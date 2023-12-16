10 сферических зданий мира, которые можно считать шедеврами инженерной мысли

1. Музыкальный центр La Seine Musicale в Париже (Франция)

Музыкальный центр La Seine Musicale является ключевым объектом Cultural Valley of Hauts-de-Seine (Франция).

Главный концертный зал La Seine Musicale (Париж, Франция). | Фото: in.pinterest.com.

2. Многофункциональный центр Globe Arena в Стокгольме (Швеция)

Многофункциональный центр Ericsson Globe является крупнейшим в мире сферическим зданием (Стокгольм, Швеция).

Захватывающие аттракционы ждут посетителей Globe Arena (Стокгольм, Швеция).

3. Музей экологии «Биосфера» в Монреале (Канада)

Музей экологии «Биосфера» – единственный музей в Северной Америке, полностью посвященный проблемам экологии и окружающей среде (Монреаль, Канада). | Фото: architime.ru.

Архитектурный шедевр, впечатляющий размерами и красотой, разработал культовый американский архитектор Бакминстер Фуллер (Монреаль, Канада).

4. Библиотека Чикагского Университета имени Джо и Рики Мансуэто (Чикаго, США)

Библиотеку Чикагского Университета имени Джо и Рики Мансуэто смело можно считать зданием будущего (США).

Опорные колонны в читальном зале под куполом не только его удерживают, но и позволяют замаскировать системы вентиляции, кондиционирования и отопления (The Joe and Rika Mansueto Library, США).

5. Купол тысячелетия в Лондоне (Великобритания)

Гигантский павильон Millennium Dome стал одним из самых популярных развлекательных центров Лондона. | Фото: architecturalrecord.com.

Стометровые мачты удерживают купол окружностью более километра, под которым создано 80 тыс. квадратных метров полезной площади.

6. Штаб-квартира компании Amazon в Сиэтле (США)

Новая штаб-квартира гигантской торговой площадки Amazon – это композиция из трех стеклянных куполов, органично соединяющаяся с существующей архитектурой Сиэтла (The Spheres Amazon, США). | Фото: architectmagazine.com.

Среди многоуровневого ботанического сада находятся рабочие пространства сотрудников и места отдыха (The Spheres Amazon, Сиэтл).

7. Дома-шары общины Bolwoningen в Хертогенбосе (Нидерланды)

Bolwoningen – уникальный жилой квартал в Хертогенбосе, состоящий из 50-ти сферических домов, которые можно в любой момент демонтировать и перевезти в другое место (Нидерланды).

Дома-шары – притягательное жилище для богемы, студентов и любителей экспериментов (квартал Bolwoningen, Хертогенбос). | Фото: angstrem-mebel.ru.

8. Идиллическое убежище на острове Сардиния (Италия)

Легендарное идиллическое убежище Микеланджело Антониони и Моники Витти на острове Сардиния (Италия). | Фото: autrecarnetdejimidi.wordpress.com.

Сейчас купольная летняя резиденция находится в плачевном состоянии, хотя реконструкция планируется (о-в Сардиния, Италия).

9. Планетарий Brother Earth в Научном музее Нагоя (Япония)

Brother Earth Planetarium – ультрасовременный планетарий, где максимально точно воспроизводится реальное звездное небо (Нагоя, Япония). | Фото: museknoxville.wordpress.com.

В новом планетарии Нагоя находится крупнейший в мире проекционный экран (Brother Earth Planetarium, Япония).

10. Концепт Moon World Resorts (Дубай, ОАЭ)

В Дубае вскоре появится собственная Луна, пребывание в которой будет напоминать путешествие в космосе (Концепт Moon World Resorts, Дубай).