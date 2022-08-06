Как ускорить созревание томатов без потери вкуса и аромата

В дождливую погоду многие овощные культуры останавливаются в росте и развитии и, как следствие, не дают плодов долгое время. Если вы хотите безопасно ускорить созревание томатов, огурцов, помидоров, перцев и баклажанов без потери вкуса и аромата, то проведите очень простую подкормку.







Возьмите 1 мл препарата «Эпин», разведите в 1 л воды. Обработайте только по кистям или по всему растению. Препарат безопасен, не оставляет ожогов на растении, не меняет вкус и аромат плодов. Однако помните, что он не совместим с щелочными препаратами (например, зола, хозяйственное мыло).







Подробнее о том, чем подкормить овощи для быстрого созревания, смотрите в видео ниже:



