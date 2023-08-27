Мистические загадки, разрешить которые не могут до сих пор

Наука и технология развиваются невероятно быстро — мы летаем в космос, приземляемся на других планетах и вплотную подошли к разрешению загадки вечной жизни. Однако, миру все еще есть, чем удивить человека. Некоторые из представленных ниже мистических странностей пугают и ставят ученых в тупик вот уже не один десяток лет — и нет ни малейшего признака того, что они будут разрешены когда бы то ни было. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.









Звуки Таоса

Рукопись Войнича

Джек Потрошитель

Бермудский треугольник

Тамам Шуд

Зодиак

Ронгоронго

Лохнесское чудовище

Йети

Туринская плащаница

Атлантида

WOW

Д.Б. Купер