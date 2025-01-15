Как в кино появились пощечины, пинки, погони: Особенности стиля слэпстик

Безотказный способ рассмешить зрителя – нелепо упасть, получить затрещину или пинок, сломать что-нибудь ценное (и желательно все-таки упасть, и лучше бы в грязь, тем более, если облачен в парадный костюм). Испокон веков этими приемами пользовались артисты ярмарок и площадей – чем утомлять публику длинными диалогами, куда лучше подарить им возможность посмеяться над неловким неудачником.
Над чем смеялись кинозрители сто лет назад
Речь не идет о явлении из киноискусства забытого прошлого – этот жанр комедии благополучно существует и сегодня, разве что популярность его стала меньше: в начале XX века в жанре слэпстик, или комедия пощечин, буффонада, снимали все комедии. Это, в общем-то, легко объяснимо: первые десятилетия своего существования кинематограф оставался «немым», и рассмешить зрителя с помощью слов было практически невозможно (хотя текстовые вставки, разумеется, поддерживали общее настроение картины).
Если в комедиях того времени никто друг друга не толкал, не ронял и не пинал, это и комедией-то не считалось. Источник: pinterest.com
Зритель не хотел читать шутки, он хотел смеяться над действиями, и множество черно-белых фильмов до начала эры звукового кино без конца воспроизводили в разных вариациях сценки, над которыми человечество хохочет в силу своей природы: что поделать, мы не можем не смеяться над неуклюжим падением или ломающим клише поединком, да и вообще при виде разных неприятностей у героя, на которые он реагирует слишком экспрессивно, избыточно.
В общей массе кинокомедий, которые основаны на физически активном поведении персонажей на экране, выделяются комедии пощечин (слэпстик), которые подразумевают регулярное получение персонажами затрещин и пинков (впрочем, обычно безвредных для здоровья или самочувствия).
Кто создавал «комедии пощечин»
Вообще-то слэпстик – это такое деревянное изобретение клоунов прошлого: скрепленные между собой деревянные палочки; если их резко сомкнуть, издают громкий звук, похожий на звон пощечины. Во время представлений слэпстики позволяли усилить эффект от оплеухи, «получаемой» одним из клоунов – другой задействовал этот акустический прибор, непосредственно во время «удара», который мог быть совсем незначительным и беспокойства актеру не причинял – зрителям было достаточно замаха и треска слэпстика.
У немого кино было не так много возможностей заставить зрителей посмеяться.
Оттуда традицию переняли драматурги, и вот она появилась в кино. Можно сказать, что создателями жанра стали сами братья Люмьеры – уже в фильме с первого их показа, «Политый поливальщик», реализован вечный сюжет проказы, насмешки одного персонажа над другим, обнаружения виновника и заслуженного возмездия. Прибавим ко всему тот факт, что смешили кинозрителей по-настоящему гениальные актеры и актрисы. Прежде чем найти свой уникальный стиль, Чарли Чаплин, например, годами снимался в комедиях подобного рода.
С 1910 года набирали популярность комедии с Максом Линдером в главной роли, комедии, в которых героем был молодой денди, чей образ оказался лишен привычной для жанра карикатурности. Было все равно смешно – в нелепые ситуации попадал уже не гротескный персонаж, а некто похожий на зрителя, и происходящее на экране вполне можно было примерять на себя, а то и вспоминать похожие случаи. Это работало, фильмы с участием Линдера имели огромный успех.
Чарли Чаплин, звуковое кино и дальнейшая история комедий
Образ Бродяги, созданный Чарли Чаплиным, был похож на персонажей Макса Линдера, разве что этот новый «денди» оказался несколько потрепан жизнью и потерял лоск. Свою карьеру Чаплин начинал в компании «Кистоун», ею руководил Мак Сеннет, режиссер, который специализировался на комедиях в жанре слэпстика. Он создал ряд правил, обеспечивавших фильмам успех: настаивал, чтобы на экране постоянно происходило какое-либо действие, следил, чтобы сцены не оказывались чересчур затянутыми, заставлял актеров играть как можно динамичнее.
Том и Джерри - типичные персонажи комедии пощечин. Источник: esouboury.ez
Не сразу, но все же став в «Кистоун» одним из главных актеров, Чаплин в итоге пошел по своему пути, правда, взяв многое из опыта работы с Сеннетом. Новые образы у него были не настолько грубы и однозначны, как предполагалось для комедий того времени, герои демонстрировали сложный характер, многогранность, даже трагичность, что, впрочем, не отменяло и приемов из «комедии пощечин». Одним из самых любимых стало пнуть сзади того, кто выше и крупнее персонажа Чаплина.
Джим Керри тоже перенял многое из опыта актеров начала прошлого века. Источник: pinterest.com
Споткнуться, упасть, получить тортом в лицо, пускаться в погоню или удирать от преследователей, стукнуть противника, принять удар самому, и все это динамично, когда одно действие сменяется другим, по Сеннету, – эти формулы работали безотказно вплоть до появления звукового кино. Когда актеры наконец «заговорили» с экрана, комедий в стиле слэпстик стало меньше, но мир кино они не покинули, не говоря уже о мультфильмах. «Микки Маус», «Дональд Дак», «Том и Джерри», а за ними и «Ну, погоди!» – яркие примеры того, что «комедия пощечин» не устаревает.
