Почему на фотографиях 19 - начала 20 веков люди никогда не улыбались

Версия первая: слишком долгая выдержка фотоаппаратов тех времён

Приспособление для фиксирования фотографируемого в неподвижном положении 19 века.

Фотоателье или камера пыток?

Версия вторая: стоматологическая

Фото из личного архива автора материала. У прабабушки ввиду частых родов в 28 лет во рту практически не осталось зубов.

Версия третья: этическая

Улыбка считалась уделом крестьян.

Серьёзность лиц могла быть убеждением.

Причина четвертая: финансовая

Словно иллюстрация для хоррор-сюжета.