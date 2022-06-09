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Бесплатная и эффективная подкормка для домашних и садовых цветов

Прежде чем выбрасывать банановую кожуру, прочитайте о том, как из неё получается полезное, эффективное, фактически бесплатное удобрение для комнатных и садовых цветов. Даже после приготовления настоя, банановая кожура идёт в дело и не выбрасывается зря!

Бесплатная и эффективная подкормка для домашних и садовых цветов

Литровую банку наполовину наполните банановой кожурой (порезанной). Залейте литром тёплой воды. Накройте крышкой, оставьте в тёмном месте на 3-4 дня. Когда в настое появятся пузыри, она готова.

Бесплатная и эффективная подкормка для домашних и садовых цветов

Процедите. У неё нет неприятного запаха — пахнет просто бананом. Она довольно густая, поэтому её нужно будет развести перед тем, как давать цветам.

Бесплатная и эффективная подкормка для домашних и садовых цветов

Банановую кожуру закопать вокруг садовых цветов: пионов, роз, хризантем и т. д. Она будет медленно разлагаться и питать цветы.

Бесплатная и эффективная подкормка для домашних и садовых цветов

А банановый настой развести в 10 л воды и подкармливать любые цветы. Они очень любят такую питательную, вкусную подкормку на основе банановой кожуры!

Бесплатная и эффективная подкормка для домашних и садовых цветов

Подробнее о том, как подкормить цветы с помощью настоя банановой кожуры, смотрите в видео ниже:


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