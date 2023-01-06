Как выглядели роботы прошлого

Еще в Античности человек, наблюдая за природой, мечтал вступить с ней в соперничество и научиться производить на свет существ, неотличимых от тех, что созданы из плоти и крови. Изыскания философов, механиков и даже ювелиров и иллюзионистов прошлого предвосхитили появление и развитие современной робототехники.











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