17 остроумных бытовых хитростей, которые хоть раз в жизни, да пригодятся

Гениальные лайфхаки, о которых должен знать каждый.
Как показывает практика, полезные «жизненные» советы нет-нет, да и пригодятся. Как оптимизировать место к квартире или же усилить звучание музыки в смартфоне - об этих и других полезных лайфхаках далее в обзоре.
1. Инструменты для уборки
Крошечные инструменты для уборки в раме.
В оконных рамах обычно скапливается очень много пыли и мусора, которые приходится долго вымывать, неоднократно меняя воду. Чтобы ускорить процесс уборки, сделайте из фольги некое подобие совка и сметайте в него пыль с помощью небольшой малярной кисти. Таким образом можно вымести большую часть пыли.
2. Защита от пыли
Защита от пыли в процессе бурения стен.
Прикрепите бумажный листок или конверт к стене, если вам нужно заменить розетку или просверлить дырку в стене. В результате пыль и мусор окажется на бумаге, а пол и стены останутся максимально чистыми.
3. Чистые руки
Есть закуски палочками.
Любители полакомиться снеками за компьютером или перед телевизором знают, что на пальцах остается жир и приправы, которые впоследствии окажутся на пульте или клавиатуре. Чтобы есть и не пачкать руки, используйте китайские палочки. Со стороны выглядит странно, но это правда очень удобно.
4. Уменьшить вырез
Уменьшить вырез на платье.
Если вырез на платье или кофте кажется вам слишком откровенным, а под рукой нет булавки, воспользуйтесь пусетами из собственных ушей.
5. Хрустящие хлопья
Хитрый рецепт хлопьев с молоком.
Положите в тарелку с хлопьями кусочек льда. Такая хитрость позволит остудить молоко, а кукурузные хлопья не размокнут и останутся вкусными и хрустящими.
6. Контейнер для линз
Альтернативное использование контейнеров для линз.
Контейнер для линз на удивление многофункциональный предмет. Если вы часто красите ресницы и брови в домашних условиях, используйте контейнеры для смешивания краски. Также в таких ячейках удобно смешивать косметические средства. Если собираетесь в короткую поездку и не хотите брать с собой всю косметичку, заполните ячейки контейнера нужными косметическими средствами.
7. Держатели для крышек
Крючки для крышек.
Прикрепите крючки к дверцам кухонных шкафчиков и храните там крышки от кастрюль и сковородок. Такая хитрость позволит превратить дверцы из бесполезных декоративных деталей в функциональные системы хранения.
8. Маркировка наушников
Маркировка наушников.
Используйте резинки разного цвета, чтобы всегда быстро и безошибочно определять где правый, а где левый наушник. Если на ваших наушниках нет резинок, сделайте на проводах небольшие, но яркие пометки лаком для ногтей.
9. Усилитель динамика
Усилитель динамика смартфона.
Если в дороге у вас сломалась магнитола, включите радио или музыку на телефоне. А для того чтобы усилить звук его динамика, сделайте простой усилитель из обычного картонного стаканчика. Конечно такой динамик не сравнится полноценными музыкальными колонками, но все же лучше, чем ехать в тишине.
10. Крючок для одежды
Самодельный крючок для одежды.
Если в туалетной кабинке нет крючка для одежды, вы можете сделать его самостоятельно за одну минуту. Для этого вам понадобятся ваши ключи, самый плоский из которых нужно поместить в любую отверстие.
11. Фиксация кабеля
Фиксация кабеля зарядки.
Если вы устали от того, что кабель зарядного устройства при малейшем телодвижении вываливается из гнезда зарядки, воспользуйтесь липучками. Одну часть нужно приклеить возле штекера зарядного устройства, а другую непосредственно вокруг гнезда.
12. Вкусный попкорн
Добавить масла в попкорн.
Если вы хотите добавить в попкорн масла или сиропа, воспользуйтесь трубочкой. Такая хитрость позволит жидкости добраться до самой средины.
13. Простая экономия
Пластиковые упаковки.
Если кетчуп или майонез, упакованный в пластиковую бутылку, внезапно закончился, разрежьте контейнер. Вы увидите, что на его стенках еще много продукта, который просто не выдавливается. То же самое касается шампуней и гелей для душа.
14. Глажка
Экспресс глажка за две минуты.
С помощью утюжка для выпрямления волос можно быстро и очень легко погладить воротник, манжеты и другие небольшие участки одежды. Этот процесс займет буквально несколько минут.
15. Удлинение шторы
Удлинение шторки для ванны.
Шторка для ванны оказалась несколько короче, чем вы планировали? Не расстраивайтесь, в этой ситуации вас выручат дополнительный ряд колец. Прикрепите к каждому основному кольцу по одному дополнительному и шторка опустится на 3-4 сантиметра.
Видео-бонус:
16. Крючок
Самодельный крючок для картин.
Используйте кольца-ключи от жестяных банок, чтобы повесить на стену картину или любой другой предмет.
17. Следы от дезодоранта
Следы от дезодоранта на одежде.
Свежие следы от дезодоранта, легко очищаются с помощью капронового чулка или носка. Главное условие - носок должен быть чистым. Скрутите капроновое изделие в шарик и хорошо потрите загрязненные участки.
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