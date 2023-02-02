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Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Внезапное похолодание и морозы после теплых зимних дней могут нанести огромный вред растениям в саду. Чтобы избежать гибели растений, важно внимательно следить за прогнозом погоды.
При ожидающихся морозах необходимо срочно принять меры по защите посадок и растений в уличных кашпо. Самый простой вариант — сделать мини парники и теплицы из подручных материалов. Для их изготовления можно использовать пластиковые бутылки, пленку и даже прозрачные зонтики. Помочь растениям пережить минусовые температуры поможет мешковина, которую можно обернуть вокруг кашпо либо использовать как временное покрывало для небольших и слабых деревьев. В ход может пойти даже аквапалка из вспененного полиэтилена, которая используется для занятий в бассейне.
Опытные садоводы поделились идеями по защите сада от морозов, в этой подборке есть что взять на заметку.

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза



Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза



Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза



Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза



Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

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