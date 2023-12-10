Как рыцари защищали доспехи от коррозии, если нержавеющая сталь появилась только в XX веке

Любая сталь ржавеет, в том числе современная нержавейка. Вся разница в том, что многие современные материалы содержат специфические минеральные добавки вроде хрома и никеля, которые повышают антикоррозийные свойства металла. Тем не менее, в агрессивной среде нержавейка все также рано или поздно покроется коррозией. Конечно же, в каком-нибудь XIX веке не было и этого. Первая нержавейка появилась только в 1912 году. В Средние века и в античности со сталью было еще хуже. Как же воины умудрялись беречь доспехи и оружие от разрушительного окисления?
Всякая вещь нуждается в уходе. |Фото: behance.net.
Неважно, что у вас в руках: автомат Калашникова или романский меч. Неважно, что у вас на плечах: кевларовый бронежилет или стальная кольчуга. В природе не существует абсолютных вечных и неразрушающихся материалов. Во все времена любое воинское снаряжение нуждалось в правильном и своевременном уходе. Оружие, одежду и средства защиты всегда нужно было чистить, обрабатывать защитными субстанциями, правильно хранить. Тетивы с луков и арбалетов нужно было снимать вне боя, а сами луки хранить в специальных кожаных чехлах строго в горизонтальном положении. Клинки следовало вытирать, чистить и точить. В собственном уходе нуждались и доспехи вне зависимости от того, из какого материала они сделаны льна, кожи, дерева или металла.
1. Как берегли от ржавчины кольчуги?
Кольчуга покрывается маслом. |Фото: neizvestniy-geniy.ru.
Кольчуга является одним из древнейших элементов защиты. Сегодня принято считать, что первые из них появились еще в IV веке до нашей эры. Широко использовалась кольчуга вплоть до XIX века. А в полиции некоторых стран металлические кольчуги применяют по сей день вместе с кевларовой броней! В древности и средневековье кольчугу защищали от ржавчины двумя способами. Во-первых, кольчугу при возможности следовало покрыть защитной пленкой. Для этого рубаху из металлических колец опускали в чан с каким-нибудь маслом. Далее масло с кольчугой несколько раз подряд нагревалось и охлаждалось. Спустя некоторое время кольчуга покрывалась защитным слоем, который берег кольца от атмосферных осадков, грязи и крови. Постепенно защитный слой из масла терял свою эффективность, и кольчуга все-таки начинала ржаветь…
Стиральная машина для кольчуги (бочка с песком). |Фото: behance.net.
Когда кольчуга все-таки начинала ржаветь, ее нужно было «постирать» в песке. Для этого стальную рубашку клали в чан или бочку, засыпали песком и начинали вращать или катать. Песок терся о кольца и счищал ржавчину. После такой «стирки», кольчугу нужно было еще раз «сварить» в масле. Кольца, которые безнадежно ржавели и теряли свои качества, нужно было удалить, а на их место поставить новые. В средние века обязанность по уходу за снаряжением лежала на оруженосцах, боевых слугах. Тогда же в Европе появились станки для очистки кольчужных доспехов. По сути, это вертел с вращающейся бочкой. Этакая рыцарская стиральная машина!
2. Как берегли от ржавчины пластинчатые доспехи/латы?
Сталь натирали маслом и жиром, кто имел возможность - лудил. |Фото: liveinternet.ru.
Средневековье плотно ассоциируется с латными доспехами в обывательском сознании. Во многом потому, что из-за своего внушающего внешнего вида их суют в каждое произведение искусства от книги и фильма до компьютерной игры. Ирония в том, что большую часть Средневековья люди отвоевали отнюдь не в полном латном доспехе, а в чешуе, кольчуге, бригантине и т.п. Латы как таковые – очень позднее явление. По иронии судьбы, «взлетели» в военном деле полные латы в тот самый момент, когда и рыцарство, и стальная броня в средневековом значении готовились уйти со сцены истории.
Нанесение олова на сталь, лужение - используется по сей день. |Фото: mobillegends.net.
Однако, для нас важно другое. Принципиальной разницы в уходе за полным латным доспехом и отдельным элементом подобной брони, раскованным из платины – нет. Как и металлическое кольцо, так и металлическая пластина нуждается, с одной стороны, в защитным покрытии, а с другой стороны в правильном уходе. Еще в античности (деды не дураки были!) люди додумались, что защитить железо (сталь) от ржавчины можно при помощи олова. Именно с его помощью наши предки создатели первую антикоррозийную защиту еще во времена Древней Греции (а может и раньше, но первые упоминания восходят в записи Геродота). Эта техника защиты называется лужение. Олово разогревается для большой температуры, после чего им покрывают стальное изделие.
Воронение стали и позолота - это не только для красоты! |Фото: tut-magaz.ru.
Само собой лужение стального изделия – это временная защита. Рано или поздно процедуру придется повторять. Особенно, если сталь, покрытая слоем олова, долгое время находилась в условиях низкой температуры. А так как лужение оловом было доступно не всем, не всегда и не везде, то чаще всего для защиты стальных пластин использовали все то же масло и жир. Также для защиты стали могли использоваться золота и серебро. Но как несложно догадаться посеребрение и позолоту доспеха могли позволить себе только самые богатые люди. Большое значение в защите стальных доспехов играла старая-добрая полировка. Само собой, поврежденные элементы пластинчатой брони, как и в случае с кольцами кольчуги банально заменялись у кузнеца.
Почти все латы позднего Средневековья и раннего Нового времени были с воронением. |Фото: Twitter.
В позднем Средневековье люди изобрели еще один весьма эффективный способ защиты доспехов – это воронение стали. Воронение – это чернение (синение), оксидирование стали или чугуна которое может достигаться несколькими способами. В средние века использовался главным образом термический способ воронения в муфельных печах или в раскалённом древесном угле. В процессе воронения образуется тонкая оксидная пленка, которая существенно замедляет процессы развития коррозии. Латные доспехи ассоциируются с блеском на солнце. Однако в действительности, подавляющая часть доспехов позднего средневековья была или темно-синими, сине-стальными или черными из-за того самого воронения. Убедится в этом не сложно, достаточно посмотреть на портреты знатных мужей в доспехах написанные в XV-XVI веках.
Черный - это красиво! |Фото: drive2.ru.
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