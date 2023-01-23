Ислам, сигареты и ботокс — повседневная жизнь женщин в Иране

Это жизнь среднего класса, быт женщин, которые находятся в пространстве между исламской идеологией и самовыражением. Очень талантливые работы иранского фотографа Невши Таваколян. Она лауреат премии Карминьяк 2014 года, от которой, правда, отказалась.











Утренний марафет.







Бита и ее подруга Шабнам в офисе пластического хирурга в Тегеране.







Мотивационная конференция на тему успеха.







Девушка пытается посмотреть на фотографию женщины, скрытую под белой бумагой. По исламским законам Ирана запрещено показывать женские тела на публике.







Наджиех и ее сыновья на параде празднования 35-летия исламской революции на площади Свободы.







Молодая пара.



В Иране один из самых высоких уровней разводов в мире, суды не в состоянии справиться с многочисленными случаями.







Портрет Сомайех, 32-летней разведенной учительницы.







Али, ветеран войны, и его дочь Хадис на ее восьмом дне рождения. Али воевал на фронтах ирано-иракской войны семь лет, присоединившись в качестве добровольца, когда ему было 16. «Мое тело вернулось домой, — говорит он, — но мой дух остался там».







Перекур у девушек между лекциями в университетском городке.







Наджиех на волонтерской работе по организации питания в школе в бедном районе Тегерана. Она и ее семья, все члены которой очень религиозны, часто помогают бедным.







Фотограф Невша Таваколян.



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