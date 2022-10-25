Почему на фотографиях 19 - начала 20 веков люди никогда не улыбались

Начиная со второй половины 20 века культовое «Скажите «чи-и-и-из»!» стало железобетонным клише. Сейчас вас могут попрекнуть за то, что вы неулыбчивы на фотографиях. Но достаточно представить сделанные в специальных ателье фото столетней давности, чтобы сразу же сделать вывод: раньше люди на фото никогда не улыбались. Почему же так происходило? Если вам это интересно - приступайте к прочтению.
Версия первая: слишком долгая выдержка фотоаппаратов тех времён
Приспособление для фиксирования фотографируемого в неподвижном положении 19 века.
Когда фотография появилась в 19 веке и стала альтернативой написанному художником портрету, чтобы получить качественную фотокарточку, необходима была выдержка и усидчивость не только фотографа, но и фотографируемого. Именно из-за этого первые фотографы больше любили снимать пейзажи.
В первое время плёнка, которая использовалась для фотографий, была намного медленней чем та, что используют для съёмки в современное время. В те годы плёнка была не так чувствительна к свету. Так что для снимка требовалось гораздо больше времени экспозиции – больше минуты на конец первой половины 19 века. Очень трудной была и студийная съемка, ведь тогда не было современного освещения и вспышек, так что требовались длительные выдержки.
К 1850 году с совершенствованием фототехники экспозиция длилась уже всего лишь от трех до восьми секунд, но чтобы фото целиком или его фрагмент получились размытыми, достаточно было даже одной секунды, чтобы всё пошло не так, если произойдёт нежелательное движение фотографируемого объекта. Так что в те годы существовали подставки для позирования.
Фотоателье или камера пыток?
Во время фотографического процесса использовались специальные опоры для того, чтобы помочь удержать голову или всё тело фотографируемых неподвижно. Было очень важно, чтобы на протяжении восьми секунд фотографируемый человек не менял позу и ни в коем случае не двигал головой. Так что фотографы пользовались такими инструментами, чтобы сделать чёткую фотографию. Но даже с их использованием фрагменты старых фото иногда были размытыми, к примеру, рука. То есть что-то, что всё же двинулось во время выдержки.
Версия вторая: стоматологическая
Фото из личного архива автора материала. У прабабушки ввиду частых родов в 28 лет во рту практически не осталось зубов.
Версия базируется на том, что зубы людей вплоть до середины 20 века были не в лучшем состоянии. Тогда стоматологические услуги стоили очень дорого и не были широко распространены – установку пломб или чистку зубных каналов попросту не делали. Сломанные зубы, кариес, пульпит – всё лечилось одним простым методом – удалением. Поэтому люди с отсутствующими или сколотыми зубами предпочитали фотографироваться с плотно сжатыми губами.
Версия третья: этическая
Улыбка считалась уделом крестьян.
Улыбка, которая в настоящее время свидетельствует о радости, веселье, счастье и позитивном настрое, ранее олицетворяла совсем другие вещи. В 19 - начале 20 веков улыбка считалась признаком бедности, глупости, пьянства и непристойных развлечений. И если нужно было произвести впечатление умного и благородного человека, следовало как можно реже и как можно сдержаннее улыбаться. Марк Твен сказал на эту тему: «Фотография – это очень важный документ для каждого человека, и нет ничего хуже того, если твои потомки увидят тебя с глупой улыбкой на лице».
Серьёзность лиц могла быть убеждением.
Есть и ещё одна причина. Популярный тогда жанр «посмертной фотографии» привёл к тому, что даже живые люди на фото старались выглядеть как можно серьёзнее. Мода на подобные фото исчезла лишь к двадцатым годам 20 века. Не понимаете, о чём вообще речь? Поясняем. Посметрная фотография делалась с умершего человека для сохранения памяти о нём. Когда фотография становилась всё более доступной, люди живые полагали, что их сделанная фотография с большой вероятностью будет использоваться как единственная память о них после смерти. Поэтому они старались выглядеть на ней скорбно, чтобы это соответствовало чувству скорби тех потомков, что будут смотреть на неё после их смерти! Викторианская и Эдвардианская эпохи с презрением относились к улыбкам. Многие считали, что улыбки - удел душевнобольных или дело клоунское.
Причина четвертая: финансовая
Словно иллюстрация для хоррор-сюжета.
Поначалу и вплоть до 1860-х годов фотографирование оставалось делом профессионалов, несмотря на все технические усовершенствования. Естественно, приобретение фотопортрета стоило немалых затрат и считалось роскошью, поэтому сфотографироваться можно было лишь несколько раз за всю жизнь. Поэтому люди считали, что для таких случаев серьёзное выражение лица подходит как нельзя лучше. С упрощением к сороковым годам 20 века процесса фотографирования увеличилось количество счастливых лиц на снимках. Ура!
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