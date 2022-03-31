Очень оригинальный способ выращивания баклажанов в бутылках позволит сэкономить место на огороде или же выращивать овощи прямо на балконе, если есть такое желание!
У бутылок 5 л (лучше 10 л) отрежьте дно. Возле горлышка на бутылке сделайте отверстия паяльником или горячим гвоздём для оттока лишней воды.
Подвесьте бутылки на проволоку вверх дном.
Высадите подросшую рассаду баклажанов в горлышко (на рассаде должно быть хотя бы по 4-5 настоящих листочков). Сверху засыпьте питательный грунт.
Примерно через 2 месяца растения подрастут и будут тянуться наверх.
И в конце концов дадут урожай!
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Как вырастить баклажаны на балконе
Очень оригинальный способ выращивания баклажанов в бутылках позволит сэкономить место на огороде или же выращивать овощи прямо на балконе, если есть такое желание!
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