Уловки, которые используют интернет-магазины одежды, чтобы спровоцировать нас на покупку

Фотографии продукции при онлайн-шопинге чрезвычайно важны. Ведь по большому счету это единственный способ поближе познакомиться с вещью за неимением возможности примерить и потрогать ее.
И магазины, конечно же, пользуются этим, применяя всяческие психологические хитрости и фотоманипуляции, чтобы представить свой товар в лучшем свете.
Мы решили разобраться, к каким уловкам прибегают интернет-магазины и на что стоит обратить внимание, чтобы не пополнять ряды людей, разочарованных своими покупками.
1. Фото изолированной вещи
Даже с примеркой зачастую сложно определиться с выбором одежды. А в случае с онлайн-шопингом все, на что мы можем ориентироваться, это то, как вещь сидит хотя бы на модели. Продавец или бренд, конечно, тоже это понимает и в случае с неудачным кроем или сомнительной посадкой на теле вполне может прибегнуть к хитрости и выставить фото вещи просто на вешалке.
В таком случае есть шанс, что вы уже сами дорисуете образ, причем более комплиментарный. И только при получении выяснится, что вроде бы прямого кроя, стройнящая толстовка на самом деле превращает фигуру в шар.
2. Неестественная посадка одежды
Речь идет о ситуациях, когда, например, зимнюю куртку, которую по логике вещей нужно будет постоянно носить в застегнутом виде, на модели представляют расстегнутой или вовсе распахнутой.
Такие фото выглядят, безусловно, динамично, вот только совершенно не дают никакого представления о том, как человек будет выглядеть на самом деле большую часть времени. И сделано это может быть намеренно, так как крой и посадка вещи в застегнутом виде оставляют желать лучшего.
3. Черно-белые фото вместо цветных
Черно-белые кадры, безусловно, выглядят стильно и загадочно. Вот только мы ведь приходим на сайт за покупками, а не для того, чтобы оценить мастерство фотографа. И с этой точки зрения черно-белые фото совершенно не информативны. При виде таких снимков стоит держать в уме, что с вещами, вероятно, что-то может быть не так и продавец всего лишь использовал хитрый прием.
Ведь черно-белые фото вполне элегантно могут скрыть неудачный принт, корявый крой, всевозможные дефекты и просто плохого качества дешевую ткань, которая при такой обработке кажется более плотной и благородной, чем есть на самом деле.
4. Определенный типаж модели
По большому счету модели на фотографиях должны демонстрировать одежду, не перетягивая внимание на себя. Однако глупо отрицать, что бренды все же подбирают девушек для фотосессий с умом. Ведь порой благодаря яркой внешности модели и ее фигуре можно представить в самом лучшем свете даже довольно посредственную одежду.
Кроме того, рассматривать вещь на модели всегда стоит с оглядкой на собственный типаж и фигуру. Очевидно, что комбинезон на модели с типом фигуры «песочные часы» и на девушке с фигурой «яблоко» будет смотреться совершенно по-разному, и нужно отдавать себе в этом отчет.
5. Фото только с черным образцом
Вы наверняка и сами не раз замечали, что одна и та же блузка в черном и светлом оттенке порой выглядит кардинально по-разному. На фотографиях с черной вещью сложнее разглядеть швы, качество ткани, ее плотность. Даже сложно понять, насколько указанный состав материала внешне соответствует действительности.
Поэтому, даже если вы планируете купить именно черную вещь, лучше не полениться и предварительно внимательно рассмотреть образцы в светлом оттенке, чтобы лучше понять, что она собой представляет.
6. Цветокоррекция фотографий
Нет ничего плохого в том, чтобы немного подкорректировать фотографии и сделать их чуть более эффектными. Однако в некоторых случаях цветокоррекция приобретает катастрофический масштаб, вплоть до того, что вещь оказывается совершенно другого оттенка — кислотно-яркой или, напротив, чересчур бледной. Поэтому, заподозрив сайт в обработке фотографий, не ленитесь почитать отзывы и поискать там более реалистичные снимки покупателей.
7. Фото целого образа, а не конкретного элемента
Нередко в онлайн-каталогах одежды мы видим демонстрацию не конкретного элемента, а целого образа. С одной стороны, это неплохо, ведь можно подметить для себя симпатичные сочетания. Но в то же время обилие лишних элементов, например, в виде украшений, аксессуаров, яркого макияжа и прочих дополнений, сильно отвлекает от основного продукта.
Становится сложно представить его отдельно от всего остального и вписать в свой собственный гардероб. И хуже всего то, что в итоге за всей этой яркой мишурой может прятаться довольно скучная и устаревшая вещь, удачно обыграть которую будет слишком сложно.
8. Замысловатые позы
Позирование моделей — еще одна больная тема любителей онлайн-шопинга. Изощренные, а порой и неестественные позы девушек на фото не только не дают понять, как одежда сидит на теле, но и могут скрывать некоторые неприглядные особенности вещей.
Например, непривлекательный или специфический крой, который способен оттолкнуть большинство консервативных покупателей. Поэтому гибкости модели и мастерству фотографа лучше все же предпочесть банальные и простые позы, позволяющие лучше рассмотреть вещи.
9. Атмосферные фото вместо студийных
Маркетологи постоянно применяют на нас психологические трюки. Например, улыбка и зрительный контакт невольно вызывают доверие и дружелюбие. Наличие определенного движения и динамики также вызывает положительные чувства. Даже цвет фона влияет на наше покупательское поведение.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что вкупе с перечисленными нюансами атмосферные фото, демонстрирующие счастье, богатство и уверенность в себе, выигрывают у студийных. Ведь мы невольно поддаемся нужной для продавца эмоции, из-за которой обычное пальто начинает ассоциироваться с чем-то большим.
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