Как появилась на свет винтовка Винчестера, которую Винчестер никогда не изобретал

Винтовка Винчестера – один из самых необычных видов стрелкового оружия. Её конструкция сильно отличается от стандартных схем, а внешний вид и способ перезарядки неизменно приковывает внимание. У появления этой винтовки длинная и интересная история, имя её создателя неспециалистам совершенно незнакомо, а авторство часто приписывается Оливеру Винчестеру.

Винтовка Ханта

Кремневое ружье./ Фото: gunsfriend.ru

В первой половине ХIХ века некий инженер Уолтер Хант задумался о создании уникальной винтовки, которая была бы более удобной в обращении, чем имевшиеся на тот момент кремниевые ружья. Скорострельностью они не страдали, а заряжать их приходилось с дульной части, что доставляло массу проблем. Правда, для воплощения задумки нужен был совершенно новый патрон, вот его изготовлением и решил заняться инженер.





Патрон Ханта./ Фото: hmong.ru

Чтобы упростить и ускорить процесс заряжания, патрон должен был включать в себя и саму пулю, и порох, поэтому Уолтер Хант придумал способ их объединить. Он изготовил свинцовую пулю, большая часть которой была пустой внутри, лишь спереди она имела утолщение. Контейнер с порохом закрывался картонной пробкой с отверстием, а сам патрон не имел капсюля. Для выстрела порох нужно было поджечь. Созданные в 1948 году патроны Rock-It-Ball предназначались для весьма любопытной винтовки, изобрёл которую тоже Хант. Её отличительной чертой стал расположенный прямо под стволом трубчатый магазин, вмещавший в себя 12 зарядов. Перезаряжалась винтовка при помощи скобы позади спускового крючка. При этом патрон поднимался наверх и досылался в патронник.





Винтовка Ханта./ Фото: alternathistory.ru



По сути, Уолтер Хант изобрёл первый в мире безгильзовый патрон, и теперь стрелку не приходилось столько времени тратить на перезарядку. Правда, ружьё Ханта так и не получило распространения, слишком много у него было недостатков, например, отсутствие капсюлей, их нужно было перед каждым выстрелом устанавливать вручную. К тому же патрон получился на удивление слабым, дульная энергия пули была слишком мала, чтобы оказывать хоть какое-то серьёзное останавливающее воздействие. Причина проста – очень маленький заряд пороха, в полую пулю больше не помещалось. До знаменитого винчестера было ещё очень далеко.

Винчестер

Винтовка Генри./ Фото: alternathistory.ru



Впрочем, идея оказалась интересной, и к работе над винтовкой подключились другие специалисты, среди которых был и Гораций Смит, впоследствии ставший одним из учредителей компании «Смит и Вессон», а также талантливый оружейник Тайлер Генри. Результатом этого сотрудничества стала винтовка «Смита-Дженнингса». Работала она точно также, но имела важное отличие – механизм для подачи капсюля, он закладывался вслед за патроном. Тем не менее конструкция всё равно была далека от идеала и вызывала дополнительные технические проблемы, а следующий шаг в совершенствовании патрона и винтовки сделали благодаря Луи Флоберу.





Винтовка Генри./ Фото: mareg.net



Ему принадлежала идея кольцевого воспламенителя, важной частью привычного всем современного патрона. Подсмотрев интересное техническое решение, Смит и Вессон создали собственный безгильзовый боеприпас, более мощный и эффективный, чем первоначальный патрон Ханта.

Винтовка Генри./ Фото: guns.ru

Смит и Вессон продолжили работу над перспективной идеей и в 1954 основали собственную компанию Smith&Wesson. Они усовершенствовали конструкцию винтовки и на основе этой же схемы разработали пистолет Volcanic. Он тоже имел подствольный трубчатый магазин, заряжался таким же способом и был столь же неудобен в использовании, как и винтовка. Это был тупик, средств для дальнейшей работы у инженеров явно не хватало, и они обратились к инвесторам. Главным из них стал Оливер Винчестер. Он был дельцом и промышленником, не имел никакого отношения к оружию, но к тому времени успел сколотить изрядное состояние. С его приходом в 1855 году компанию переименовали в Volcanic Repeating Arms Company, заодно она приобрела все права на новые патроны Smith&Wesson, а ещё на разработанные винтовку и пистолет.





Винтовка Генри./ Фото: laifhak.ru

На тот момент прообраз современного винчестера приобрёл вполне товарный внешний вид, хоть и обладал несколькими серьёзными недостатками. Трубчатый магазин заряжался с дульной стороны, и для этого всё равно приходилось тратить много времени. Передние части шестигранного ствола и магазина соединялись в единый блок, и для перезарядки их нужно было снять, вложить патроны, установить пружину и собрать всё обратно. В целом же конструкция была аналогична первоначальной винтовке Ханта, но Тайлер Генри упорно работал над её совершенствованием.





Винтовка Генри./ Фото: e-news.su





В 1956 году, когда на горизонте замаячили серьёзные перспективы, Оливер Винчестер довёл компанию до банкротства, а потом сам её и выкупил вместе со всеми патентами, чтобы стать единственным владельцем. Он перенёс производственные мощности в другой город и снова нанял Тайлера Генри. Инженер трудился не покладая рук, и уже в 1960 году получил патент на новую винтовку, в которой использовались полноценные, привычные современному человеку патроны 44-го калибра, но в скором времени всё пошло наперекосяк.





Винтовка Винчестера./ Фото: mavink.com





По всей видимости, Винчестер плохо ценил собственного специалиста. Тому приходилось работать очень много, а финансовой отдачи от этого он не ощущал. Воспользовавшись тем, что Винчестера не было в городе, Тайлер Генри попытался забрать у него права, но не успел. Вернувшийся владелец снова сделал «ребрендинг», а Генри ушёл из компании.





Винтовка Винчестера./ Фото: noxinfluencer.com





Благодаря оставшимся специалистам винтовку ещё раз переделали, а самым главным изменением стал магазин. Он несколько уменьшился в объёме, но патроны теперь заряжались через приёмник с правой стороны казённой части. Винтовки Генри больше не было, теперь вместо неё выпускали винтовку Винчестера.



Источник: https://novate.ru/blogs/040823/67085/