Это жизнь среднего класса, быт женщин, которые находятся в пространстве между исламской идеологией и самовыражением. Очень талантливые работы иранского фотографа Невши Таваколян. Она лауреат премии Карминьяк 2014 года, от которой, правда, отказалась.
Утренний марафет.
Бита и ее подруга Шабнам в офисе пластического хирурга в Тегеране.
Мотивационная конференция на тему успеха.
Девушка пытается посмотреть на фотографию женщины, скрытую под белой бумагой. По исламским законам Ирана запрещено показывать женские тела на публике.
Наджиех и ее сыновья на параде празднования 35-летия исламской революции на площади Свободы.
Молодая пара.
В Иране один из самых высоких уровней разводов в мире, суды не в состоянии справиться с многочисленными случаями.
Портрет Сомайех, 32-летней разведенной учительницы.
Али, ветеран войны, и его дочь Хадис на ее восьмом дне рождения. Али воевал на фронтах ирано-иракской войны семь лет, присоединившись в качестве добровольца, когда ему было 16. «Мое тело вернулось домой, — говорит он, — но мой дух остался там».
Перекур у девушек между лекциями в университетском городке.
Наджиех на волонтерской работе по организации питания в школе в бедном районе Тегерана. Она и ее семья, все члены которой очень религиозны, часто помогают бедным.
Фотограф Невша Таваколян.
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Ислам, сигареты и ботокс — повседневная жизнь женщин в Иране
Это жизнь среднего класса, быт женщин, которые находятся в пространстве между исламской идеологией и самовыражением. Очень талантливые работы иранского фотографа Невши Таваколян. Она лауреат премии Карминьяк 2014 года, от которой, правда, отказалась.
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