачной тканью. Вся эта красота обволакивает выставочные пространства из стекла и стали, где собраны редчайшие экспонаты флоры и фауны региона, где Музей находится.Купольная конструкция здания оказалась единственно верным решением при проектировании Библиотеки Чикагского Университета имени Джо и Рики Мансуэто (ее еще называют The Joe and Rika Mansueto Library). По сведениям редакции Novate.ru, перед архитектором Хельмутом Яном была поставлена задача, разработать незаурядное здание, которое бы занимало минимум места, не было масштабным и высоким (чтобы не закрывал известную скульптуру Генри Мура «Ядерная энергия») и при этом было максимально прозрачным и многофункциональным.С этой нелегкой задачей он справился, подключив к разработке инженера Вернера Зобека, который помог рассчитать купольную оболочку и подземные хранилища. Теперь в верхней части здания, под тем самым стеклянным куполом расположен читальный зал на 180 посадочных мест, а вот многомиллионные фонды хранятся в специальных помещениях под землей, где внедрены инновационные системы поддержания нужного микроклимата. А вот комфортную температуру в купольной части обеспечивают специальные стекла, отражающие до 70% солнечного тепла, при этом не препятствующие проникновению естественного освещения.Millennium Dome (Купол тысячелетия) – это грандиозное сооружение появилось в Лондоне во время проведения Международной выставки Millennium Experience, приуроченной к наступлению эры третьего тысячелетия. Учитывая, какой фурор произвело купольное сооружение, с возвышающимися 12 стометровыми мачтами, неудивительно, что павильон не демонтировали. Еще одной причиной сохранения захватывающего объекта стал тот факт, что через его западный край проходит нулевой меридиан. Теперь его пространство отдано под организацию различных развлекательных мероприятий и проведения масштабных выставок.Покрытие купола Millennium Dome сделано из суперлегкого стекловолокна с тефлоном белого цвета, что позволило создать образ неземного существа, застывшего у воды. Оно зафиксировано на стальном ферменном каркасе, который удерживают те самые мачты с помощью стальных тросов, общей протяженностью более 70 км. Кстати сказать, Купол тысячелетия можно увидеть из космоса, равно как и Великую китайскую стену.Сложно себе представить, но в Сиэтле есть собственный тропический лес, в котором произрастает около 40 тыс. растений, правда, спрятан он под стеклянными куполами. При этом фантастический оазис является не оранжереей или городским парком, а штаб-квартирой компании Amazon (The Spheres Amazon), где работает несколько тысяч сотрудников. Три пересекающихся прозрачных шара высотой от 24 до 29 метров, стали домом для более чем 400 видов экзотических растений со всего мира, а также самым необычным местом работы и отдыха сотрудников главного офиса компании. Как оказалось, авторы проекта архитектурной компании NBBJ совместно с руководством Amazon решили, что именно в такой обстановке значительно повысится производительность и творческий потенциал коллектива.Почти 40 лет назад, в 1984 году, правительство Нидерландов инициировало строительство экспериментального квартала, состоящего из 50 белоснежных сфер, напоминающих пришельцев из космоса. Это поселение раскинулось на берегу искусственного озера неспроста, оказывается, субсидированное строительство преследовало цель создать общину, нацеленную на пропаганду устойчивой архитектуры и экологичности не только жилых структур, но и всего окружения. Учитывая, что сферы, в которых оборудованы жилые зоны, имеют диаметр всего 5,5 м, несложно догадаться, что для проживания семьей они непригодны. Ну а для творческих людей, студентов и просто любителей всего неординарного, в качестве временного укрытия дома-шары, взгроможденные на цилиндрическую опору, являются самым интересным вариантом.Не только масштабные павильоны и спортивные арены могут иметь куполообразную или сферическую форму. Частные лица также любят экспериментировать с формами своих жилищ, особенно если дело касается летних резиденций творческих людей. В 1968 году итальянский режиссер Микеланджело Антониони и его муза – икона итальянского кино Моника Витти, например, решились на строительство летнего убежища на живописном склоне острова Сардиния, которое должно было иметь купольную форму. Их задумка увенчалась успехом и вскоре появилась удивительная вилла, которая стала местом притяжения для мировых знаменитостей хотя роскошными интерьерами не могла похвастаться. Фантастический вид на море и живописный склон, полное уединение и «пещерная» обстановка – всего этого было достаточно для незабываемого отдыха богемы.В центральном парке японского города Нагоя (известен как Лес искусства и науки) находится потрясающий Городской музей науки, который выглядит, как космический объект, застрявший между земными строениями. Это архитектурный комплекс, состоящий из трех зданий: Музей астрономии, Музей науки и техники и Центр наук о жизни. Особенно обращает на себя внимание сферическая конструкция Музея астрономии, в верхней половине которого находится крупнейший в мире планетарий, получивший название Brother Earth. В Дубае решили пойти еще дальше, в скором времени на одной из набережных мегаполиса может появиться точная копия Луны (пропорции 1/75 000), с которой можно будет наблюдать за тем, что происходит на Земле, не покидая ее. Это будет многофункциональный гостиничный комплекс под названием Moon World Resorts, который непременно побьет мировой рекорд, поскольку запланированный диаметр сферы равняется 224 метрам. Но это еще не все умопомрачительные планы, оказывается, проектом предусмотрено использование как внутренних площадей, так и внешних поверхностей («лунной колонии» и «лунной поверхности» соответственно), что позволит расширить функционал и значительно увеличить количество квадратных метров.