Как праздновали Новый Год в СССР, и чем он отличается от современного.

Новый год в СССР./Фото: user32265.clients-cdnnow.ru

Ожидание праздника

Cоветская семья купила елку./Фото: chert-poberi.ru

семья наряжает елку./Фото: cdn.fishki.net

Утренники в детских садах

Утренник в детском саду./Фото: s00.yaplakal.com

Утренник, традиционный танец «снежинок»./Фото: itd3.mycdn.me

Новогодние елочные игрушки и украшение квартир

Елочные игрушки./Фото: sozdavaisam.ru

Игрушки на прищепках./Фото: or71.ru

Дефицитные продукты и меню новогоднего стола

Блюда новогоднего стола./Фото: 24warez.ru

Самые популярные новогодние подарки

Cоветские духи./Фото: newsliga.ru

Советская новогодняя открытка./Фото: windoworld.ru

Новогоднее обращение