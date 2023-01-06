Как выглядели роботы прошлого

Еще в Античности человек, наблюдая за природой, мечтал вступить с ней в соперничество и научиться производить на свет существ, неотличимых от тех, что созданы из плоти и крови. Изыскания философов, механиков и даже ювелиров и иллюзионистов прошлого предвосхитили появление и развитие современной робототехники.
София, первый в мире человекоподобный робот, созданный в 2015 году.
От деревянного голубя до искусственного человека
Древнеримский писатель Авл Геллий упоминал, что греческий полководец и философ-пифагореец Архит Тарентский, «искушенный, помимо прочего, в механике», смастерил из дерева голубя, пролетевшего около двухсот метров. Среди восхищенных зрителей были и дети, для которых еще раньше этот государственный муж, успешно оборонявшийся от завоевателей, изобрел погремушку.
Труд «Пневматика» другого античного ученого, Герона Александрийского, механики и инженеры использовали вплоть до XIX века. Благодаря разработкам Герона в 1832 году были сконструированы уникальные астрономические часы в Страсбургском соборе, показывающие движение планет.
Астрономические часы Страсбургского собора.
Средневековый арабский изобретатель Аль-Джазари, в XIII веке спроектировал, среди прочего, музыкальный автомат: четырех механических кукол, которые плавали в лодке по озеру, играя на цимбалах и барабанах.
Механические музыканты. Иллюстрация Аль-Джазари к его трактату 1206 года «Книга знаний об остроумных механических устройствах».
В христианской Европе дерзновенные и греховные, казалось бы, помыслы о создании искусственного человека вынашивались в монастырских кельях. Сохранились работы монахов-ученых Виллара де Оннекура и Раймунда Луллия. Альберту Магнусу, по легенде, удалось создать «железного человека», но шедевр испортил ученик Магнуса — будущий философ-теолог Фома Аквинский.
Механический рыцарь Леонардо да Винчи и «железный мужик» Ивана Грозного
Леонардо да Винчи и Галилео Галилей, как и Архит Тарентский, не брезговали изобретением механических безделиц для детей. Для короля Франциска I Леонардо сделал большую игрушку: шагающего, открывающего пасть, машущего хвостом и извергающего из чрева лилии льва.
Механический лев Леонардо да Винчи. Современная реконструкция.
Но самые заветные идеи да Винчи остались в его чертежах. Среди них был и «механический рыцарь», которому полагалось двигать конечностями, поворачивать голову и поднимать забрало.
Иностранные купцы, которым довелось пировать при дворе Ивана Грозного, рассказывали, что у русского царя была странная забава: «железный мужик», прислуживавший хозяину и на потеху гостям сражавшийся с медведем. Когда один из купцов заподозрил, что внутри металлической оболочки спрятан живой человек, царь велел мастеровым разобрать «мужика». Удивление иностранцев, увидевших пружины и шестеренки, очень понравилось царю, и он заявил, что на Руси такая «невидаль» водилась еще триста лет назад. Выяснить, лукавил Иван Грозный или нет, ученым пока что не довелось.
Механики и ювелиры, не ставившие перед собой грандиозных целей, на протяжении XV–XVII столетий совершенствовались в создании драгоценных «безделиц». Таких, например, как разъезжавший по столу музыкальный автомат и одновременно сосуд для вина «Триумф Бахуса».
«Триумф Бахуса». Германия, начало XVII века. Вена, дворец Хофбург, Сокровищница Габсбургов
Автоматоны XVIII века: музыканты, августейшие особы и свирепые хищники
Считается, что революцию в искусстве создания искусственных существ, порой пугающе схожих с живыми, совершил французский изобретатель Жак де Вокансон. Он же ввел в моду публичные демонстрации автоматонов. В 1730-е годы Вокансон выступал перед парижанами и лондонцами, не просто развлекая, но и просвещая их, поскольку показы механических диковин сопровождались лекциями об устройстве и действии механизмов.
Более прочих известны три работы Вокансона: «Флейтист», которого автор удостоил отдельной брошюры, «Тамбуринщик» и «Утка», «обученная» пить воду, клевать зерна и испражняться.
«Утка» Вокансона. Схема устройства.
Швейцарец Пьер Жаке-Дро вошел в историю как искусный часовой мастер, новатор в своем ремесле. Основанная им марка существует по сей день. Но поначалу он прославился как творец автоматонов. Трех самых известных его механических людей — «Музыкантшу», «Рисовальщика» и «Писаря» — иногда называют первыми роботами. С ними Жаке-Дро объездил Европу и был благосклонно принят при королевских дворах.
