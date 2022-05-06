11 любопытных фактов о криминальной драме «Неприкасаемые»

Классическая криминальная драма Неприкасаемые. фото:mentalfloss.com
Классическая криминальная драма Брайана де Пальмы была снята в качестве римейка сериала 1960-х годов. В фильме, рассказывающем о противостоянии ФБР и подпольной империи Аль Капоне, снимались Кевин Костнер, Шон Коннери и Роберт Де Ниро. Несмотря на то, что фильм появился почти 30 лет назад, интерес к нему не утихает до сих пор.
1. Де Ниро настоял на том, что ему необходимо поправиться
Де Ниро. фото:mentalfloss.com
Перед съемками знаменитый Де Ниро проинформировал режиссера "Неприкасаемых" Брайана Де Пальму, что ему нужно время набрать 13 килограммов, для того, чтобы сыграть пухлого Аль Капоне. Для того чтобы быстро набрать массу, Де Ниро сел на диету из блинов и отправился в Италию на гастрономический тур. Несмотря на то, что ему удалось поправиться, актеру все же пришлось использовать накладной живот.
2. Также Аль Капоне был готов сыграть Боб Хоскинс
$ 300 000 за беспокойство. фото:bigonlinenews.com
Как рассказал впоследствии Де Пальма, звезда "Кто подставил кролика Роджера" Боб Хоскинс сидел и ждал, согласится ли Де Ниро играть Капоне. В случае отказа, он бы сыграл эту роль. Впоследствии студия Paramount отправила Хоскинсу чек на $ 300 000 "за беспокойство". Хоскинс назвал это "лучшей работой, которая когда - либо была у него".
3. Paramount очень не нравился сценарий
Дэвид Мэмет. фото:www.ew.com
Автором сценария "Неприкасаемых" был признанный драматург, сценарист и режиссер Дэвид Мэмет. Однако, его труды понравились далеко не всем. По словам Мэмета, исполнительный директор Paramount Нед Танен открыто называл его сценарий "куском дерьма". Продюсер Арт Линсон настоял на том, чтобы при съемках все же придерживались сценария Мэмета, только добавив заключительный текст.
4. Была идея снять черно-белый фильм
Брайан де Пальма. фото:fameimages.com
Чтобы передать атмосферу 1930-х годов современной аудитории, оператор-постановщик Стивен Бурум пытался убедить Де Палму позволить ему снимать картину в черно-белом цвете. Де Пальма ответил ему: "Не расстраивайтесь напрасно, Стив. Нам не позволят сделать этого".
5. Сцена с бейсбольной битой была на самом деле
Сцена с бейсбольной битой. фото:mentalfloss.com
Хотя некоторые из фактов фильма были приукрашены для большей зрелищности, одна из знаковых сцен была снята на основе реальных событий. В мае 1928 года после того, как ему стало известно о заговоре с целью убить его, Аль Капоне пригласил всех заговорщиков на обед, напоил их, а затем забил до смерти бейсбольной битой.
6. Элиот Несс и Джимми Мэлоун никогда не встречались
Элиот Несс. фото:mashtunjournal.org
В фильме Несса учит бывалый полицейский из Чикаго Джимми Мэлоун (Шон Коннери). В реальной жизни, Мэлоун и Несс никогда не пересекались.
7. Сцену с катящейся коляской сняли чудом
Броненосец Потемкин. Сцена с катящейся коляской.фото:www.film.ru
Де Пальме часто приписывали визуальные отсылки на Альфреда Хичкока на протяжении всей его карьеры. В "Неприкасаемых" была сцена с катящейся коляской, которая впервые появилась в 1925 году в фильме Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин". Что примечательно, в сценарии Мэмета этой сцены не было и он вовсе называл ее смехотворной. Когда Де Пальма захотел включить эпизод с катящейся коляской в фильм, Paramount начал настаивать на том, что пора заканчивать съемки. Тем не менее, Де Пальме на основе предварительно снятых пробных кадров сумел вставить сцену в фильм.
8. При съемках консультации оказывали настоящие "Неприкасаемые"
Кадр из фильма Неприкасаемые. фото:mentalfloss.com
Для того, чтобы как можно точнее отразить образ Элиота Несса и некоторые из сцен, при съемке фильма обратились к единственному живому члену команды Несса — 85-летнему Элу "Обои" Вольфу. В качестве благодарности за консультации, Paramount выделила Вольфу 160 бесплатных билетов на премьеру.
9. Студия долго размышляла, не вырезать ли сцены насилия
Мозги на мраморной стене. фото:torrentfilms.org
Во время предварительного просмотра для руководителей Paramount, продюсер Линсон и сам Де Пальма выразили обеспокоенность по поводу некоторых из сцен, изображающих перестрелки в фильме. Студия была особенно обеспокоена сценой, в которой убили человека, стоящего белой мраморной стеной: особенно кусочками мозгового вещества на стене в кадре. Сцену все же решили оставить.
10. Фильм принес Шону Коннери его единственный Оскар
Шон Коннери с Оскаром в руках. фото:seanconneryfan.ru
Несмотря на множество главных ролей в десятках фильмов в течение 30-летней карьеры, Коннери был номинирован на премию Оскар только один раз. К счастью для него, именно в этот раз он и получил Оскар за роль Джимми Мэлоуна. Во время церемонии награждения актеру аплодировали стоя.
11. Де Пальма хотел снять приквел с Николасом Кейджем
Джерард Батлер. - Спасибо Николас... фото:seria.do.am
После успеха "Неприкасаемых" Де Пальма и Paramount захотели снять приквел фильма "Неприкасаемые: становление Капоне" о молодых годах знаменитого гангстера с Николасом Кейджем в главной роли. Поскольку Кейджа не устроил график съемок, пригласили Джерарда Батлера.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии