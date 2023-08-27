Мистические загадки, разрешить которые не могут до сих пор

Наука и технология развиваются невероятно быстро — мы летаем в космос, приземляемся на других планетах и вплотную подошли к разрешению загадки вечной жизни. Однако, миру все еще есть, чем удивить человека. Некоторые из представленных ниже мистических странностей пугают и ставят ученых в тупик вот уже не один десяток лет — и нет ни малейшего признака того, что они будут разрешены когда бы то ни было. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
Звуки Таоса
В небольшом городке Таос, Нью-Мексико, жители часто слышат странный, необъяснимый звук. Описывается он как работа дизельного двигателя — но, и это самое странное, никакие электронные приборы зафиксировать его не могут. Для аудиотехники звука просто не существует, а вот обычные люди слышат его очень хорошо.
Рукопись Войнича
Эта странная рукопись была написана на языке, расшифровать который не могут уже много веков. Притом, профессиональный лингвоанализ показал, что на страницах манускрипта — реальный язык, а не какая-то абракадабра. Кроме того, рисунки изображают странных существ и странные растения, которых просто не существует в природе.
Джек Потрошитель
Вы наверняка слышали историю маньяка, который убил 11 женщин. Загадка этого психопата так никогда и не была разрешена, хотя бились над ней все лучшие умы того времени.
Бермудский треугольник
Конечные вершины треугольника — Майами, Бермудские острова и Пуэрто-Рико. Здесь гибли корабли и самолеты, но ученые до сих пор не понимают причин.
Тамам Шуд
Еще в декабре 1948 года неизвестный мужчина был найден мертвым в пригороде небольшого городка Аделаида, Австралия. В его кармане полицейские нашли листок с надписью Tamam Shud — это часть из рубаи Омара Хайяма, которую можно перевести как «Конец». Личность мужчины не смогло установить ни одно государство мира.
Зодиак
И еще один маньяк, так и не найденный властями. Этот сумасшедший любил присылать в полицию зашифрованные письма — большая часть посланий не расшифрована до сих пор.
Ронгоронго
Остров Пасхи, на котором обнаружены загадочные монументы, содержит и еще одну загадку — набор глифов Ронгоронго. Над расшифровкой древних символов бились ученые многих стран, без малейшего результата.
Лохнесское чудовище
На протяжении веков люди слышали историю озера Лох-Несс. Здесь определенно обитает что-то, еще не виданное нами — вот только поймать его никак не удается.
Йети
Легендарное создание, которое видели многие охотники в горах. Йети, бигфут, снежный человек — что это? Пропущенная ступень эволюции? Мираж?
Туринская плащаница
Кусок ткани с отпечатком (якобы) лица Иисуса Христа. Ученые, в принципе, допускают возможность того, что лицо мертвого человека и в самом деле могло бы отпечататься на хлопке — но вот в личности умершего никаких точных заявлений сделано быть не может.
Атлантида
Большая часть научного сообщества сходится в единой мысли — Атлантида была всего лишь иносказанием в устах Платона, описывающего идеальное государство. И, тем не менее, поиски затонувшей цивилизации не прекращаются.
WOW
Техник Джерри Эхман работал над одним из проектов Уэслианского университета в Огайо, когда получил сильный сигнал прямо из космоса — точнее, из созвездия Стрельца. Передача шла целых 72 секунды и получила наименование WOW (аналог русскому «Ничего себе!»). К сожалению, второй раз сигнал не повторялся.
Д.Б. Купер
Идеальное преступление, поставившее в тупик всех криминалистов США. Д.Б. Купер угнал самолет и потребовал выкуп в $ 200 000 и несколько парашютов. Власти решили сотрудничать. Получив все необходимое, преступник выпрыгнул из самолета — его больше никогда не видели.
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