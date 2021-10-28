9 инноваций, которые несколько лет назад назвали бы фантастикой

Технический прогресс не стоит на месте, и сметливые изобретатели радуют новшествами, призванными сделать нашу жизнь проще и удобнее. И далеко не обо всех таких изобретениях мы знаем. Редакция Novate.ru собрала в обзоре 9 наиболее интересных технических решений, широкое внедрение которых способно изменить жизнь человека к лучшему.
1. Складной велосипед Сonvercycle
Складной велосипед Сonvercycle. /Фото: images.squarespace-cdn.com
Пробки и постоянные проблемы с парковкой все чаще заставляют горожан пересаживаться на велосипеды. Но тут встает дилемма с выбором модели – городской или грузовой. Грузовой велосипед хороший вариант для города, но грузы с собой нужно возить не всегда, а в ежедневном пользовании он неудобен из-за своего размера. Разработчики Сonvercycle нашли идеальное решение. В сложенном состоянии это обычный велосипед с компактными размерами, на котором легко добраться в пункт назначения. При необходимости заднее колесо поворачивается и появляется место для размещения покупок, вещей или детских сидений.
2. Защита бампера – 4Bumpers
Накладка на бампер 4Bumpers. /Фото: 4bumpers.com
Бампер автомобиля оберегает корпус, принимая на себя удар при столкновении с препятствиями. Исцарапанный и помятый он теряет привлекательный внешний вид, а различные накладки не добавляют красоты и защищают слабо. В Америке предложили простое и надежное решение для защиты бампера – накладку 4Bumpers, изготовленную из монолитного куска стали и покрытую резиной. Она не закрывает номер и практически незаметна на бампере благодаря низкому профилю и гладкой поверхности. Установка 4Bumpers не вызывает никаких сложностей – накладка легко монтируется через отверстия для номерного знака и так же легко снимается.
Интересный факт: первые автомобили были без бамперов. В принципе, в те времена они были не нужны, так как машин было мало, и двигался транспорт медленно. Кто в дальнейшем первым установил буферную накладку – история умалчивает, но в 20-тые годы бамперы как опцию предлагали на некоторых моделях Packard. Первопроходцем в серийном производстве считается Ford, снабдивший бамперами Model A.
3. Робот-шеф-повар Moley Chef
Робот-шеф-повар Moley Chef. /Фото: static.designboom.com
Выбор между домашней едой и магазинными полуфабрикатами однозначен, но что делать, если совершенно нет желания стоять у кухонной плиты? Можно воспользоваться кухонным поваром британской компании Moley Robotics, созданным в виде двух роботизированных рук, похожих на человеческие. Они подвешиваются над рабочей поверхностью, на которой должны находиться раковина, плита, духовка и ингредиенты для приготовления блюд. Управлять роботом очень просто – в меню выбирается нужное блюдо и нажимается копка «Старт».
4. Волновая электростанция Eco Wave Power
Поплавки волновой электростанции Eco Wave Power. /Фото: ecowavepower.com
Шведская компания EWPG Holding AB, базирующаяся в Израиле, разработала инновационную технологию получения чистой электроэнергии из океанических и морских волн. Поплавки, качаясь на волнах, извлекают механическую энергию, которая в гидравлическом оборудовании преобразуется в энергию давления жидкостей, и далее передается на береговую электростанцию для производства электричества. Первая волновая электростанция уже работает в восточной части Гибралтара. Особенность Eco Wave Power еще и в том, что в море находятся только поплавки, а все остальное оборудование находится на берегу, что упрощает обслуживание установки и значительно уменьшает риск загрязнения воды.
5. Автоматизированная чистка зубов – Amabrush
Зубная щетка Amabrush. /Фото: cdn.shopify.com
Чистка зубов - нудная процедура, на которую нужно затратить не менее 2-3 минут дважды в сутки – утром и вечером. Австрийские инженеры решили сократить это время, создав «умную» зубную щетку Amabrush. Она выглядит как капа, которую нужно вставить в рот и нажать кнопку. Мягко вибрируя, устройство очистит все зубы за 10 секунд. Благодаря тому, что щетка изготавливается из гибкого силикона, она легко адаптируется к форме любой ротовой полости. Сложно сказать, насколько эффективно это устройство, но как полагает редакция Novate.ru, сама идея интересна и перспективна.
6. Равномерная обжарка на гриле – Rib-O-Lator
Устройство Rib-O-Lator. /Фото: ribolator.com
Любители пикников и приготовленной на гриле еды, несомненно, по достоинству оценят приспособление Rib-O-Lator, придуманное Bob Garnache, американским шеф-поваром на пенсии. Конструкция представляет собой четыре продолговатых подноса, соединенных друг с другом и надеваемых на стержень гриля. С помощью Rib-O-Lator можно одновременно приготовить разные блюда, например, запечь стейки, курицу, рыбу и овощи. При вращении блюда равномерно пропекаются за счет косвенного жара, а благодаря решетчатой поверхности подносов пищу не нужно переворачивать в процессе готовки.
7. «Пьющий» воду бетон Topmix Permeable
Покрытие Topmix Permeable. /Фото: tarmac.com
Перепрыгивая ручьи дождя на асфальте, мы мечтаем, чтобы эта вода впиталась поскорее и оставила в покое любимые кожаные туфли. Вероятно, услышав эти пожелания, английская компания Tarmac создала покрытие Topmix Permeable, абсорбирующее воду. Сама идея пористых бетонов не нова, но такой «ненасытный» материал, «пьющий» до 4000 литров воды в минуту удалось разработать именно специалистам с берегов туманного Альбиона. Такое покрытие – превосходное решение для регулярно затапливаемых улиц и пешеходных дорожек. Жаль только, что этот бетон не подходит для российских условий, он разрушается при температурах ниже нуля из-за замерзания воды.
8. Робот-художник Scribit
Робот-художник Scribit. /Фото: cdn.shopify.com
Новый дизайн стен каждую неделю – звучит заманчиво, но как это сделать без лишних телодвижений с переклейкой обоев? Очень просто – купить и повесить робот-художник Scribit, созданный итальянской фирмой Carlo Ratti Associati (CRA). Устройство оснащено заменяемыми маркерами четырех цветов и специальным ластиком для удаления нарисованного контента. Робот подключен к мобильному приложению, где можно выбрать рисунок для нанесения на стены. Устройство может работать на любой вертикальной поверхности, а рисовать и стирать изображения можно неограниченное количество раз.
9. Автоматическая гладильная машина Effie
Автоматическая гладильная машина Effie. /Фото: dwkujuq9vpuly.cloudfront.net
Посудомойкой уже никого не удивить, а стирку давно выполняют стиральные машины. Тем обиднее каждый раз после стирки браться за утюг, разглаживая складки на рубашках и платьях. Группа разработчиков из Англии также решила, что это пустая трата времени и создала Effie – автоматическую гладильную машину. Пользоваться ей очень просто – нужно повесить вещи на специальные плечики и нажать кнопку.
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