Как хозяева могут вредить своим питомцам

Большинство владельцев считают своих питомцев членами семьи и мечтают, чтобы «ребёнок» рос здоровым, красивым и активным. Казалось бы, чего уж проще: кормить, выгуливать, любить. Но существуют типичные ошибки, совершая которые, хозяева ненароком вредят своим любимцам.
Объятья вызывают стресс
Говорят, человеку для счастья необходимо восемь поцелуев и семь минут объятий ежедневно, с животными всё немного иначе. Многие ветеринары не считают обнимашки сколько-нибудь полезными, и если вы обратите внимание, как выглядит собака, которую душат в объятиях, то наверняка заметите, что ваш пёс прижимает уши, облизывает губы, зевает, округляет глаза, пятится или пытается сбежать – всё это в животном мире является признаком стресса, и в переводе на человечий означает: «Мне неприятно!». Да и вы не всякому знакомому позволите себя схватить и начать тискать, поэтому ни в коем случае не обнимайте и не целуйте малознакомую собаку, она то уж вряд ли будет терпеть такие издевательства.
Не позволяйте себя облизывать
Бесспорно, собаки и дети милейшие существа на планете, но любовь к ним не должна затмевать здоровый рассудок. Забудем на минуту, что собака – всё-таки животное и его поведение может быть непредсказуемым. Речь идёт о том, что в пасти живут и размножаются многочисленные бактерии и микробы, которые могут спровоцировать опаснейшие заболевания у человека, а тем более у ребёнка с ослабленным иммунитетом. Даже если ваш пёс питается только в ресторане, то от привычки обнюхивать всё подряд, включая мусорные баки и задние проходы своих друзей, вы его вряд ли отучите. К тому же, если вы балуете своего любимца сырым мясом, после орального контакта сальмонелла вам обеспечена. Может, облизывание лица и является признаком доверия и симпатии собаки, но вы же не станете вытирать лицо использованной туалетной бумагой, а ведь именно язык животные используют для вычищения своих причинных мест.
Кормить человеческой едой
Все ветеринары в один голос твердят, что кормить собаку со стола нельзя. Нужно понимать, что желудок и кишечник у собак и людей устроены по-разному, состав желудочного сока – тоже разный, поэтому пищеварительная система собак не приспособлена для полноценного переваривания большинства употребляемых человеком продуктов. Да и люди не всегда едят совсем уж здоровую пищу, но что для человека может сойти, для собаки – яд (достаточно плитки шоколада, чтобы убить собаку среднего размера). Так что лучше выражать свою любовь не вкусными подачками, а тщательно подобранным рационом.
Сигарета убивает
Про последствия курения даже производители пишут большими буквами на своей продукции, и если вы, понимая и осознавая все последствия, не можете отказаться от вонючей соски, то уж уберечь от вашей пагубной зависимости близких живых существ вы наверняка в силах. Поскольку курение вредит вам, оно в такой же мере способно навредить собаке, только ещё быстрее в силу разницы размера и особенностей организма. Смертность и онкологические заболевания домашних животных, вызываемая пассивным курением, не ниже смертности людей.
Слишком тугой или свободный ошейник
Главное правило: собаке должно быть комфортно. Между шеей животного и ошейником должно свободно помещаться два пальца (для маленьких собачонок – один палец). Это очень важно, потому что тугой ошейник может приносить дискомфорт собаке, а слишком свободный ошейник собака попросту стащит лапами через голову. Следует следить за изменениями веса и соответственно уменьшать или увеличивать размер ошейника, то же самое проделывайте после стрижки.
Чистить зубы необходимо
Кариес, зубной камень и сломанный зуб, — проблемы характерные не только для человека, но и для собак, поэтому уход за зубами – обязательная гигиеническая процедура для обоих. Однако ни в коем случае не чистите питомцу зубки своей пастой и зубной щеткой, а приобретите специальную щетку с пастой в зоомагазине, и при посещении ветеринара убедитесь, что врач уделил внимание полости пасти вашей собаки.
Физические нагрузки обязательны
Для собаки любого возраста, любой породы для здоровья необходимо двигаться на свежем воздухе, нужно проходить километры, обследовать новые маршруты и помечать по периметру территорию, которую она считает своей. В противном случае естественные потребности найдут выражение в неприемлемом поведении. Собаки склонны к ожирению в большей степени, чем люди, поэтому приветствуются длительные прогулки шагом, бег, прыжки, плавание. Главное, с прогулки собака должно приходит усталой.
Общение – важная часть жизни
Собаки — существа социальные, общение с другими собаками им необходимо, так же как общение с человеком. Воспитанная в изоляции собака может быть слишком возбудимой, нервной, остро реагировать на стандартные ситуации, поэтому выгул – это не только гигиеническая необходимость, но и время для обучения, развития и общения с сородичами.
Одежда для собак
Возможно, ваш чихуахуа выглядит очень миленько в розовом платьице и ботиночках, но скорее всего он испытывает дискомфорт, и не только потому, что ему очень стыдно перед другими собаками. Вспомните, что ближайший родственник собаки – волк, но ведь вам в голову не придёт напяливать на волка шапку-ушанку и свитер. Даже если тематические костюмированные вечеринки – ваша страсть, то собака должна быть одета в шерсть. Свою собственную. Если собака мёрзнет в своей шерсти, то это не собака. Не путайте животное с куклой, и если уж вам просто необходимо утеплить пса, то ему должно быть удобно, а движения не должны быть скованны, иначе на прогулке он замерзнет просто от того, что не сможет двигаться.
Регулярные ванны
Чистота – залог здоровья, и купание входит в основной уход за собакой. Ноги… то есть лапы необходимо мыть или хотя бы протирать влажной тряпкой после каждой прогулки (особенно, если знаете, что ночью собакен будет спать в вашей постели). Полностью же собаку необходимо купать не по графику, например, каждый второй вторник, а по мере и степени загрязнения, в частности, если она нашла что-то ароматное и вывалялась в нём. При этом мыть голову нужно в последнюю очередь, так как именно на этом этапе мытья собаки начинают дрожать.
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