Обманы фабрики грез: 5 идеальных голливудских кинопар, которые в реале друг друга терпеть не могли

Знаменитые голливудские кинопары, которые не находили общего языка на съемках | Фото: kino-teatr.ru и hronika.infoз

Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей в фильме *Грязные танцы* | Фото: levin-foto.ru

Кадр из фильма *Грязные танцы* | Фото: tele.ru

Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей в фильме *Грязные танцы* | Фото: tele.ru

Кадры из фильма *Грязные танцы* | Фото: tele.ru

Кадр из фильма *Ромео+Джульетта* | Фото: film.ru

Клэр Дэйнс и Леонардо ди Каприо | Фото: cosmo.ru

Кадр из фильма *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: filmz.ru

Кларк Гейбл и Вивьен Ли в фильме *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: kino-teatr.ru

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон | Фото: kp.ru

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон | Фото: hronika.info

Дастин Хоффман и Мерил Стрип | Фото: kleo.ru

Кадр из фильма *Крамер против Крамера* | Фото: brandnewday.ru