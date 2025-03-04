50 оттенков белого мрамора и другие уникальные особенности татарского Тадж-Махала

В городе Булгар (Татарстан) есть величественная белоснежная мечеть, которую благодаря схожести с знаменитым мавзолеем Агры называют татарским Тадж-Махалом. Эта великолепная жемчужина архитектуры – вовсе не древний комплекс. Белую мечеть построили в XXI веке. Однако она уже успела завоевать любовь туристов, стала местом паломничества российских мусульман и ее даже включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сокровище XXI века
Город Булгар (другое произношение – Болгар) в Средние века был столицей государства Волжская Булгария и считался одним из самых значимых городов того времени. В IX-X века он был центром, через который проходил торговый путь между Русью и Востоком.
Сохранение восточных традиций.
За всю историю существования города его захватывали и монголы, и войска Золотой орды, и воины Тамерлана, и всякий раз иноземцы его разрушали. Но город снова и снова восстанавливался. Увы в 1431 году захватчики окончательно разрушили Булгар, оставив лишь руины и частично – мечеть с минаретом. Также уцелело небольшое поселение.
В 2012 году по инициативе президента республики и при участии меценатов в этой местности была построена великолепная Белая мечеть. Ее возведение было приурочено к 1100-летию принятия ислама в Поволжье. Белая мечеть считается символическим местом принятия ислама волжскими болгарами, которое произошло в далеком 922 году.
Великолепный архитектурный комплекс.
50 оттенков белого
Белая мечеть напоминает Тадж-Махал. Также по стилю она очень похожа на мечеть Кул-Шариф в Казани. П-образной формы архитектурный комплекс представляет собой два минарета и три купола. Здание отделано итальянским мрамором. Центральный купол по периметру украшают красивые витражные окна.
Тадж-Махал (слева) и Белая мечеть (справа).
Внутренний двор – площадь для совершения молитвы. Она вымощена гранитом и окружена аркадой, состоящей из почти девяти десятков колонн. Колонны на входах в архитектурный комплекс венчают полумесяцы.
В центре архитектурной композиции – искусственный пруд, словно зеркало, отражающий великолепную мечеть. Его вид навевает умиротворение.
Искусственный водоем отражает белые купола.
Днем мечеть поражает своей белизной. Даже купола издалека кажутся кремово-белыми, хотя на самом деле они светло-золотые. Вообще же в разное время дня и при разной погоде оттенки белого меняются. Белая мечеть может казаться и розоватой, и бежевой, и сероватой.
Вечером же уникальный архитектурный ансамбль подсвечивается, что придает ему вид фантастического дворца. И, конечно, он очень красиво получается на фотографиях.
Татарское великолепие.
Стены большого молельного зала украшены цитатами из священного Корана и мусульманскими узорами, состоящими из тюльпанов и арабесок. Интересно, что расположенный внутри мечети молельный зал имеет два уровня. Нижний предназначен, как несложно догадаться, для мужчин, а верхний — для женщин.
Внутрь пускают посетителей.
Днем в молельном зале рассеивается мягкий свет от огромной люстры (ее диаметр — около двадцати пяти метров) и витражных окон.
В определенные часы внутрь здания пускают туристов, при этом гостям нужно помнить, что в мечети даже не верующим нельзя находиться в открытой одежде и без головного убора. Для тех, кто не догадался одеться подобающим образом, здесь есть специальные накидки с капюшонами, которыми можно воспользоваться.
Люстра и витражи создают мягкое освещение.
Белая мечеть – не только место для совершения молитв. В ней также расположены резиденция мусульманских духовных лидеров и медресе. Каждый день сюда приезжают сотни паломников.
Вид на мечеть сверху.
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