Как появилась на свет винтовка Винчестера, которую Винчестер никогда не изобретал

Винтовка Ханта
По сути, Уолтер Хант изобрёл первый в мире безгильзовый патрон, и теперь стрелку не приходилось столько времени тратить на перезарядку. Правда, ружьё Ханта так и не получило распространения, слишком много у него было недостатков, например, отсутствие капсюлей, их нужно было перед каждым выстрелом устанавливать вручную. К тому же патрон получился на удивление слабым, дульная энергия пули была слишком мала, чтобы оказывать хоть какое-то серьёзное останавливающее воздействие. Причина проста – очень маленький заряд пороха, в полую пулю больше не помещалось. До знаменитого винчестера было ещё очень далеко.
Винчестер
Впрочем, идея оказалась интересной, и к работе над винтовкой подключились другие специалисты, среди которых был и Гораций Смит, впоследствии ставший одним из учредителей компании «Смит и Вессон», а также талантливый оружейник Тайлер Генри. Результатом этого сотрудничества стала винтовка «Смита-Дженнингса». Работала она точно также, но имела важное отличие – механизм для подачи капсюля, он закладывался вслед за патроном. Тем не менее конструкция всё равно была далека от идеала и вызывала дополнительные технические проблемы, а следующий шаг в совершенствовании патрона и винтовки сделали благодаря Луи Флоберу.
Ему принадлежала идея кольцевого воспламенителя, важной частью привычного всем современного патрона. Подсмотрев интересное техническое решение, Смит и Вессон создали собственный безгильзовый боеприпас, более мощный и эффективный, чем первоначальный патрон Ханта.
В 1956 году, когда на горизонте замаячили серьёзные перспективы, Оливер Винчестер довёл компанию до банкротства, а потом сам её и выкупил вместе со всеми патентами, чтобы стать единственным владельцем. Он перенёс производственные мощности в другой город и снова нанял Тайлера Генри. Инженер трудился не покладая рук, и уже в 1960 году получил патент на новую винтовку, в которой использовались полноценные, привычные современному человеку патроны 44-го калибра, но в скором времени всё пошло наперекосяк.
По всей видимости, Винчестер плохо ценил собственного специалиста. Тому приходилось работать очень много, а финансовой отдачи от этого он не ощущал. Воспользовавшись тем, что Винчестера не было в городе, Тайлер Генри попытался забрать у него права, но не успел. Вернувшийся владелец снова сделал «ребрендинг», а Генри ушёл из компании.
Благодаря оставшимся специалистам винтовку ещё раз переделали, а самым главным изменением стал магазин. Он несколько уменьшился в объёме, но патроны теперь заряжались через приёмник с правой стороны казённой части. Винтовки Генри больше не было, теперь вместо неё выпускали винтовку Винчестера.
Источник: https://novate.ru/blogs/040823/67085/
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