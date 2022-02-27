15 малоизвестных фактов о семи чудесах света, которые удивят кого угодно

Малоизвестные факты о чудесах света.
О семи чудесах света слышал, пожалуй, каждый. В него входят архитектурные достопримечательности, которые были созданы в разное время и действительно поразили мир. До нашего времени дошли немногие из этих удивительные сооружений. И хотя все семь чудес света широко известны, существует масса малоизвестных фактов с ними связанных.
1. Список «чудес»
Семь чудес света: статуя Зевса.
Список «чудес» изначально был разработан, чтобы продемонстрировать самые впечатляющие достопримечательности и структуры в мире. Хотя существовало множество таких списков на протяжении многих лет, оригинальный был известен как «Семь чудес древнего мира». Эти семь чудес были основаны на путеводителях, используемых греческими путешественниками.
2. Географические ограничения
Семь чудес света: Средиземное море и Месопотамия.
Все семь чудес были расположены вокруг Средиземного моря и Месопотамии (из-за ограниченных расстояний, на которые люди могли путешествовать в те времена). К ним относятся Колосс Родосский, Великая Пирамида Гизы, Висячие сады Вавилона, Маяк Александрии, Мавзолей в Галикарнассе, Статуя Зевса в Олимпии и Храм Артемиды в Эфесе.
3. Солнце, Луна и пять планет
Семь чудес света: Луна.
Вероятно, число «семь» было выбрано потому, что греки считали, что оно представляет собой совершенство. Однако некоторые ученые предположили, что номер семь также отражает тот факт, что в то время существовало 5 известных планет, а если добавить к ним Солнце и Луну, то и получится семь.
4. Висячие сады Вавилона
Семь чудес света: Висячие сады Вавилона.
Существование одного из семи древних чудес под вопросом. Поскольку Висячие сады в Вавилоне были бы очень сложны для орошения, и в древней литературе нет прямых упоминаний о них, многие современные ученые считают истории об этом прекрасном месте просто вымыслом.
5. Великая пирамида Гизы
Семь чудес света: Великая пирамида Гизы.
Единственное древнее чудо, которое до сих пор существует, это Великая пирамида Гизы. Она также известна под названием Пирамида Хеопса.
6. Тадж-Махал
Семь чудес света: Тадж-Махал.
Второй самый известный список чудес включает в себя созданные в средневековье. В отличие от древних чудес, сегодня нет консенсуса относительно того, что относить к этому списку. Самые распространенные средневековые чудеса - катакомбы Ком-эль-Шукафа, Колизей, Великая китайская стена, Собор Святой Софии, Пизанская башня, Фарфоровая башня в Нанкине и Стоунхендж. Также иногда к ним относят Каирскую цитадель, аббатство Клюни, собор Или и Тадж-Махал.
7. Родом из XIX века
Семь чудес света: Великая китайская стена.
Однако, маловероятно, что эти списки действительно возникли в средние века, поскольку понятие «средневековый мир» появилось только во время эпохи Просвещения, а концепция средневековья не стала популярной до XVI века. Предполагается, что большинство «средневековых» списков были созданы писателями в XIX и XX веках.
8. «7 чудес» от ASCE
Семь чудес света: плотина Итайпу.
Также существуют современные списки «чудес». Один из самых популярных из них был составлен Американским обществом гражданских инженеров в 1994 году. В него были внесены «величайшие достижения гражданского строительства XX века», такие как Евротоннель, Си-Эн-Тауэр, Эмпайр-стейт-билдинг, Мост «Золотые Ворота», Плотина Итайпу, Проекты «Дельта» и «Зейдерзее», а также Панамский канал.
9. «7 чудес» от CNN
Семь чудес света: полярное сияние.
Чтобы сделать вещи еще более запутанными, список «Семи природных чудес света» от CNN выглядит следующим образом: полярное сияние, Большой каньон, Большой барьерный риф, гавань Рио-де-Жанейро, гора Эверест, вулкан Парикутин и водопад Виктория.
10. Глобальный опрос «New7Wonders of Nature»
Семь чудес света: Столовая гора в Кейптауне.
New7Wonders of Nature - это проект 2007 - 2011 годов по составлению списка из 7 чудес природы по результатам глобального опроса. Тем, кто хочет всех их увидеть, нужно отправиться во все следующие места: водопады Игуасу, бухта Хạлонг, острова Чеджу, подземная река Пуэрто-Принцеса, Столовая гора, остров Комодо и тропический лес Амазонки.
11. «7 чудес» от CEDAM International
Семь чудес света: озеро Байкал.
В 1989 году дайвинг-организация CEDAM International опубликовала свой список «Семь чудес подводного мира». В него вошли рифы Палау, Барьерный риф Белиза, Большой Барьерный риф, глубоководные морские трещины, Галапагосские острова, озеро Байкал, Красное море.
12. «7 чудес» от Деборы Кэдбери
Семь чудес света: плотина Гувера.
«Семь чудес индустриального мира» - популярная книга британской писательницы Деборы Кэдбери. Список стал стандартом для инженерных достижений XIX и XX веков. Он включает пароход «Грейт Истерн», маяк «Белл-Рок», Бруклинский мост, лондонская канализационная система, Первая трансконтинентальная железная дорога, Панамский канал и плотина Гувера.
13. «7 чудес» от журнала «Астрономия»
Семь чудес Солнечной системы: гора Олимп на Марсе.
В 1999 году журнал «Астрономия» решил, что не стоит ограничиваться только Землей и представил список «Семь чудес Солнечной системы». В списке были спутник Сатурна Энцелад, Большое красное пятно Юпитера, пояс астероидов, поверхность Солнца, океаны Земли, кольца Сатурна и гора Олимп на Марсе.
14. Восьмое чудо света
Восьмое чудо света: рестлер Андре Гигант.
Интересно, что чудеса могут быть даже людьми. Рестлер Андре Гигант часто рекламировался как восьмое чудо света из-за его огромного рост 224 см и веса 240 кг.
15. «7 чудес» от дядюшки Скруджа
Рекламный трюк с 8 чудом света: Кинг-Конг.
Как несложно заметить, список чудес может быть довольно спорным. В некоторых списках даже есть люди или понятия. Даже вымышленные персонажи, такие как Кинг-Конг, рекламировались «приходите посмотреть на восьмое чудо света».
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