«Писарь», «Рисовальщик» и «Музыкантша» Пьера Жаке-Дро. Швейцария, 1774 год.
«Музыкантша», поочередно играя на флейтовом органе пять своих мелодий, обращала взор направо и налево. Искусственная девушка наклонялась к инструменту, и плечи ее вздымались от «дыхания». Отдельный механизм приводил в движение гибкие пальцы рук.
Но самым сложным автоматоном из троицы был «Писарь» — мальчик, который мог, обмакнув перо в чернильницу, написать на листе бумаги любой текст, не превышающий 40 знаков. Второй мальчик, «Рисовальщик», копировал графические миниатюры. В частности, рисовал портреты французских монархов — покойного Людовика XV и здравствующего Людовика XVI c супругой. Всю троицу автоматонов королевская чета увидела в Париже в 1775 году.
Литография XVIII века. Пьер Жаке-Дро знакомит короля Людовика XVI со своими творениями.
Одно из сокровищ петербургского Эрмитажа — роскошные часы «Павлин», работающие до сих пор. Князь Г. А. Потемкин заказал их у Джеймса Кокса, механика и ювелира, владельца музея диковинных автоматов в Лондоне. К сборке и реставрации шедевра Кокса и лучшего из его помощников Фридриха Юри приложил руку русский умелец Иван Кулибин.
Часы «Павлин». Дж. Кокс и Ф. Юри. Великобритания, конец 1770-х — начало 1780-х годов. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж./Фото: s3.fotokto.ru
Сам Кулибин еще в 1769 году преподнес Екатерине II миниатюрные в сравнении с «Павлином», но не уступающие ему в сложности часы «яичной фигуры». В них был встроен крошечный театр, в котором ювелирно сработанные «актеры» исполняли представления на библейские сюжеты.
В 1799 году, во время колонизации Индии, британские солдаты взяли штурмом дворец Типу Султана, правителя государства Майсур. С изумлением захватчики увидели деревянный автоматон, почти в натуральную величину изображавший тигра, который терзал английского офицера. В туловище зверя был вделан механический орган, имитирующий стоны умирающего.
«Тигр Типу» служил своего рода символом независимости майсурцев. Его создателей вдохновило реальное происшествие: неудачно окончившаяся охота лейтенанта Хью Монро.
Детские заводные игрушки промышленного производства
На рубеже XIX–XX веков, когда механические игрушки стали изготавливаться промышленным способом, они наконец попали в руки детям. Теперь такую радость могли подарить своему ребенку и относительно небогатые родители.
Немецкие и японские механические игрушки из коллекции Санкт-Петербургского музея игрушки.
В СССР заводные игрушки начали производить промышленным способом в 1930-е годы. Этим занимались московские артели: «Штампигрушка» при Универпроме и «КИМ». Также механические игрушки и игры делали в специальных цехах из отходов производства тяжелой промышленности, в частности на заводах «Северный пресс» в Ленинграде и «Пресс» в Серпухове.
В 30-е же, точнее, в 1932 году японские инженеры сконструировали первого робота, и в этом случае интересы ученых и детей совпали. 15-сантиметровый «Lilliput», «умевший» ходить, отличался футуристическим дизайном.
Современные игрушечные роботы — копии японского робота «Lilliput» 1932 года.
Спустя несколько столетий робот станет одной из самых распространенных игрушек. Но дети 30-х заводили ключиками в основном довольно примитивные автомобили, а советские ребята — еще и маленькие тракторы.
Довоенный заводной автомобиль, сделанный в Ленинграде.
В 50-е в больших количествах выпускались жестяные лягушки, утки, цыплята, канарейки. Птицы наклонялись, как будто клюя зерно. Они слегка походили на свой старинный прообраз, «Утку» Вокансона, хотя правдоподобно пить и есть не могли.
Более сложными по оформлению и конструкции, но и более дорогими были игрушки, посвященные теме цирка и популярные в 50-х — 60-х.
О 60-х напоминают и старые плюшевые заводные игрушки: медведи с бочонком меда, балалайкой или хохломской деревянной ложкой, обезьянки, собачки. Они были мягкими на ощупь, хотя каркас все-таки оставался жестким.
В 80-е интерес к заводным игрушкам был постепенно утрачен. Но в последние годы он возвращается, несмотря на все разнообразие на прилавках и в детских магазинах.
Впрочем, и сегодня механики не устают удивлять публику.
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