Как отмыть мир

Самые знаменитые и огромные мировые достопримечательности и монументы приходится время от времени мыть. 135-метровое колесо обозрения «Лондонский глаз», символ Рио Статуя Христа-Искупителя, Запретный город из списка ЮНЕСКО в Китае.



И здесь в дело вступают настоящие эксперты-высотники, чтобы отмытый мир заиграл новыми красками.







1. Отмыть нос президенту. Гора Рашмор расположена в штате Южная Дакота и является одной из популярных достопримечательностей США. Этот мемориальный комплекс национального значения является памятником отцам основателям американского государства.







2. Вот так комплекс выглядит со стороны. Гигантский барельеф высотой с 6-этажный дом содержит скульптурные портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Работы по созданию фигур велись с 1927 по 1941 год под руководством скульптора Гутзона Борглума.







3. А вот так выглядит работа мойщиков-профессионалов на комплексе в Дакоте. Кстати, диаметр некоторых глаз изваянных из камня президентских портретов достигает 3-х метров.







4. Мойка плотины Айбеншток в Германии. Плотину водохранилища Айбеншток художник-граффитист Клаус Даувен использовал в качестве полотна для создания крупномасштабного произведения искусства — картины «Царство рыб».







5. Вид на плотину Айбеншток в Германии.







6. Отмывка Национального театра в Праге. Он был построен в 1881 году.







7. Мойка Ахенского собора в Германии, в котором столетия короновались императоры Священной Римской империи. Древнейшая и наиболее драгоценная часть соборного комплекса разных эпох — дворцовая капелла-усыпальница (796—806) Карла Великого , в соответствии с заветами византийской архитектуры представляющая собой по форме восьмиугольник высотой в 31 метр и диаметром около 32 метров.







8. Так Ахенский собор выглядит со стороны.







9. А это отмывка «космической иглы» — самой узнаваемой достопримечательности на северо-западе тихоокеанского побережья США и символа города Сиэтл. Спейс Нидл — башня 184 метра высотой и 42 метра шириной в самой широкой точке и весом 9 550 тонн. Она построена так, что выдерживает ураганы со скоростью ветра до 320 км/ч и землетрясения до 9,1 балла.







10. Мойка «космической иглы».







11. Со стороны «космическая игла» выглядит вот так.







12. Руки замарал. Мойка Христа-Искупителя в Рио. Подробнее о скульптуре читайте в статье «Символ Рио-де-Жанейро и Бразилии».







13. Плотина Мацудагава (Асикага, Япония).







14. Мойка одного из крупнейших колёс обозрения в Европе — Лондонского глаза. С высоты 135 метров (приблизительно 45 этажей) открывается вид практически на весь город. Колесо поддерживается спицами и выглядит как большое колесо велосипеда.



Мойка «Лондонского глаза»:







15. Мойка «Лондонского глаза»:







16. Лондонский глаз ночью.







17. Мойка Национального монумента независимости — 132-метровой башни в Джакарте, Индонезия.







18. Вот так и отмывают мир.







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram