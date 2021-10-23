Распространенные бытовые «истины», которые оказались полнейшей чушью

Выдумки, которые оказались полнейшей чушью.

1. После бритья волосы растут толще и темнее

Волосы после бритья растут темнее и толще.

2. Молоко - путь к здоровью

Нужно пить молоко, чтобы быть здоровым.

3. Зимой мы болеем из-за холода

Мы болеем из-за холода.

4. Микроволновка вызывает рак

Стоя возле микроволновки, вы рискуете заболеть раком.

5. Морковка для зрения

Потребление морковки улучшает зрение.

6. Кофе замедляет рост

Если ребенок пьет кофе, он не вырастет.

7. Глотать жвачки очень опасно

Если проглотить жвачку, могут слипнуться внутренние органы.

8. Монетка, брошенная с высоты, может убить

Брошенная с небоскреба монетка может убить пешехода внизу.

9. После шести нельзя есть

Нельзя есть после шести вечера.

10. Привычка хрустеть пальцами может испортить сухожилия

Если регулярно хрустеть пальцами, то позже начнут дергаться руки.

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