Распространенные бытовые «истины», которые оказались полнейшей чушью

Выдумки, которые оказались полнейшей чушью.
С детства нам внушали определенные понятия и догмы, которые априори не подлежали сомнению. Взрослея, мы также свято верили, что проглатывание жвачки может навредить, а излучение микроволновой печи вызовет серьезные недомогания. Современные ученые выяснили, что многое из того, что мы принимали за истину с детских лет, - неправда. Подробнее об этом далее в материале.
1. После бритья волосы растут толще и темнее
Волосы после бритья растут темнее и толще.
В подростковом возрасте мамы часто говорят девочкам, что если они будут брить ноги, волоски потемнеют и станут толще. Те, кто не верил на слово мамам и делал по-своему, в последствии отмечали, что волоски действительно стали темнее и жестче, да еще и расти стали намного быстрее. Многие до сих пор так считают и ошибаются.
На самом деле цвет и толщина волос никак не зависит от бритья. Посудите сами, бритье - это просто срезание волос. Если вы долго не пользовались бритвой, то кончик волоса успел выгореть на солнце и посечься, а значит стать тоньше. С помощью станка вы срезаете наружную мертвую часть волоса, при этом под кожей прячется такой же мертвый кусочек, цвет и толщина которого уже сформирована. Через день он пробьется на поверхность и покажется значительно темнее, чем срезанный вчера, потому что еще не успел выгореть. Также, вы наверняка заметите, что волосинки толстые и колючие так как еще слишком короткие, концы их тупые и еще не поврежденные.
И напоследок, волосы темнеют не из-за того, что их начинают брить, а потому что человек растет, а соответственно гормональный фон меняется. Именно гормоны и генетика влияют на цвет волос, растущих на теле человека.
2. Молоко - путь к здоровью
Нужно пить молоко, чтобы быть здоровым.
«Пейте, дети, молоко - будете здоровы!»- наверное все помнят строчку старого рисованного мультфильма. Раньше никто и не сомневался, что этот напиток приносит только пользу, но сейчас все изменилось. Пожалуй, сегодня сложно найти продукт более противоречивый, чем молоко.
Исследованиями последних лет было выявлено множество данных о вредности молока. Современная диетология не относит этот напиток к полезным, но допускает умеренное его потребление при условии, что он полностью усваивается и переваривается. Экспериментальным путем было доказано - те, кто пьют больше молока, реже страдают от проблем с сердцем, однако твердые животные жиры, которые в большом количестве содержатся в напитке, опасны для сосудов и со временем могут стать причиной развития атеросклероза. В молоке промышленного производства содержатся гормоны, способные вызывать рак.
3. Зимой мы болеем из-за холода
Мы болеем из-за холода.
Нам с детства внушили, что осенью-зимой нужно одеваться тепло, иначе обязательно простудишься. Однако, связь между холодом и простудой эфемерна. Но и с тем, что наши дети, да и мы сами, чаще болеем в холодное время - не поспоришь.
Причина простудных болезней - вирусы, которые перемещаются в наши широты именно в зимнее время. Холодный воздух и влажная среда - идеальные условия для распространения вируса гриппа. Кроме того, плохая погода заставляет нас проводить больше времени в помещении с пересушенным радиаторами воздухом и отсутствием надлежащего проветривания. А в закрытом месте микробы перемещаются быстрее. Так что вы можете одеваться так, как вам комфортно, но обязательно пить витамины, избегать многолюдных замкнутых пространств, использовать увлажнитель воздуха и чаще проветривать помещения.
4. Микроволновка вызывает рак
Стоя возле микроволновки, вы рискуете заболеть раком.
Старшее поколение искренне считает, что стоя у микроволновки во время ее работы, можно заболеть раком. Однако, это просто безосновательный миф. Дело в том, что радиочастотное излучение, которое используется в кухонных приборах, является низкоэнергетическим и безопасным.
Чтобы окончательно успокоить общественность, Американское онкологическое общество провело ряд исследований, в ходе которых выяснилось, что микроволновая энергия, излучаемая печью, остается внутри нее и никак не влияет на человеческий организм.
5. Морковка для зрения
Потребление морковки улучшает зрение.
Говорят, у тех, кто ест много морковки, прекрасное зрение. Ноги у этой байки растут со времен Второй мировой войны, когда солдат Джон Каннингем сбивал самолеты в обесточенном городе. Он утверждал, что причиной его орлиного зрения была морковь, которую он употреблял ежедневно.
К сожалению, даже если вы будете есть морковь на завтрак, обед и ужин, витамина А, который содержится в этом овоще, недостаточно для укрепления сетчатки глаза. Кроме того, в абрикосах и хурме витамина А намного больше, чем в морковке.
6. Кофе замедляет рост
Если ребенок пьет кофе, он не вырастет.
В детстве нам говорили, что если пить кофе, то можно никогда не вырасти. Эта чистейшей воды выдумка была изобретена для того, чтобы оттолкнуть детей от взрослого напитка. Кофе действительно имеет свойство выводить из организма кальций, который нужен для строения костей, ногтей и волос. Однако влияние кофеина на процесс его усвоения незначительно и не может привести к серьезным последствиям.
А вот тот факт, что кофеин стимулирует центры удовольствий, придавая сил и энергии, куда более опасный. Дело в том, что пристрастившись к кофе в раннем возрасте, позднее придется искать другие стимуляторы активности: никотин, алкоголь или наркотики. Кроме того доказано вредное влияние кофеина на неокрепшую нервную систему ребенка, а также на работу сердца.
7. Глотать жвачки очень опасно
Если проглотить жвачку, могут слипнуться внутренние органы.
Наверняка, родители предупреждали вас в детстве, что глотать жевательную резинку опасно. Якобы проглоченная жвачка может привести к тому, что все внутренние органы слипнутся. На самом деле от проглоченной жвачки ничего плохого не случится. Состав жевательных резинок позволяет им успешно перевариваться без ущерба для здоровья.
8. Монетка, брошенная с высоты, может убить
Брошенная с небоскреба монетка может убить пешехода внизу.
История о том, что брошенная с большой высоты монета разгоняется до такой скорости, что может убить случайного прохожего, настолько потрясла одного ученого из Америки, что тот решил проверить. Для опасного эксперимента даже нашелся доброволец.
В ходе практической части исследования было выяснено, что благодаря сопротивлению ветра и воздуха, бросаемый предмет, замедляется и меняет траекторию. В конечном итоге стало ясно, что травмировать или убить монетка не может.
9. После шести нельзя есть
Нельзя есть после шести вечера.
Фраза «я не ем после шести» настолько прочно засела в наших умах, что мы просто на подсознательно уровне не способны воспринимать ее опровержения.
Но современные диетологи утверждают, что ничего плохого не случится, если вы будете есть вечером. Главное, помните, что в ночное время организму нужен отдых и желудок - не исключение. Поэтому вечером лучше отдать предпочтение легкой пище и не есть за два часа до сна.
10. Привычка хрустеть пальцами может испортить сухожилия
Если регулярно хрустеть пальцами, то позже начнут дергаться руки.
Говорят, что если часто хрустеть пальцами, то вскоре это приведет к растяжению сухожилий, а в последствие стать причиной атеросклероза. Это ложь. Ряд исследований показал, что никакой связи между дурной привычкой и атеросклерозом нет. Эта болезнь суставов одинаково часто поражает и тех, кто хрустит пальцами, и тех, кто никогда этого не делал.
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