Тайны шведского стола в отелях all inclusive: акула вместо форели, чрезмерный декор и др.

Райское изобилие шведского стола/
Система обслуживания «все включено» привлекает многих туристов при выборе отеля, ведь действительно удобно заплатить один раз и наслаждаться отпуском по полной программе. Не секрет, что значительную часть расходов на отдыхе составляют еда и напитки, и шведский стол кажется выгодным предложением. Что же можно ожидать от гостиничных скатертей-самобранок?
Повара, имеющие опыт работы в системе недорогого общественного питания, делятся, что чаще всего отели приобретают самые дешевые продукты. Желая сэкономить, многие закупщики не гнушаются ничем: недозревшие фрукты, «кормовые» виды овощей, продукты с генетически модифицированными организмами. Еда из магазинов и оптовых складов, попавшая под списание, также может оказаться на гостиничной кухне, а потом и в тарелке гостей. Какие же именно трюки применяют работники отельных кухонь?
1. Индейка вместо красного мяса
Мясо на поверку может оказаться более дешевой индейкой. /Фото: delightfulemade.com
Плотная, эластичная текстура мяса этой рождественской птицы позволяет обжаривать его несколько раз подряд. Вот и повод задуматься, был ли съеденный стейк изготовлен из бычка, питавшегося органическими кормами и зерном, или из пернатого, спасшего когда-то переселенцев из Старого Света от голода.
2. Акула – та же рыба
В готовом виде мясо акулы едва можно отличить от обычной рыбы. /Фото: 2.bp.blogspot.com
Увы, есть большая вероятность того, что сочная форель и другая местная рыбешка вовсе не скакала вверх по чистейшим ручьям и не плескалась в тихих бухтах и заводях. Под их видом могли подать акулье мясо, предварительно отваренное в подсоленной воде для избавления от специфического горьковатого привкуса.
После такой обработки и сдобренное соусом блюдj из акулы чрезвычайно сложно отличить от рыбных. Более того, в тканях акулы накапливаются ртуть и другие токсичные вещества, поэтому детям и беременным женщинам нужно есть его как можно меньше. А ведь многие ездят в турецкие и прочие all inclusive с малышами или в ожидании прибавления.
3. Вчерашнее мясо под новым соусом
Сложно проверить, не оказалось ли старое мясо подано под новым соусом. /Фото: ktwchamber.ge
Ежедневно со столов, ломящихся от изобилия, обратно на кухню отправляется около полусотни килограмм мяса, оставшегося несъеденным. Выбрасывать его – расточительство, которое большинство отелей не могут себе позволить. Поэтому вчерашний соус тщательно смывается с кусочков мяса, и для них готовится новая подлива. Как говорится, новый день - новая приправа.
4. Фарш месят ногами
Кто знает, как месили фарш для этой закуски... /Фото: nasil.com
Турецкие сырые котлеты «чий кёфте» - довольно трудоемкое в приготовлении блюдо. Фарш для них необходимо месить вручную минимум час, по традиции эту тяжелую работу делают мужчины. На кухнях объемы все же немаленькие – на день нужно приготовить как минимум 20 килограмм котлет, состоящих из говяжьего фарша, булгура, овощей, орехов, масла, лимонного сока и зелени со специями.
Для облегчения процесса и достижения нужной консистенции ингредиенты закладывают в огромный казан, и затем младшие по кухне залезают в него и перемешивают фарш ногами, на которые надеты полиэтиленовые пакеты. Остается надеяться, что пакеты чистые и достаточно прочные.
5. Безотходное производство
Иногда лучше не знать, как делают котлеты. /Фото: vkusjizni.com
В мясном цеху приветствуется полное использование туши. А лучше всего нежелательные компоненты маскируются в фарше. Так что в котлеты могут попасть не только рекомендованные технологами шейка, лопатка, бедро, окорок или корейка, но и части вроде челышка, которое больше пригодно для супов и бульонов, либо телячью грудинку, в которой много соединительной ткани и жира. Поэтому из всего разнообразия мясных блюд на шведскому столе стоит выбрать себе целый кусок мяса, а не котлетку, какой бы аппетитной она ни казалась.
6. Свежевыловленные… из консервной банки
Консервированный кальмар вместо свежего – все способы сэкономить идут в ход. /Фото: assets.marthastewart.com
Аппетитные кольца кальмаров в панировке, филе и рулеты из судака – эти водные обитатели могли покинуть естественную среду обитания намного раньше, чем сегодняшним утром. Зачастую более дешевые консервированные мясо кальмаров и рыбу вымачивают в пиве, а затем готовят обычным способом.
7. Картошки везде понемножку
Пятьдесят оттенков картошки. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Картофель – недорогой крахмалистый овощ, калорийный и сытный. Повара в отелях кладут его как минимум в три дневных блюда, и три человека на кухне целый день только и делают, что чистят картошку. Вот и причина привезенных из отпуска лишних килограммов – углеводов, хоть и сложных, в меню бывает с избытком.
8. Торты-франкенштейны
Иногда стоит отказаться от сладкого во имя здоровья, а не фигуры. /Фото: ilovetravel.com.ua
Вчерашние торты, оставшиеся невостребованными, убирают с витрин. А потом остатки смешивают заново, украшают ягодами, кусочками фруктов, шоколадными каплями, пралине и взбитыми сливками. И восставшие из небытия десерты отправляются обратно на витрину – возможно, в новом наряде они покажутся гостям более аппетитными, и им не придется наряжаться на следующий день.
9. Салаты с майонезом
В салат-баре отелей лучше выбирать закуски без майонеза. /Фото: heryerdentatil.com
В салаты нередко идут овощи, уже не подходящие для красивых нарезок, вялая зелень, а также остатки блюд с прошлого дня. А раз уж не самая благонадежная основа еще и щедро заливается майонезом, который является благоприятной средой для размножения бактерий, не стоит добровольно рисковать и накладывать себе на тарелку майонезные салаты. Их можно поесть и дома, в новогодние праздники – больше уверенности в происхождении и качестве составляющих.
10. Любить глазами
Красивые композиции так и говорят: dolce vita. /Фото: svadbadoiposle.com
Многим гостям all inclusive знакомы хитроумно вырезанные композиции из арбузов и тыквы, украшающие столы с блюдами и закусками. Повара считают, что на 20 блюд приходится около 50 единиц декора. Отели ежедневно несут расходы на съедобные украшения, но они окупаются сполна. Здесь они рассчитывают на то, что радующие глаз композиции настроят клиентов на наслаждение жизнью, в том числе и едой. И нужно признать – они знают, что делают, ведь это работает.
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