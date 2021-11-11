Как праздновали Новый Год в СССР, и чем он отличается от современного.
Как и во времена Советского Союза, Новый год по сей день остается одним из самых любимых праздников у россиян. Во всех домах наряжают елку, готовят угощение и покупают подарки самым близким и дорогим людям. Но все же изменения, произошедшие в жизни с момента распада СССР, не могли не внести коррективы в главный праздник.
Новый год в СССР./Фото: user32265.clients-cdnnow.ru
Ожидание праздника
Именно приближение Нового года было наполнено эмоциями, ожиданиями и фантазиями. Дети с нетерпением считали дни до того момента, как волшебник Дед Мороз исполнит заветные желания. А взрослые окунались в предпраздничные хлопоты, причем весьма заранее - недели за 2-3 до 31 декабря. Тотальный дефицит, царивший в стране, накладывал свой отпечаток - нужно было достать необходимые продукты, наряды, подарки. В выигрышном положении был те, у кого в магазинах работали знакомые - проще было купить к столу шампанское, зеленый горошек и сервелат.
Cоветская семья купила елку./Фото: chert-poberi.ru
Традиция наряжать елку возникла еще до революции - тогда она была неизменным атрибутом детских праздников, возле нее водили хороводы, встречая Рождество. А вот в раннем Советском Союзе зеленая красавица была атрибутом запрещенным - в ней видели признаки антисоветчины и буржуазных замашек. Правда, уже в 1935 году елка вновь вернулась в жизнь советских граждан и с тех пор стала неизменным символом Нового года. До 60-х годов в домах стояли исключительно живые лесные красавицы, и лишь потом в продаже стали появляться искусственные.
семья наряжает елку./Фото: cdn.fishki.net
Утренники в детских садах
Новогодние утренники - неотъемлемая часть жизни советского детсадовца. К этому мероприятию готовились все - дети, воспитатели, родители. Мамы шили костюмы, папы мастерили необходимый реквизит. Мальчики и девочки учили стихи, которые потом с выражением рассказывали стоя в музыкальном зале рядом с наряженной елкой и добрым волшебником Дедом Морозом. Утренники были наполнены тематическими песнями, играми в «Снежки», «Заморожу», хороводами и танцами. Мальчики чаще всего наряжались зайчиками, мишками, гномами. А девочки красовались в костюмах снежинок, новогодних хлопушек, белочек и лисичек. В то время, кстати, в изобилии были представлены всевозможные карнавальные маски.
Утренник в детском саду./Фото: s00.yaplakal.com
Сценарии утренников хоть и отличались между собой по действиям и персонажам, все же имели общий лейтмотив - добро и дружба побеждали зло, дети спасали Деда Мороза, Снегурочку от злых волшебников и помогали празднику состояться. Подарками были конфеты, которые были упакованы в красочные мешки или картонные сундучки.
Утренник, традиционный танец «снежинок»./Фото: itd3.mycdn.me
Новогодние елочные игрушки и украшение квартир
Елочные игрушки во времена СССР не отличались большим разнообразием. В 40-е годы были распространены игрушки из прессованной ваты или многослойного картона, некоторые из них даже светились в темноте. Позже появились экземпляры из стекла. В основном это были шары разных размеров и цветов, однотонные и с рисунками. Существовали и игрушки в форме разнообразных фигур. Вообще советские елочные игрушки можно назвать уникальными - в них отражалась вся история страны, значимые события, ценности, жизненный уклад. «Патриотичные» звезды, самолетики, дирижабли, автомобили отражали развитие производства.
Елочные игрушки./Фото: sozdavaisam.ru
В 1937 году были даже выпущены шары с портретами вождей и членов политбюро. Разнообразные огурцы, яблоки, початки кукурузы, грибы, груши, ягоды демонстрировали значимость и успешность сельского хозяйства. Неизменными были и игрушки в форме фонариков, животных, птиц, домиков и предметов обихода - часов, лампочек, чайников, самоваров. В коллекциях елочных игрушек можно было найти отражение освоения Крайнего Севера и Заполярья (летчики, белые медведи, полярники), популярности цирка (клоуны, слоники, собачки), успехи в космической отрасли привели к появлению на елках ракет и космонавтов, в военное и послевоенное время - солдатики, пушки, танки. Популярными игрушками были герои сказок и мультфильмов. Отдельной серией были выпущены игрушки на прищепках, которые быстро поселились в каждой семье.
Игрушки на прищепках./Фото: or71.ru
Елки украшали стеклянными бусами, игрушками из бисера и стекляруса, разноцветной мишурой и дождиком.
Старались в те времена нарядить и квартиру. Изобилия украшений для интерьера в магазинах не было, поэтому приходилось включать фантазию. Всей семьей вырезали снежинки - из белой бумаги, салфеток или фольги. Причем общепринятых трафаретов не было, каждый взявший в руки ножницы был дизайнером. Позже вместе с детьми стали делать бусы из полосок цветной бумаги - они сворачивались кольцами и соединялись между собой в цепочку. В советское время зародилась традиция крепить на потолок цветной дождик - его край закручивали в кусочек ваты, смачивали ее, и она как по волшебству прилипала к побелке.
Дефицитные продукты и меню новогоднего стола
Тот факт, что в свободном доступе нельзя было найти деликатесные продукты, приводил к образованию длинных очередей в магазинах. Чтобы наверняка успеть приобрести заветные угощения, хозяйки начинали штурмовать магазины заранее.
Самыми популярными продуктами для покупки были зеленый горошек, являвшийся непременным компонентом традиционного оливье; сервелат, который брали «палками»; батоны вареной колбасы, самой популярной из которых была «Докторская»; соленая селедка - как отдельная закуска или основа всеми любимой «шубы».
Неизменным атрибутом новогоднего стола были «Советское шампанское», водка и мандарины. Многие покупали дефицитную в то время курицу, которая на прилавках бывала крайне редко и отпускалась «не более 2 штук в одни руки».
Блюда новогоднего стола./Фото: 24warez.ru
На новогоднем столе практически в каждом доме было увидеть холодец, заливное, салаты из свеклы, винегрет, мимозу, оливье, блюда из рыбы, фаршированная курица. В некоторых семьях традиционными угощениями были пирожки, пельмени или манты.
Самые популярные новогодние подарки
Учитывая скромный выбор товаров на полках магазина - покупка подарка была делом непростым. Чаще всего советские граждане отправлялись в гости, взяв с собою бутылочку вина или шампанского, коробочку конфет или зефира в шоколаде. Довольно часто дарили женщинам советские духи, мужчинам - одеколоны.
Cоветские духи./Фото: newsliga.ru
Иногда дарили советские запонки, галстуки - но для некоторых это считалось моветоном. Детям чаще всего дарили только сладости.
Особой частью поздравления являлись новогодние открытки. Они всегда выбирались с трепетом и собственноручно подписывались каждому адресату, передавались лично в руки или отправлялись по почте. Добрые, красочные, яркие открытки хранили в себе целый букет эмоций и воспоминаний.
Советская новогодняя открытка./Фото: windoworld.ru
Новогоднее обращение
Привычные нам всем традиционные новогодние обращения главы государства возникли именно в СССР. Впервые это случилось в 1971 году - в 23:50 Леонид Ильич Брежнев выступил по первым двум телеканалам и поздравил жителей страны с Новым годом.
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