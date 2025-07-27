Главные деревья, которые помогут выжить в лесу

Заблудиться в лесу может каждый. По счастью, достаточно знать правильные деревья, чтобы обеспечить себя и едой и кровом на долгое время. Вот шесть главных пород дерева, каждое из которых обеспечит вас всем необходимым в сложной ситуации.





Белая береза

Сосна

Ива

Клен

Дуб

Липа