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Как вырастить баклажаны на балконе

Очень оригинальный способ выращивания баклажанов в бутылках позволит сэкономить место на огороде или же выращивать овощи прямо на балконе, если есть такое желание!

Как вырастить баклажаны на балконе

У бутылок 5 л (лучше 10 л) отрежьте дно. Возле горлышка на бутылке сделайте отверстия паяльником или горячим гвоздём для оттока лишней воды.

Как вырастить баклажаны на балконе

Подвесьте бутылки на проволоку вверх дном.

Как вырастить баклажаны на балконе

Высадите подросшую рассаду баклажанов в горлышко (на рассаде должно быть хотя бы по 4-5 настоящих листочков). Сверху засыпьте питательный грунт.

Как вырастить баклажаны на балконе

Примерно через 2 месяца растения подрастут и будут тянуться наверх.

Как вырастить баклажаны на балконе

И в конце концов дадут урожай!

Как вырастить баклажаны на балконе
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выращиваниеБаклажаны
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