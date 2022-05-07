Уловки, которые используют интернет-магазины одежды, чтобы спровоцировать нас на покупку

Фотографии продукции при онлайн-шопинге чрезвычайно важны. Ведь по большому счету это единственный способ поближе познакомиться с вещью за неимением возможности примерить и потрогать ее.

И магазины, конечно же, пользуются этим, применяя всяческие психологические хитрости и фотоманипуляции, чтобы представить свой товар в лучшем свете.



Мы решили разобраться, к каким уловкам прибегают интернет-магазины и на что стоит обратить внимание, чтобы не пополнять ряды людей, разочарованных своими покупками.



1. Фото изолированной вещи

2. Неестественная посадка одежды

3. Черно-белые фото вместо цветных

4. Определенный типаж модели

5. Фото только с черным образцом

6. Цветокоррекция фотографий

7. Фото целого образа, а не конкретного элемента

8. Замысловатые позы

9. Атмосферные фото вместо студийных

Даже с примеркой зачастую сложно определиться с выбором одежды. А в случае с онлайн-шопингом все, на что мы можем ориентироваться, это то, как вещь сидит хотя бы на модели. Продавец или бренд, конечно, тоже это понимает и в случае с неудачным кроем или сомнительной посадкой на теле вполне может прибегнуть к хитрости и выставить фото вещи просто на вешалке.В таком случае есть шанс, что вы уже сами дорисуете образ, причем более комплиментарный. И только при получении выяснится, что вроде бы прямого кроя, стройнящая толстовка на самом деле превращает фигуру в шар.Речь идет о ситуациях, когда, например, зимнюю куртку, которую по логике вещей нужно будет постоянно носить в застегнутом виде, на модели представляют расстегнутой или вовсе распахнутой.Такие фото выглядят, безусловно, динамично, вот только совершенно не дают никакого представления о том, как человек будет выглядеть на самом деле большую часть времени. И сделано это может быть намеренно, так как крой и посадка вещи в застегнутом виде оставляют желать лучшего.Черно-белые кадры, безусловно, выглядят стильно и загадочно. Вот только мы ведь приходим на сайт за покупками, а не для того, чтобы оценить мастерство фотографа. И с этой точки зрения черно-белые фото совершенно не информативны. При виде таких снимков стоит держать в уме, что с вещами, вероятно, что-то может быть не так и продавец всего лишь использовал хитрый прием.Ведь черно-белые фото вполне элегантно могут скрыть неудачный принт, корявый крой, всевозможные дефекты и просто плохого качества дешевую ткань, которая при такой обработке кажется более плотной и благородной, чем есть на самом деле.По большому счету модели на фотографиях должны демонстрировать одежду, не перетягивая внимание на себя. Однако глупо отрицать, что бренды все же подбирают девушек для фотосессий с умом. Ведь порой благодаря яркой внешности модели и ее фигуре можно представить в самом лучшем свете даже довольно посредственную одежду.Кроме того, рассматривать вещь на модели всегда стоит с оглядкой на собственный типаж и фигуру. Очевидно, что комбинезон на модели с типом фигуры «песочные часы» и на девушке с фигурой «яблоко» будет смотреться совершенно по-разному, и нужно отдавать себе в этом отчет.Вы наверняка и сами не раз замечали, что одна и та же блузка в черном и светлом оттенке порой выглядит кардинально по-разному. На фотографиях с черной вещью сложнее разглядеть швы, качество ткани, ее плотность. Даже сложно понять, насколько указанный состав материала внешне соответствует действительности.Поэтому, даже если вы планируете купить именно черную вещь, лучше не полениться и предварительно внимательно рассмотреть образцы в светлом оттенке, чтобы лучше понять, что она собой представляет.Нет ничего плохого в том, чтобы немного подкорректировать фотографии и сделать их чуть более эффектными. Однако в некоторых случаях цветокоррекция приобретает катастрофический масштаб, вплоть до того, что вещь оказывается совершенно другого оттенка — кислотно-яркой или, напротив, чересчур бледной. Поэтому, заподозрив сайт в обработке фотографий, не ленитесь почитать отзывы и поискать там более реалистичные снимки покупателей.Нередко в онлайн-каталогах одежды мы видим демонстрацию не конкретного элемента, а целого образа. С одной стороны, это неплохо, ведь можно подметить для себя симпатичные сочетания. Но в то же время обилие лишних элементов, например, в виде украшений, аксессуаров, яркого макияжа и прочих дополнений, сильно отвлекает от основного продукта.Становится сложно представить его отдельно от всего остального и вписать в свой собственный гардероб. И хуже всего то, что в итоге за всей этой яркой мишурой может прятаться довольно скучная и устаревшая вещь, удачно обыграть которую будет слишком сложно.Позирование моделей — еще одна больная тема любителей онлайн-шопинга. Изощренные, а порой и неестественные позы девушек на фото не только не дают понять, как одежда сидит на теле, но и могут скрывать некоторые неприглядные особенности вещей.Например, непривлекательный или специфический крой, который способен оттолкнуть большинство консервативных покупателей. Поэтому гибкости модели и мастерству фотографа лучше все же предпочесть банальные и простые позы, позволяющие лучше рассмотреть вещи.Маркетологи постоянно применяют на нас психологические трюки. Например, улыбка и зрительный контакт невольно вызывают доверие и дружелюбие. Наличие определенного движения и динамики также вызывает положительные чувства. Даже цвет фона влияет на наше покупательское поведение.Поэтому нет ничего удивительного в том, что вкупе с перечисленными нюансами атмосферные фото, демонстрирующие счастье, богатство и уверенность в себе, выигрывают у студийных. Ведь мы невольно поддаемся нужной для продавца эмоции, из-за которой обычное пальто начинает ассоциироваться с чем-то большим.