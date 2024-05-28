9 исторических мифов, в которые вы до сих пор верите

История человечества всегда являлась и будет являться предметом спорным. Историки ругаются и спорят буквально по каждому поводу, будь то историческая интерпретация или оценка того или иного события, процесса, личности. Но, как бы там ни было, все историки сходятся во мнении, что следующие 9 «фактов» об исторических личностях являются неправдой.

Миф: Наполеон Бонапарт был маленького роста.Факт: на самом деле рост французского императора был 170 см.Миф: Винсент Ван Гог отрезал себе ухо.Факт: художник отрезал себе лишь кусочек мочки . Миф: Альберт Эйнштейн плохо учился в школе.Факт: будущий физик учился хорошо, особенно преуспел в естественных науках и математике.Миф: Томас Эдисон изобрел электрическую лампочку.Факт: Эдисон придумал метод , который позволял лампочке долго гореть.Миф: Сальери завидовал Моцарту.Факт: Сальери был придворным дирижером, так что он был более успешен, чем Моцарт.Миф: идея о силе тяжести Исааку Ньютону пришла, когда ему на голову упало яблоко.Факт: яблоко упало на землю рядом с ним . Но именно его падение навело ученого на гениальную мысль.Миф: Фернан Магеллан совершил первое известное кругосветное путешествие.Факт: он умер на половине пути . А его экспедиция закончила его дело.Миф: Клеопатра была египтянкой.Факт: Клеопатра происходила из македонской династии Птолемеев.Миф: Микки Мауса придумал и нарисовал Уолт Дисней.Факт: знаменитого мышонка придумал Аб Айверкс , художник студии.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)