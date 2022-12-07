С нами не соскучишься!

8 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    ницшеанство проповедуем?Какие традиции зо...
  • Sobering
    IQ это всего лишь память, но не интеллект. А вот излишние углеводы приводят быстро к финалу сосуды и мозг.7 неожиданных при...
  • Алиса Майская
    "Секрет стройности француженок" в сказках о стройности француженок. Автор, побывайте во Франции,  желательно в глубин...В чем секрет стро...

Как может выглядеть подъем Титаника из глубины океана

35 лет назад батискафы впервые увидели на дне легендарный «Титаник». Попытки поднять судно на поверхность обсуждались неоднократно. Сравнительно недавно группа энтузиастов предложила очередной метод поднять затонувшего корабля и даже сделала обоснование процесса.

Как может выглядеть подъем Титаника из глубины океана

Первые проекты спасения «Титаника» предлагались еще до того, как был обнаружен сам корабль.

Как может выглядеть подъем Титаника из глубины океана

Ученые собирались применить жидкий азот, чтобы заморозить сломанный пополам корпус, подвести под обломки специальные понтоны, использовать электричество. В кино неоднократно показывался процесс подъема: К сожалению, показанное в ролике вряд ли когда-то произойдет в реальности. На данный момент эксперты считают, что легендарный корабль распадется еще на несколько частей к 2032 году.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как может выглядеть подъем Титаника из глубины океана

И не забудьте:
Как может выглядеть подъем Титаника из глубины океанаПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх