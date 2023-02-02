Полезные идеи, которые помогут защитить сад от мороза

Внезапное похолодание и морозы после теплых зимних дней могут нанести огромный вред растениям в саду. Чтобы избежать гибели растений, важно внимательно следить за прогнозом погоды.

При ожидающихся морозах необходимо срочно принять меры по защите посадок и растений в уличных кашпо. Самый простой вариант — сделать мини парники и теплицы из подручных материалов. Для их изготовления можно использовать пластиковые бутылки, пленку и даже прозрачные зонтики. Помочь растениям пережить минусовые температуры поможет мешковина, которую можно обернуть вокруг кашпо либо использовать как временное покрывало для небольших и слабых деревьев. В ход может пойти даже аквапалка из вспененного полиэтилена, которая используется для занятий в бассейне.

Опытные садоводы поделились идеями по защите сада от морозов, в этой подборке есть что взять на заметку.







































































































