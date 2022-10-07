История имён в культовых фильмах

В хитросплетениях зашифрованных имен разбирался блогер Виталий Дубогрей: «А замечали ли вы, что в некоторых фильмах имена персонажей, которые им дали авторы, несут в себе свой смысл? Да, эти имена можно назвать говорящими. И если сразу разгадать ребус, заложенный авторами в имя, то в нем можно увидеть скрытый спойлер если уж не к самому фильму, то, по крайней мере, к его герою. Самый громкий пример — Джон Коннор из “Терминатора” Джеймса Кэмерона».











Инициалы JC совпадают с инициалами Иисуса Христа (Jesus Christ). Джон Коннор — спаситель. И об этом совпадении, собственно, говорится во втором фильме.







Имя Дарт Вейдер из «Звездных войн» — Darth Vader. Многие в нашей стране ассоциируют имя с ефремовским Даром Ветером. Но вряд ли режиссер фильмов Джордж Лукас заимствовал имя главного злодея из «Туманности Андромеды». Хотя кто знает. Лукас как-то признавался, что на создание «Звездных войн» его вдохновила кинофантастика Клушанцева.



А вот происхождение имени темного лорда фанаты объясняют так: Darth — это видоизмененное английское dark (темный). А Vader — это, опять же, видоизмененное немецкое слово vater, которое переводится как «отец». Темный папа — чем не спойлер для любителей головоломок. Кстати, сам Лукас подтверждает именно эту версию происхождения имени.

Еще один замечательный фантастический фильм — «Эффект бабочки» Эрика Бресса. Главного героя зовут Эван Треборн — Evan Treborn. Если переставить в имени всего одну букву или быстро его произносить, то получается Event Reborn, что можно перевести как «Возрождающий события».Следующий фильм — «Голодные игры» Гэри Росса. В нем главную героиню зовут Китнисс Эвердин — Katniss Everdeen. Katniss — растение стрелолист. Героиня фильма даже употребляет корни этого растения в пищу.Но вот что еще интересно. Латинское название растения — saggitaria, что очень созвучно с Sagittarius — латинским названием зодиакального созвездия Стрелец. А Китнисс очень неплохо стреляла из лука.А помните, как зовут провидцев в фантастическом детективе «Особое мнение» Стивена Спилберга? Агата, Артур и Дэшил. Думаете, случайные имена? А если вспомнить тех, кто всегда знал имена преступников, — авторов популярных детективных произведений? Агата Кристи, Артур Конан Дойл и Дэшил Хэммет . Еще один пример — фильм «Начало» Кристофера Нолана. Вспомните имена главных героев фильма — Dom, Robert, Eames, Ariadne, Mal и Saito. Из их имен легко складывается слово DREAMS, которое с английского переводится как «сны».Уместно вспомнить еще об одном фильме с целым коллективом говорящих имен — это фильм «Куб» Винченцо Натали из 90-х, в котором группа людей пыталась выбраться из непонятной ловушки. Имена героев фильма: Holloway, Alderson, Rennes, Quentin, Kazan, Leaven, Worth.А теперь сравните их с вот этим списком интересных заведений. HM Prison Holloway — крупнейшая женская тюрьма в Западной Европе, FPC Alderson — федеральная тюрьма в Западной Вирджинии , Prison des femmes de Rennes — крупнейшая женская тюрьма в Европе, San Quentin State Prison — Государственная тюрьма на мысе Сан-Квентин в Калифорнии, Казанская психиатрическая больница — психбольница для лечения и реабилитации психически больных лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, United States Penitentiary, Leavenworth — федеральная тюрьма в Канзасе. То есть все герои названы в честь тюрем. Более того, можно покопаться в специфике той или иной тюрьмы и сравнить ее с характером соответствующего героя.Еще один фильм, заслуживающий отдельного разбора всех скрытых смыслов, — «Матрица» братьев (сестер) Вачовски.Начнем, конечно же, с главного героя — Нео (Neo). В переводе с греческого означает «новый». Кроме того, это анаграмма английского слова one. А еще в этом имени можно увидеть отсылку к малоизвестному у нас фильму Тима Кинкейда 1986 года «Катастрофа роботов», где главный герой по имени Нео организовал сопротивление людей против гнета машин.Его имя в мире матрицы было Томас Андерсон. Андерсон — отсылка к греческому слову andros — сын человеческий, а Томас — английский аналог имени Фома (Фома неверующий). Остальные персонажи тоже имеют свои отсылки. Морфеус, понятное дело, отсылка к Морфею — древнегреческому богу снов.А вообще, в «Матрице» очень много отсылок к Библии, которые могут объяснить действия героев.В фильме «Сердце ангела» Алана Паркера наниматель частного детектива в начале фильма представился как Луи Цифер (Louis Cyphre) — Люцифер, что в самом начале фильма указывает на то , кто пришел к Гарри Ангелу.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)