Обманы фабрики грез: 5 идеальных голливудских кинопар, которые в реале друг друга терпеть не могли

Знаменитые голливудские кинопары, которые не находили общего языка на съемках | Фото: kino-teatr.ru и hronika.infoз
Эти пары на экране выглядели так гармонично и трогательно, что заставляли рыдать от умиления миллионы зрительниц. Вряд ли кто-то из них мог усомниться в том, что их на самом деле связывают романтические отношения. И никто не догадывался о том, что на съемочной площадке действительно кипели нешуточные страсти, вот только их причиной было вовсе не взаимное притяжение…
Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей в фильме *Грязные танцы* | Фото: levin-foto.ru
Кадр из фильма *Грязные танцы* | Фото: tele.ru
В 1980-х гг. тысячи девчонок мечтали о таких отношениях, как у героев Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей в легендарном фильме «Грязные танцы». Но если бы они увидели, как актеры общались во время съемок, им бы пришлось пережить жестокое разочарование. На самом деле 35-летний Патрик Суэйзи на дух не переносил свою юную и неопытную партнершу, которая то и дело устраивала истерики и срывала съемочный процесс. До этого они уже снимались вместе в фильме «Красный рассвет» и уже тогда невзлюбили друг друга. Актер, который был старше нее на 8 лет, все время поучал Дженнифер, что выводило ее из себя.
Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей в фильме *Грязные танцы* | Фото: tele.ru
Кадры из фильма *Грязные танцы* | Фото: tele.ru
На съемочной площадке «Грязных танцев» конфликт усугубился. «Эта капризная девчонка заставляла нас повторять одну и ту же сцену снова и снова. Она вела себя как ребенок. То начинала хохотать – ей все казалось смешным – и никак не могла остановиться, а то принималась рыдать, едва услышав критическое замечание в свой адрес», – жаловался актер. К концу съемок они уже не разговаривали друг с другом. Тем не менее неприязнь актеров осталась за кадром, а «Грязные танцы» стали одним из самых популярных романтических фильмов ХХ в. Актеры помирились спустя несколько лет: Патрик Суэйзи признался, что его партнерша «сделала фильм», а Дженнифер Грей сказала, что опыт работы с этим актером был просто бесценным.
Кадр из фильма *Ромео+Джульетта* | Фото: film.ru
Клэр Дэйнс и Леонардо ди Каприо | Фото: cosmo.ru
Леонардо ди Каприо и Клэр Дэйнс посчастливилось исполнить роли, о которых мечтают многие актеры, – Ромео и Джульетты. Однако на съемочной площадке не было места нежности – между главными героями летали молнии. Актриса не воспринимала всерьез ди Каприо, считая его незрелой личностью. А он в свою очередь постоянно отпускал шуточки в адрес своей партнерши по поводу ее зажатости и напряженности в кадре и называл ее злостной истеричкой. Впечатления от совместной работы были настолько неприятными, что Клэр Дэйнс в дальнейшем отказалась сниматься вместе с Леонардо ди Каприо в «Титанике».
Кадр из фильма *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: filmz.ru
Кларк Гейбл и Вивьен Ли в фильме *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: kino-teatr.ru
В любовь Скарлетт и Ретта Батлера не поверить было невозможно – Вивьен Ли и Кларк Гейбл на экране выглядели идеальной парой. А в реальной жизни они друг друга терпеть не могли. Актриса считала своего партнера снобом, и он действительно вел себя с ней заносчиво и высокомерно – ведь его утвердили на роль сразу же, а она была всего лишь одной из тысячи претенденток на роль Скарлетт и казалась ему слишком молодой и неопытной. Он высмеивал ее английский акцент и показную чопорность, а она целовалась с ним, превозмогая тошноту, – Гейбл все время ел чеснок и пил виски. Правда, позже их отношения наладились.
Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон | Фото: kp.ru
Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон | Фото: hronika.info
Когда на экраны вышел сериал «Секретные материалы», зрители были уверены в том, что у актеров, исполнивших главные роли, был роман и в реальной жизни. Однако на самом деле на съемочной площадке они вели себя по отношению друг к другу очень прохладно. Дэвида Духовны возмущала отстраненность партнерши, а Джиллиан Андерсон не могла скрыть своего недовольства тем, что она все время оставалась на втором плане и получала зарплату вдвое меньше, чем у ее партнера. Со временем все конфликты сгладились и страсти улеглись.
Дастин Хоффман и Мерил Стрип | Фото: kleo.ru
А вот у Мерил Стрип и Дастина Хоффмана не было причин для личной неприязни, зато было немало разногласий на профессиональной почве. Оба были первоклассными актерами, но вполне оправдывали название фильма «Крамер против Крамера». На съемках они постоянно конфликтовали из-за того, что актриса пыталась вносить правки в сценарий и переписывать диалоги, так как была недовольна трактовкой образа своей героини, а Дастина Хоффмана это выводило из себя – ему казалось, что при этом ущемляют его актерские права. Но результат того стоил – фильм получил 5 «Оскаров», причем двумя из них наградили главных героев, но даже это их не примирило. Они так и не смогли найти общий язык. «Позже я поняла, что он был зол на меня. Тогда я не знала этого и до сих пор не знаю почему», – говорила актриса спустя много лет. А Дастин Хоффман признавался: «Она казалась такой надменной и высокомерной. В какие-то моменты я ее просто ненавидел».
Кадр из фильма *Крамер против Крамера* | Фото: brandnewday.ru
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