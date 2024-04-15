Рацион от забывчивости: что нужно есть для ясности ума и крепкой памяти

1. Чем рацион так важен для мозга

Правильный рацион – залог острого ума до глубокой старости. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

2. Ухудшилось восприятие информации? Пробуем авокадо

Употребление авокадо полезно для профилактики болезни Альцгеймера. /Фото: youmatter.world

3. Мысли путаются? Орехи спешат на помощь

Орехи – превосходная замена кондитерским изделиям. /Фото: i.dailymail.co.uk

4. Появилась забывчивость? Выручит шпинат

Шпинат – настоящий чемпион по витаминам. /Фото: mobile-cuisine.com

5. Как насладиться десертом и дать пищу мозгу? Съесть горький шоколад

Горький шоколад – правильное угощение для уставшего мозга и отличный антидепрессант. /Фото: cdn2.hercampus.com

6. Одолевает лень? Завариваем чашечку зеленого чая

Чашечка зеленого чая по утрам – отличная альтернатива кофе. /Фото: focus7shot.com

7. Капуста: как много в этом слове для мозга нашего слилось

Капуста полезна и для мозга, и для поддержания фигуры в тонусе. /Фото: organicfacts.net

8. Помидоры: еще один боец с забывчивостью

Томаты – это вкусно и полезно для памяти. /Фото: snaped.fns.usda.gov

9. Шалфей: красота и для глаз, и для вкуса, и для ума

Шалфей не только красив, но и полезен. /Фото: gilmour.com

10. Дары морей для интеллекта

Блюдо с креветками не только радует желудок, но и благотворно влияет на память. /Фото: dressings-sauces.org

11. Маленькие семечки с большими возможностями

Семена чиа – богатый источник полезных веществ. /Фото: bulkyfoodsja.com

12. Какие продукты не любит мозг?

За отказ от фастфуда, тортов и пирожных мозг отблагодарит ясностью и остротой мышления. /Фото: res.cloudinary.com