Как рыцари защищали доспехи от коррозии, если нержавеющая сталь появилась только в XX веке

Всякая вещь нуждается в уходе. |Фото: behance.net.

1. Как берегли от ржавчины кольчуги?

Кольчуга покрывается маслом. |Фото: neizvestniy-geniy.ru.

Стиральная машина для кольчуги (бочка с песком). |Фото: behance.net.

2. Как берегли от ржавчины пластинчатые доспехи/латы?

Сталь натирали маслом и жиром, кто имел возможность - лудил. |Фото: liveinternet.ru.

Нанесение олова на сталь, лужение - используется по сей день. |Фото: mobillegends.net.

Воронение стали и позолота - это не только для красоты! |Фото: tut-magaz.ru.

Почти все латы позднего Средневековья и раннего Нового времени были с воронением. |Фото: Twitter.

Черный - это красиво! |Фото: drive2.ru.